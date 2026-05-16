وفاقی بجٹ 2026-27 اور معاشی اصلاحات: آئی ایم ایف کی شرائط اور عوامی بوجھ کا تفصیلی جائزہ

حکومت پاکستان کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکسوں کے بڑے اضافے، پیٹرول سبسڈی کے خاتمے اور سرکاری اداروں کی نجکاری کے اہم اہداف مقرر کیے گئے ہیں تاکہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کی جا سکیں۔
حکومت پاکستان کے آئندہ مالی سال 2026-27 کے لیے مجوزہ وفاقی بجٹ کی تیاریوں کے حوالے سے اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں جن کے مطابق بجٹ کا مجموعی حجم 17 کھرب روپے سے تجاوز کرنے کا امکان ہے۔ اس بجٹ کی تیاری میں بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی شرائط اور ہدایات کو بنیادی محور بنایا گیا ہے تاکہ ملک کے معاشی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے ضروری وسائل پیدا کیے جائیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ مالی سال میں 860 ارب روپے کے اضافی ٹیکس اقدامات کیے جائیں گے تاکہ محصولات میں اضافہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم اور مشکل فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل پر دی جانے والی سبسڈی کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا جس کا براہ راست اثر عام آدمی کی جیب پر پڑے گا اور ملک میں مہنگائی کے رجحان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نے حکومت کو تجویز دی ہے کہ جی ایس ٹی کی مد میں مزید 2 کھرب روپے اکٹھے کیے جائیں تاکہ خزانے میں اضافے کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ ٹیکس وصولی کے حوالے سے حکومت نے انتہائی بلند اہداف مقرر کیے ہیں جس کے تحت اگلے مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں 7 کھرب روپے اور جون 2027 تک مجموعی طور پر 15 کھرب 267 ارب روپے ٹیکس وصول کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ معاشرتی سطح پر اس بجٹ کے اثرات کافی گہرے ہوں گے کیونکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ عام عوام پر تقریباً 430 ارب روپے کا اضافی مالی بوجھ ڈالنے کا امکان ہے۔ اس رقم میں سے 215 ارب روپے براہ راست نئے ٹیکسوں کی صورت میں وصول کیے جائیں گے جبکہ بقیہ 215 ارب روپے ٹیکس آڈٹ اور سخت نگرانی کے ذریعے حاصل کیے جائیں گے۔ صرف وفاقی حکومت ہی نہیں بلکہ چاروں صوبوں کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں 430 ارب روپے کے نئے ٹیکس نافذ کریں تاکہ مجموعی قومی آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ پٹرولیم لیوی کے حوالے سے بھی بڑی تبدیلی متوقع ہے جہاں حکومت 1727 ارب روپے وصول کرنے کا ہدف رکھتی ہے جو کہ موجودہ مالی سال کے مقابلے میں 260 ارب روپے زیادہ ہے۔ حکومت کی اس حکمت عملی میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی ایک شعبے کو ریلیف دینا ہوا تو اس کا بوجھ دوسرے شعبوں پر منتقل کر دیا جائے گا تاکہ مجموعی مالیاتی توازن برقرار رہے۔ ایک تشویشناک پہلو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے وعدوں کے باوجود حکومت زرعی آمدن پر ٹیکس وصول کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت میں زراعت کا حصہ تقریباً 25 فیصد ہے لیکن ٹیکس وصولی کے حوالے سے اس شعبے کا حصہ محض 0.
3 فیصد ہے جو کہ معاشی ناانصافی اور ٹیکس نیٹ میں کمی کی عکاسی کرتا ہے۔ بجٹ کے انتظامی اور ڈھانچہ جاتی پہلوؤں پر نظر ڈالیں تو حکومت نے سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان اداروں سے ہونے والے خسارے کو کم کیا جا سکے اور نجی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ اس سلسلے میں خصوصی اقتصادی زونز کی ٹیکس مراعات کو 2035 تک ختم کرنے کا منصوبہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے ایک جامع حکمت عملی تیار کی ہے جس کے تحت اگر ان کمپنیوں کی مکمل نجکاری ممکن نہ ہوئی تو بعض کمپنیوں کو آپس میں ضم کر دیا جائے گا۔ خاص طور پر آئیسکو، گیپکو اور فیسکو کے 51 سے 100 فیصد شیئرز 2027 کے آغاز تک فروخت کرنے کا ارادہ ہے اور ان کا انتظامی کنٹرول بھی مکمل طور پر نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس وقت تقریباً 27 سرکاری اداروں کی نجکاری کا عمل مختلف مراحل میں جاری ہے تاکہ ریاستی بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ تاہم کچھ منصوبوں میں تاخیر بھی سامنے آئی ہے جیسے روز ویلٹ ہوٹل کے لیے نئے مالی مشیر کی تقرری میں تاخیر ہوئی ہے جس سے اس اہم منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ مجموعی طور پر یہ بجٹ سخت معاشی اقدامات اور ٹیکسوں میں اضافے کا مجموعہ نظر آتا ہے جس کا مقصد معیشت کو ڈیفالٹ سے بچانا اور عالمی اداروں کے اعتماد کو بحال کرنا ہے
Federal Budget 2026-27: Tax Measures, Subsidy Cuts, and Mounting Fiscal ChallengesThe Federal Budget 2026-27 is expected to contain significant tax measures and the cutting of subsidies, all under the IMF's watchful eye. With inflation already in double digits, consumers may face a substantial financial burden while the agricultural sector, which contributes a quarter of the economy, continues to be taxed less than 1%. The budget's overall strategy appears to be centered on revenue expansion under external financing conditions, setting the stage for high tax revenues and further reduction in subsidies. However, experts raise concerns about the cumulative impact with inflation, as relief measures for one sector may turn into additional burdens elsewhere.
