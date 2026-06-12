وفاقی بجٹ 26-2027: تنخواہ داروں اور فری لانسرز کے لئے ٹیکس ریلیف، معاشی ترقی کا ہدف 4 فیصد

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج قومی اسمبلی میں 26-2027 کا بجٹ پیش کریں گے جس کا حجم 17.5 ٹریلین روپے ہے۔ تنخواہ داروں کے لئے 5 فیصد ٹیکس کمی، فری لانسرز پر ٹیکس میں نرمی، دفاعی بجٹ 3 ٹریلین، اور پی ایس ڈی پی 1 ٹریلین روپے تجویز کیا گیا ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج قومی اسمبلی میں 26-2027 کے مالی سال کا وفاقی بجٹ پیش کریں گے جس کا مجموعی حجم 17.5 ٹریلین روپے متوقع ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی کے مطابق بجٹ پیش کرنے کے لئے قومی اسمبلی کا اجلاس سہ پہر 3 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ڈھائی بجے طے کیا گیا ہے جس میں مجوزہ بجٹ کو حتمی منظوری دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے آئندہ مالی سال کے لئے ٹیکس محصولات کا ہدف 15.
267 ٹریلین روپے مقرر کیا ہے۔ حکومت پٹرولیم لیوی کی وصولی کے ہدف میں اضافے پر غور کر رہی ہے جبکہ پنشن کے اخراجات کے لئے 1.1 ٹریلین روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ معاشی ترقی کا ہدف 4 فیصد رکھا گیا ہے جبکہ سالانہ افراط زر 8.2 فیصد متوقع ہے۔ نیشنل فنانس کمیشن کے تحت صوبوں کو 8 ٹریلین روپے سے زائد منتقل کئے جائیں گے۔ قرضوں کی خدمت سب سے بڑے اخراجات میں شامل رہے گی اور سرکاری قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لئے 7.824 ٹریلین روپے تجویز کئے گئے ہیں۔ دفاعی بجٹ کے لئے 3 ٹریلین روپے مختص کئے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ تجاویز میں تنخواہ دار طبقے کے لئے ٹیکس ریلیف شامل ہے جس کے تحت 267,000 روپے ماہانہ آمدنی والوں کے لئے ٹیکس کی شرح میں 5 فیصد کمی کی گئی ہے۔ 183,000 روپے سے زائد ماہانہ آمدنی والے افراد کے لئے بھی اضافی ٹیکس ریلیف تجویز کیا گیا ہے۔ تنخواہ دار ٹیکس دہندگان کے لئے تقریباً 50 ارب روپے کے ٹیکس ریلیف پیکج کی تجویز ہے۔ بجٹ تجاویز کے مطابق حکومت آئندہ مالی سال میں 32.8 بلین ڈالر کی برآمدات اور 70 بلین ڈالر کی درآمدات کا ہدف حاصل کرنا چاہتی ہے۔ مقامی فری لانسرز پر ٹیکس بوجھ کم کرنے اور برآمد کنندگان پر عائد ایک فیصد ایڈوانس انکم ٹیکس ختم کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ بجٹ میں پراپرٹی کے شعبے کو مراعات دینے کے لئے جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکسوں میں کمی متوقع ہے۔ عوامی ترقیاتی پروگرام (پی ایس ڈی پی) 26-2027 کے لئے 1 ٹریلین روپے تجویز کیا گیا ہے جو بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی اخراجات پر حکومت کے زور کو ظاہر کرتا ہے۔ وفاقی بجٹ دستاویزات کے مطابق انفراسٹرکچر سے متعلق منصوبوں کے لئے 602.5 ارب روپے تجویز کئے گئے ہیں۔ صوبوں اور خصوصی علاقوں کے لئے 233.39 ارب روپے مختص کئے گئے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کو 89 ارب روپے ملنے کی توقع ہے جبکہ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لئے 56 ارب روپے مختص کئے گئے ہیں۔ حکومت نے سماجی شعبے کے اقدامات کے لئے 180.6 ارب روپے مختص کئے ہیں۔ دستاویزات میں آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور دیگر خصوصی علاقوں کے لئے ترقیاتی سرگرمیوں اور عوامی خدمات کی معاونت کے لئے 89 ارب روپے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ مجوزہ پی ایس ڈی پی میں سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منصوبوں کے لئے 41 ارب روپے جبکہ توانائی کے شعبے کے لئے 116 ارب روپے مختص کئے گئے ہیں۔ صحت کے شعبے میں ترقیاتی منصوبوں کے لئے 22 ارب روپے اور وزارت صحت کے لئے 16 ارب روپے تجویز کئے گئے ہیں۔ تعلیم کے شعبے بشمول ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لئے 75 ارب روپے جبکہ وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے لئے 36.31 ارب روپے تجویز کئے گئے ہیں۔ اہم انفراسٹرکچر مختصات میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو 224.51 ارب روپے جبکہ وزارت آبی وسائل کو 103 ارب روپے دیئے گئے ہیں۔ پاور ڈویژن بشمول این ٹی ڈی سی اور پیپکو سے متعلق منصوبوں کے لئے 88 ارب روپے کی ترقیاتی الاٹمنٹ تجویز کی گئی ہے۔ ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے منصوبوں کو 356 ارب روپے ملنے کی توقع ہے جبکہ ملک بھر میں پانی سے متعلق اسکیموں کے لئے 76 ارب روپے تجویز کئے گئے ہیں۔ حکومت نے گورننس سے متعلق اقدامات کے لئے 13 ارب روپے اور پیداواری شعبوں کے لئے مزید 13 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا ہے
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