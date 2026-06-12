وفاقی بجٹ 2026-27: غیرملکی سفر پر فیڈرل ٹیکس ختم، رعایتی systems برقرار، پینشن اور دفاع میں بڑی مختصkar ہون والی رقم

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ 2026-27 پیش کیا۔ بزنس کلاس کے لیے غیرملکی سفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز، الیکٹرک موٹرسائیکلز اور رکشوں پر رعایتی نظام جاری رکھنے کا اعلان، کینسر دواؤں کے خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ، اور بجٹ کے مجموعی حجم، سود ادائیگی، پینشن، دفاع، سبسڈی، سول اخراجات، ترقیاتی بجٹ، ٹیکس وصولی اور بین الاقوامی ٹرانزیکشن پر ودہولڈنگ ٹیکس میں کمی襄 سے متعلق تفصیلی معلومات دی گئی ہیں۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے اہم اعلانات کئے۔ انہوں نے کہا کہ بزنس کلاس کے لیے غیرملکی سفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ الیکٹرک موٹرسائیکلز ، رکشوں، گاڑیوں اور بسوں پر رعایتی نظام برقرار رہے گا۔ کینسر اور دیگر موذی امراض کی دواؤں کے 100 سے زائد خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ بجٹ دستاویز کے مطابق، وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 18 ہزار 771 ارب روپے رہے گا۔ سود کی ادائیگی پر 8 ہزار 54 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پینشن پر مجموعی طور پر 1169 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ ہے، جس میں ملٹری پینشن پر 822 ارب روپے اور سول پینشن پر 272 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ دفاع کے لیے 3 ہزار ارب روپے اور سبسڈی کی مد میں 1091 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سول حکومت پر اخراجات کا تخمینہ 1071 ارب روپے ہے۔ ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 430 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر جاری اخراجات 17 ہزار 495 ارب روپے تک پہنچیں گے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1050 ارب روپے ہوگا۔ ایف بی آر کا ٹیکس وصولی کا ہدف 15 ہزار 264 ارب روپے رہنے کا تخمینہ ہے۔ نیز، 27-2026 بجٹ کے تحت کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کی بین الاقوامی ٹرانزیکشن پر ودہولڈنگ ٹیکس میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔.
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے اہم اعلانات کئے۔ انہوں نے کہا کہ بزنس کلاس کے لیے غیرملکی سفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ الیکٹرک موٹرسائیکلز، رکشوں، گاڑیوں اور بسوں پر رعایتی نظام برقرار رہے گا۔ کینسر اور دیگر موذی امراض کی دواؤں کے 100 سے زائد خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ بجٹ دستاویز کے مطابق، وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 18 ہزار 771 ارب روپے رہے گا۔ سود کی ادائیگی پر 8 ہزار 54 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پینشن پر مجموعی طور پر 1169 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ ہے، جس میں ملٹری پینشن پر 822 ارب روپے اور سول پینشن پر 272 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ دفاع کے لیے 3 ہزار ارب روپے اور سبسڈی کی مد میں 1091 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سول حکومت پر اخراجات کا تخمینہ 1071 ارب روپے ہے۔ ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 430 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر جاری اخراجات 17 ہزار 495 ارب روپے تک پہنچیں گے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1050 ارب روپے ہوگا۔ ایف بی آر کا ٹیکس وصولی کا ہدف 15 ہزار 264 ارب روپے رہنے کا تخمینہ ہے۔ نیز، 27-2026 بجٹ کے تحت کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کی بین الاقوامی ٹرانزیکشن پر ودہولڈنگ ٹیکس میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔
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