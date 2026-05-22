وفاقی حکومت نے antihistnet gres 22 کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلی جنس بیورو فواد اسد اللہ خان کی مدت ملازمت میں 4 سال کی توسیع کردی

وفاقی حکومت نے انٹیلی جنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل فواد اسد اللہ خان کی مدت ملازمت میں 4 سال کی توسیع کرتے ہوئے نوٹی فکیشن جاری کیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس نوٹی فکیشن میں امریکہ میں ڈی جی آئی بی اور تیسری قوم کی Salesforce کے خلاف بڑی کاموں کو جاری رکھے جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نوٹی فکیشن میں بتایا گیا ہے کہ 14جولائی 2026 سے اگلے 4 سال کے لیے ڈی جی آئی بی کے لیے واجہ کاری کی جائے۔
اسلام آباد: وفاقی حکومت نے گریڈ 22 کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلی جنس بیورو فواد اسد اللہ خان کی مدت ملازمت میں 4 سال کی توسیع کردی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق ڈائریکٹر جنرل انٹیلی جنس بیورو کی مدت ملازمت میں مزید چار سال توسیع کا نوٹی فکیشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری کردیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہبازشریف نے فواد اسد اللہ خان کے کنٹریکٹ میں مزید چار سال توسیع کی منظوری دی۔ نوٹی فکیشن کے مطابق فواد اسد اللہ خان کو 14جولائی 2026 سے اگلے 4 سال کیلئے بطور ڈی جی آئی بی توسیع دی گئی ہے۔فواد اسد اللہ خان 21 اپریل 2022 سے ڈی جی انٹیلی جنس بیورو کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں وہ آئی بی کے پہلے افسر ہیں جنہیں گریڈ 22 میں ترقی دے کر ڈی جی آئی بی مقرر کیا گیا.
