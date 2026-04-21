وفاقی بجٹ 2024-25: آئی ایم ایف کی شرائط اور عوامی ریلیف کا امتزاج

پاکستان جون کے پہلے ہفتے میں وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تیاری کر رہا ہے جس میں آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت ٹیکس اصلاحات، مراعات کا خاتمہ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافے کی تجاویز شامل ہیں۔
پاکستان حکومت جون کے پہلے ہفتے میں وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے اور اس حوالے سے اہم معاشی فیصلے حتمی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ حکومت کا بنیادی ہدف بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) کے پروگرام کے ساتھ بجٹ کو ہم آہنگ کرنا ہے تاکہ ملکی معیشت میں مالی نظم و ضبط کو برقرار رکھا جا سکے اور جاری قرض پروگرام کی شرائط کو پورا کیا جا سکے۔ موجودہ معاشی چیلنجز کے باوجود حکومت عوامی حلقوں، خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تجاویز پر غور کر رہی ہے۔ تاہم، یہ ریلیف مکمل طور پر آئی
ایم ایف کے ساتھ مشاورت اور ان کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ سپر ٹیکس میں بتدریج کمی کا منصوبہ بھی زیر غور ہے لیکن اس پر فیصلہ حتمی مذاکرات کے بعد ہی کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ٹیکس اصلاحات کا ایک جامع ایجنڈا تیار کیا گیا ہے جس کے تحت مختلف شعبوں میں دی گئی انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی چھوٹ کو ختم کیا جائے گا۔ حکومتی پالیسی کے مطابق اب کوئی نئی ٹیکس چھوٹ نہیں دی جائے گی اور اسپیشل اکنامک زونز کے لیے موجودہ مراعات کو بھی واپس لینے پر کام جاری ہے۔ مزید برآں، ایکسپورٹ زونز میں تیار ہونے والی اشیاء کی مقامی منڈی میں فروخت کو محدود کیا جائے گا تاکہ برآمدات کے ہدف کو حاصل کیا جا سکے۔ حکومت صنعتی توسیع کے حوالے سے انتہائی محتاط پالیسی اپنا رہی ہے اور فی الحال نئے اکنامک زونز کے قیام کو محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی بات کی جائے تو حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی رقم میں اضافے کی تجویز دی ہے۔ اگر معاشی وسائل اجازت دیتے ہیں تو اس پروگرام کے تحت وظیفے کو چودہ ہزار پانچ سو روپے سے بڑھا کر انیس ہزار پانچ سو روپے تک کیا جا سکتا ہے، جس سے پانچ ہزار روپے کا اضافہ متوقع ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) اپنے آڈٹ کے نظام کو مزید مستحکم اور مرکزی بنانے کی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے تاکہ ٹیکس وصولی کو شفاف اور تیز تر بنایا جا سکے۔ طویل مدتی اصلاحات کے لیے دو ہزار ستائیس تک ایک پاکستان ریگولیٹری رجسٹری قائم کرنے کا منصوبہ ہے جس کا مقصد ضابطہ اخلاق کو آسان بنانا اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت بتدریج غیر ملکی زرمبادلہ پر عائد پابندیوں میں نرمی لانے کی خواہاں ہے تاکہ کاروباری اعتماد بحال ہو سکے اور مالی استحکام کی طرف بڑھا جا سکے۔ مجموعی طور پر آئندہ بجٹ آئی ایم ایف کی شرائط کی پاسداری اور شہریوں کو محدود ریلیف فراہم کرنے کے درمیان ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش ہے، جس میں ٹیکسوں اور توانائی کی قیمتوں کے حوالے سے سخت مالی کنٹرول اور طویل مدتی ساختی تبدیلیاں شامل ہیں
وفاقی بجٹ آئی ایم ایف ٹیکس اصلاحات بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان معیشت
