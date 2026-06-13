وفاقی بجٹ میں 476 ارب روپے ہری شرطیں کے جہاز میں allocate

وفاقی حکومت نے اگلے مالی سال کے لیے بجٹ میں ہری شرطیں شامل کیں، جس کے تحت 476 ارب روپے ہری آلات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ہری شرطیں ہری پہلوؤں کی حمایت کے لیے توانائی، خوراک، صنعت، نقل و حمل اور زراعت جیسے اہم شعبوں میں فراہم کی جائیں گی، جس کا مقصد ماحولی Altoaten کے اقدامات کو فروغ دینا اور زرعی سرگرمیوں سے وابستہ آلودگی کو کم کرنا ہے۔
وفاقی حکومت نے اگلے مالی سال کے لیے بجٹ میں ہری شرطیں شامل کیں، جس کے تحت منظور شدہ منصوبہ کے تحت ہری آلات کے لیے 476 ارب روپے مختص کئے گئے ہیں۔ بجٹ دستاویعات کے مطابق، ہری شرطیں ہری پہلوؤں کی حمایت کے لیے اہم شعبوں میں ماحولی Altoaten کے اقدامات کو فروغ دینے کے تحت ہری ابتکار منصوبہ کے تحت فراہم کی جائیں گی۔ توانائی کے شعبہ نے ہری شرطیں کے منصوبے میں سب سے زیادہ方位تیح کھلایا ہے۔ دستاویع کے مطابق، اگلے مالی سال کے لیے توانائی کے شعبہ میں 423 ارب روپے ہری شرطیں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ دستاویع میں خوراک کے شعبہ کے لیے 19 ارب روپے ہری شرطیں کا تجویز کیا گیا ہے۔ صنعتی شعبہ کے لیے 8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ نقل و حمل کے شعبہ کے لیے 5 ارب روپے تجویز کئے گئے ہیں۔ زرعی شعبہ اگلے مالی سال کے دوران 21 ارب روپے ہری شرطیں میں سے matrimony خریڈ和苏ی ہو گا۔ اختتام应的 ماحولی Altoaten کے اقدامات اور زرعی سرگرمیوں سے وابستہ آلودگی کو کم کرنے کے لیے اشاره کیا گیا ہے۔ دستاویع کے مطابق، ہر وزارت کو ماحولی Altoaten آلودگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ حکومت ہری formazione ko فروغ دینے اور ہری ترقی کی حمایت کے لیے اپنے وسیع کوشISH备 کے حصے کے طور پر ہری ابتکار منصوبہ کے تحت یہ شرطیں فرابم کرے گی.
وفاقی حکومت نے اگلے مالی سال کے لیے بجٹ میں ہری شرطیں شامل کیں، جس کے تحت منظور شدہ منصوبہ کے تحت ہری آلات کے لیے 476 ارب روپے مختص کئے گئے ہیں۔ بجٹ دستاویعات کے مطابق، ہری شرطیں ہری پہلوؤں کی حمایت کے لیے اہم شعبوں میں ماحولی Altoaten کے اقدامات کو فروغ دینے کے تحت ہری ابتکار منصوبہ کے تحت فراہم کی جائیں گی۔ توانائی کے شعبہ نے ہری شرطیں کے منصوبے میں سب سے زیادہ方位تیح کھلایا ہے۔ دستاویع کے مطابق، اگلے مالی سال کے لیے توانائی کے شعبہ میں 423 ارب روپے ہری شرطیں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ دستاویع میں خوراک کے شعبہ کے لیے 19 ارب روپے ہری شرطیں کا تجویز کیا گیا ہے۔ صنعتی شعبہ کے لیے 8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ نقل و حمل کے شعبہ کے لیے 5 ارب روپے تجویز کئے گئے ہیں۔ زرعی شعبہ اگلے مالی سال کے دوران 21 ارب روپے ہری شرطیں میں سے matrimony خریڈ和苏ی ہو گا۔ اختتام应的 ماحولی Altoaten کے اقدامات اور زرعی سرگرمیوں سے وابستہ آلودگی کو کم کرنے کے لیے اشاره کیا گیا ہے۔ دستاویع کے مطابق، ہر وزارت کو ماحولی Altoaten آلودگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ حکومت ہری formazione ko فروغ دینے اور ہری ترقی کی حمایت کے لیے اپنے وسیع کوشISH备 کے حصے کے طور پر ہری ابتکار منصوبہ کے تحت یہ شرطیں فرابم کرے گی
ہری شرطیں بجٹ وفاقی حکومت ماحولی Altoaten ہری ابتکار
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پاکستان: کورونا وائرس سے اموات ساڑھے 22 ہزار سے متجاوزملک بھر میں کورونا وائرس سے انتقال کرنے والے افراد کی مجموعی تعداد 22 ہزار 520 ہو گئی جبکہ کُل کورونا مریضوں کی تعداد 9 لاکھ 69 ہزار 476 ہو چکی ہے۔
Read more »
الیکشن کمیشن نے کنٹونمنٹ بورڑ کے 12 ستمبر کو ہونیوالے انتخابات کے انتظامات مکمل کرلئےسرگودھا:الیکشن کمیشن نے کنٹونمنٹ بورڑ کے 12 ستمبر کو ہونیوالے انتخابات کے انتظامات مکمل کرلئے ، 10وارڈز کیلئے 179 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں جن پر 476 افسران و
Read more »
Pakistan’s slow batting may lead first Aussie Test to tame draw as rain threat loomsAzhar Ali and Imamul Haq Saturday scored big tons as Pakistan declared their first innings at 476 for the loss of 4 wickets against Australia on the second day
Read more »
بارش سے متاثرہ پنڈی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاریپاکستان کے 476 رنز کے جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم پہلی اننگز کا کھیل 271 رنز 2 کھلاڑی آوٹ سے آگے بڑھا رہی ہے
Read more »
تھر میں خودکشی کے واقعات میں ہر سال اضافہ، وجوہات کیا ہیں؟گزشتہ پانچ سالوں کے دوران خودکشی کرنے والے 617 افراد میں سے 476 افراد کا تعلق اقیلتی برادری سے ہے
Read more »
Twenty-six killed, many missing in Russian strike on apartment buildings in west UkraineRussia fired 476 drones and 48 missiles at Ukraine, striking energy and transport infrastructure and forcing emergency power cuts in a number of regions in frigid temperatures
Read more »