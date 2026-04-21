وفاقی بجٹ 2026-27: آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق معاشی اصلاحات کا فیصلہ

حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ آئی ایم ایف کے مطابق تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف اور بی آئی ایس پی وظیفے میں اضافے سمیت سخت معاشی اصلاحات شامل ہیں۔
وفاقی حکومت نے مالی سال 2026-27 کے لیے ایک جامع اور سخت مالیاتی حکمت عملی مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا بنیادی مقصد بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) کی سخت شرائط کی پاسداری کرنا اور ملکی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بجٹ سازی کا عمل حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور اسے جون کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اس بجٹ میں سب سے اہم پیش رفت تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کا پیکیج ہے تاکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اثرات کو کم کیا جا سکے، جبکہ
دوسری جانب صنعتوں کو سہارا دینے کے لیے سپر ٹیکس میں مرحلہ وار کمی کی تجویز بھی شامل کی گئی ہے۔ معاشی اصلاحات کے ضمن میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایف بی آر کے ٹیکس نظام میں وسیع تر تبدیلیاں لائی جائیں گی، جس کے تحت مختلف شعبوں کو دی جانے والی انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد محصولات میں اضافہ کرنا اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا ہے۔ خصوصی اقتصادی زونز (ایس ای زیڈز) کے حوالے سے بھی سخت موقف اپنایا گیا ہے، جہاں موجودہ چھوٹ کو ختم کرنے اور مستقبل میں مزید کسی بھی قسم کی ٹیکس چھوٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، ایکسپورٹ زونز سے تیار شدہ مصنوعات کی مقامی مارکیٹ میں فروخت پر مکمل پابندی ہوگی تاکہ ملکی صنعتوں کا تحفظ کیا جا سکے۔ توانائی کے شعبے میں آئی ایم ایف کی ہدایت کے مطابق بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بروقت اور باقاعدہ اضافے کو یقینی بنایا جائے گا، جس سے گردشی قرضوں کے حجم میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ سماجی تحفظ کے نیٹ ورک کو مضبوط بنانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام (بی آئی ایس پی) کے تحت ملنے والے وظیفے میں نمایاں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت سہ ماہی قسط کو ساڑھے چودہ ہزار سے بڑھا کر ساڑھے انیس ہزار روپے کیا جائے گا، یعنی پانچ ہزار روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں، ایف بی آر کے آڈٹ سسٹم کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرتے ہوئے اسے مرکزی بنایا جائے گا تاکہ ٹیکس چوری کی روک تھام کی جا سکے۔ زرمبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ تعاون جاری رہے گا اور سعودی عرب کی جانب سے ملنے والی ایک ارب ڈالر کی امداد ملکی معاشی استحکام کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان 2027 تک اپنی ریگولیٹری رجسٹری قائم کرنے کے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تاکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا جا سکے اور بین الاقوامی مارکیٹ میں ملکی ساکھ کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ اقدامات آنے والے برسوں میں پاکستان کی معاشی خود انحصاری کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں
