وفاقی بجٹ 2026-27 میں ریلوے ڈویژن کے لیے 70 ارب روپے مختص کی تجویز

اسلام آباد میں وفاقی حکومت نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں ریلوے ڈویژن کے لیے 70 ارب 47 کروڑ 81 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ رقم گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 2 کروڑ 3 لاکھ 19 ہزار روپے زیادہ ہے۔ تجویز کے مطابق، ملازمین کی تنخواہوں، الاؤنسز، آپریٹنگ اخراجات، ریٹائرمنٹ فوائد، گرانٹس، سبسڈیز، قرضوں، فزیکل اثاثوں، مرمت اور دیکھ بھال کے اخراجات کے لیے مختلف اقسام کے بجٹی簪 مقرر کیے گئے ہیں۔ ریلوے افسران کی تنخواہوں کے لیے 8 کروڑ 80 لاکھ روپے اور دوسرے عملے کے لیے 5 کروڑ 3 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
اسلام آباد: وفاقی حکومت نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں ریلوے ڈویژن کے لیے 70 ارب 47 کروڑ 81 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 2 کروڑ 3 لاکھ 19 ہزار روپے زیادہ ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق، گزشتہ مالی سال 2025-26 میں ریلوے ڈویژن کے لیے 70 ارب 45 کروڑ 78 لاکھ 32 ہزار روپے مختص کیے گئے تھے۔ آئندہ مالی سال کے لیے ریلوے ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں 13 کروڑ 83 لاکھ روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ ملازمین کے مختلف الاؤنسز کے لیے 23 کروڑ 29 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ریلوے کے آپریٹنگ اخراجات کے لیے 6 کروڑ 85 لاکھ روپے اور ریلوے ملازمین کے ریٹائرمنٹ بینیفٹس کی ادائیگی کے لیے 11 کروڑ 4 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ، ریلوے کو دی جانے والی گرانٹس، سبسڈیز اور قرضوں کے لیے 70 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جو مجموعی بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ریلوے کے فزیکل اثاثوں کے لیے 5 لاکھ 8 ہزار روپے اور مرمت اور دیکھ بھال کے اخراجات کے لیے ایک کروڑ 79 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ریلوے افسران کی تنخواہوں کے لیے 8 کروڑ 80 لاکھ روپے اور دیگر workforces کی تنخواہوں کے لیے 5 کروڑ 3 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ تجویزات حکومت کے بجٹ کے دیسات میں شامل ہیں، جن میں ریلوے کے ون development اور旗舰 projects کی مد بھی شامل ہو سکتی ہے، تاکہ میٹرو اور انٹر سٹیٹ ریلويوں کی اسہولتیں بہتر کی جا سکیں.
اسلام آباد: وفاقی حکومت نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں ریلوے ڈویژن کے لیے 70 ارب 47 کروڑ 81 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 2 کروڑ 3 لاکھ 19 ہزار روپے زیادہ ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق، گزشتہ مالی سال 2025-26 میں ریلوے ڈویژن کے لیے 70 ارب 45 کروڑ 78 لاکھ 32 ہزار روپے مختص کیے گئے تھے۔ آئندہ مالی سال کے لیے ریلوے ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں 13 کروڑ 83 لاکھ روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ ملازمین کے مختلف الاؤنسز کے لیے 23 کروڑ 29 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ریلوے کے آپریٹنگ اخراجات کے لیے 6 کروڑ 85 لاکھ روپے اور ریلوے ملازمین کے ریٹائرمنٹ بینیفٹس کی ادائیگی کے لیے 11 کروڑ 4 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ، ریلوے کو دی جانے والی گرانٹس، سبسڈیز اور قرضوں کے لیے 70 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جو مجموعی بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ریلوے کے فزیکل اثاثوں کے لیے 5 لاکھ 8 ہزار روپے اور مرمت اور دیکھ بھال کے اخراجات کے لیے ایک کروڑ 79 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ریلوے افسران کی تنخواہوں کے لیے 8 کروڑ 80 لاکھ روپے اور دیگر workforces کی تنخواہوں کے لیے 5 کروڑ 3 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ تجویزات حکومت کے بجٹ کے دیسات میں شامل ہیں، جن میں ریلوے کے ون development اور旗舰 projects کی مد بھی شامل ہو سکتی ہے، تاکہ میٹرو اور انٹر سٹیٹ ریلويوں کی اسہولتیں بہتر کی جا سکیں
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