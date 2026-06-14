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وفاقی حکومت نے ٹیکس قوانین میں ترامیم تجویز کی

پاکستان News

وفاقی حکومت نے ٹیکس قوانین میں ترامیم تجویز کی
وفاقی حکومتٹیکس قوانینترامیم
📆14/06/2026 10:22 am
📰ExpressNewsPK
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وفاقی حکومت نے ٹیکس قوانین میں ترامیم تجویز کی ہے۔ نیشنل فیس لیس سینٹر قائم کرنے اور فیس لیس آڈٹ اور اسسمنٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔

وفاقی حکومت نے ٹیکس افسران اور ٹیکس دہندگان کے براہ راست رابطے میں کمی لانے کیلئے نیشنل فیس لیس سینٹر قائم کرنے اور فیس لیس آڈٹ اور اسسمنٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا جب کہ آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں فنانس بل 2026 کے ذریعے ٹیکس قوانین میں ترامیم تجویز کی گئیں۔ فنانس بل میں تجویز کردہ ترامیم کے تحت فیڈرل بورڈ آف ریونیو(ایف بی آر) ایف بی آر کی نیشنل فیس لیس سینٹر قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس نظام کے تحت ٹیکس کیسز خودکار نظام کے ذریعے افسران کو تفویض کیے جائیں گے، ذرائع کے مطابق فیس لیس آڈٹ اور اسسمنٹ سسٹم متعارف کرانے کی تجویز بھی دی گئی ہے جس سے ٹیکس افسران اور ٹیکس دہندگان کے براہ راست رابطے میں کمی آئے گی۔ نئے نظام میں تمام ٹیکس کارروائیاں الیکٹرانک ذرائع سے انجام دینے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق فیس لیس سینٹر کے افسران کی شناخت خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ افسران کے احکامات شناخت کی بنیاد پر چیلنج نہیں کیے جا سکیں گے تاہم کاروبار، اثاثوں اور سرمایہ کاری کی فزیکل ویریفکیشن برقرار رہے گی۔ ذرائع کے مطابق فنانس بل میں ٹیکس انتظامیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی تجویز ہے، فیس لیس نظام سے انسانی مداخلت اور صوابدیدی اختیارات میں کمی متوقع ہے جبکہ فنانس بل میں ٹیکس معاملات میں ڈیجیٹل نگرانی اور خودکار پراسیسنگ کا نیا فریم ورک تجویز کیا گیا ہے.

وفاقی حکومت نے ٹیکس افسران اور ٹیکس دہندگان کے براہ راست رابطے میں کمی لانے کیلئے نیشنل فیس لیس سینٹر قائم کرنے اور فیس لیس آڈٹ اور اسسمنٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا جب کہ آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں فنانس بل 2026 کے ذریعے ٹیکس قوانین میں ترامیم تجویز کی گئیں۔ فنانس بل میں تجویز کردہ ترامیم کے تحت فیڈرل بورڈ آف ریونیو(ایف بی آر) ایف بی آر کی نیشنل فیس لیس سینٹر قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس نظام کے تحت ٹیکس کیسز خودکار نظام کے ذریعے افسران کو تفویض کیے جائیں گے، ذرائع کے مطابق فیس لیس آڈٹ اور اسسمنٹ سسٹم متعارف کرانے کی تجویز بھی دی گئی ہے جس سے ٹیکس افسران اور ٹیکس دہندگان کے براہ راست رابطے میں کمی آئے گی۔ نئے نظام میں تمام ٹیکس کارروائیاں الیکٹرانک ذرائع سے انجام دینے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق فیس لیس سینٹر کے افسران کی شناخت خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ افسران کے احکامات شناخت کی بنیاد پر چیلنج نہیں کیے جا سکیں گے تاہم کاروبار، اثاثوں اور سرمایہ کاری کی فزیکل ویریفکیشن برقرار رہے گی۔ ذرائع کے مطابق فنانس بل میں ٹیکس انتظامیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی تجویز ہے، فیس لیس نظام سے انسانی مداخلت اور صوابدیدی اختیارات میں کمی متوقع ہے جبکہ فنانس بل میں ٹیکس معاملات میں ڈیجیٹل نگرانی اور خودکار پراسیسنگ کا نیا فریم ورک تجویز کیا گیا ہے

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وفاقی حکومت ٹیکس قوانین ترامیم نیشنل فیس لیس سینٹر فیس لیس آڈٹ اور اسسمنٹ سسٹم

 

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