وسیم اکرم نے کراچی اور لاہور کے کھانے کی ثقافتوں کے درمیان بحث میں اپنا مزاحیہ نقطہ نظر پیش کیا

سابق پاکستان کپٹن وسیم اکرم نے سوشل میڈیا پر جاری کراچی اور لاہور کے کھانے کی ثقافتوں کے درمیان بحث میں اپنا مزاحیہ نقطہ نظر پیش کیا۔ وہ نے کہا کہ کراچی میں زیادہ تنوع ہے جبکہ لاہور میں بہترین کھانا ہے لیکن تنوع کم ہے۔
کراچی : سابق پاکستان کپٹن وسیم اکرم نے کراچی اور لاہور کے کھانے کی ثقافت وں کے درمیان جاری سوشل میڈیا بحث میں شامل ہو کر اپنے مزاحیہ انداز میں ایک پرچار وائرل ویڈیو میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ویڈیو میں وسیم اکرم نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر جاری بحث کو دھیان سے دیکھ رہے ہیں کہ کونسا شہر بہتر کھانے کی امکانات پیش کرتا ہے۔ وہ نے مزاح میں کہا کہ سوشل میڈیا پر کراچی اور لاہور کے درمیان بحث میں تلواریں اور جھولے نکال آئے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ سابق فاسٹ بولر نے کہا کہ وہ 42 سال لاہور میں رہ چکے ہیں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اور اب 14 سال سے کراچی میں رہ رہے ہیں۔ اکرم نے تسلیم کیا کہ لاہور میں کئی مشہور جگہیں ہیں جہاں نہاری اور پایہ جیسے مشہور کھانے ملتے ہیں، لیکن کراچی کی ملٹی کلچرل ماحول نے اسے زیادہ کھانے کی تنوع دیا ہے۔ کراچی میں مختلف کمیونٹیز کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، جس سے مختلف قسم کے کھانے کے آئٹمز اور ریستورینٹس میں زیادہ تنوع ملتا ہے۔ لاہور کے کھانے کی ثقافت کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اکرم نے مزاح میں کہا کہ وہ نے مشہور بادشاہی مسجد کے قریب واقع فوڈ سٹریٹ پر زیادہ مسالے اور کریم والے کھانے دیکھے ہیں۔ بحث کے اختتام پر، سابق کپٹن نے کہا کہ کراچی میں زیادہ تنوع ہے، جبکہ لاہور میں بہترین کھانا ہے لیکن تنوع کم ہے۔ اکرم نے اپنے خیالات کا اختتام مزاح میں کیا کہ اب لوگ اپنے خیال پر چپلیں اٹھا کر آئیں گے.
