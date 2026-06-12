وفاقی حکومت نے ایف بی آر کے لیے 15,000 ارب روپے کا ٹیکس ہ goal تجویز کیا، بجٹ میں کلائیڈٹ لیوی میں اضافے کا اعلان

وفاقی حکومت نے مالی سال 2026-27 کے لیے ٹیکس کلیکشن ہ 목】
وفاقی حکومت نے مالی سال 2026-27 کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونيو (ایف بی آر) کو 15,000 ارب روپے کا ٹیکس کلیکشن ہدف تجویز کیا ہے، جس کی خبر 24NewsHD ٹی وی چینل نے جمعہ کو دی ہے۔消息 کے مطابق، وفاقی حکومت نے بجٹ 2026-27 میں کلائیڈٹ لیوی کی percentage بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اگلے سال کے بجٹ کے لیے 800 ارب روپے کے اضافی ٹیکس عائد کرنے اور ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کے اقدامات کی راہ میں ہیں۔ نفاذیاتی اقدامات کے ذریعے اضافی ر ویو جمع کرنے کا提议 بھی موجود ہے۔ وفاقی حکومت نےوصول ہونے والی رقم میں اضافے کے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت اگلے مالی سال کے بجٹ میں سبسڈیز میں کمی کے بارے میں بھی جائزہ لے رہی ہے، جبکہ تنخواہ داروں کو رعایتیں دی جائیں گی۔ برآمدکاروں اور املاک کے شعبے کو ٹیکس سے ح{.
وفاقی حکومت نے مالی سال 2026-27 کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونيو (ایف بی آر) کو 15,000 ارب روپے کا ٹیکس کلیکشن ہدف تجویز کیا ہے، جس کی خبر 24NewsHD ٹی وی چینل نے جمعہ کو دی ہے۔消息 کے مطابق، وفاقی حکومت نے بجٹ 2026-27 میں کلائیڈٹ لیوی کی percentage بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اگلے سال کے بجٹ کے لیے 800 ارب روپے کے اضافی ٹیکس عائد کرنے اور ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کے اقدامات کی راہ میں ہیں۔ نفاذیاتی اقدامات کے ذریعے اضافی ر ویو جمع کرنے کا提议 بھی موجود ہے۔ وفاقی حکومت نےوصول ہونے والی رقم میں اضافے کے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت اگلے مالی سال کے بجٹ میں سبسڈیز میں کمی کے بارے میں بھی جائزہ لے رہی ہے، جبکہ تنخواہ داروں کو رعایتیں دی جائیں گی۔ برآمدکاروں اور املاک کے شعبے کو ٹیکس سے ح{
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