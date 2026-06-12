وفاقی بجٹ 2026-27: تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس ریلیف، ترقیاتی اخراجات میں اضافہ

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں 17.5 ٹریلین روپے کا بجٹ پیش کیا، جس میں تنخواہ داروں اور فری لانسرز کے لیے ٹیکس ریلیف، 4 فیصد اقتصادی ترقی کا ہدف، اور 8.2 فیصد افراط زر کا تخمینہ شامل ہے۔ دفاعی بجٹ 3 ٹریلین روپے رکھا گیا ہے، جبکہ پی ایس ڈی پی 1 ٹریلین روپے ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج قومی اسمبلی میں مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ کی منظوری کے لیے پیش کریں گے، جس کا مجموعی حجم 17.5 ٹریلین روپے ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اصل میں جمعہ کو تین بجے طے تھا، لیکن دو گھنٹے کی تاخیر کے بعد شروع ہوا۔ انہوں نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو حکم دیا کہ وہ حزب اختلاف کے شدید احتجاج کے درمیان بجٹ پیش کریں۔ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے ارکان نے قومی اسمبلی میں بجٹ کے خلاف زوردار احتجاج کیا، جس میں انہوں نے پلے کارڈز اٹھائے اور حکومت کے مالیاتی اقدامات کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے نعرے لگائے۔ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے قانون سازوں نے نعرے بازی کی اور حکومت کی مالیاتی تجاویز پر تنقید کرتے ہوئے پلے کارڈ دکھائے۔ حزب اختلاف نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ عوام پر معاشی اقدامات کا بوجھ ڈال رہی ہے جس سے مالی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ احتجاج اس وقت شدت اختیار کر گیا جب کچھ پی ٹی آئی قانون سازوں نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں اور ان کے ٹکڑے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی طرف پھینکے۔ اس واقعے کے بعد اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی، جس پر اسمبلی سیکیورٹی اہلکاروں اور سارجنٹس کو مداخلت کرنی پڑی اور حکمران مسلم لیگ ن اور پی ٹی آئی کے قانون سازوں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کرنی پڑی تاکہ جسمانی تصادم سے بچا جا سکے۔ خلل کے باوجود، حزب اختلاف کے نعروں کے درمیان ایوان کی کارروائی جاری رہی۔ پی ٹی آئی کے ارکان نے بجٹ کے خلاف احتجاج جاری رکھا، جبکہ حکومتی قانون سازوں نے اتحادی حکومت کی طرف سے پیش کردہ مالیاتی منصوبے کا دفاع کیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکس ریونیو کا ہدف 15.
267 ٹریلین روپے مقرر کیا ہے۔ حکومت پٹرولیم لیوی کی وصولی کے ہدف میں اضافے پر غور کر رہی ہے، جبکہ پنشن سے متعلق اخراجات کے لیے 1.1 ٹریلین روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ معاشی ترقی کا ہدف چار فیصد مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سالانہ افراط زر 8.2 فیصد رہنے کا امکان ہے۔ قومی مالیاتی کمیشن کے انتظامات کے تحت صوبوں کو 8 ٹریلین روپے سے زیادہ منتقل ہونے کا امکان ہے۔ قرضوں کی ادائیگی ایک بڑا اخراجات کا سربراہ رہے گا، جس کے تحت پبلک ڈیٹ پر سود کی ادائیگی کے لیے 7.824 ٹریلین روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ دفاعی بجٹ کے لیے 3 ٹریلین روپے مختص کرنے کی توقع ہے۔ بجٹ تجاویز میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس ریلیف کے اقدامات شامل ہیں، جن میں 267,000 روپے ماہانہ آمدنی والوں کے لیے ٹیکس کی شرح میں پانچ فیصد کمی شامل ہے۔ 183,000 روپے ماہانہ سے زیادہ کمانے والے افراد کے لیے اضافی ٹیکس ریلیف تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، تنخواہ دار ٹیکس دہندگان کے لیے تقریباً 50 ارب روپے کے ٹیکس ریلیف پیکج کی تجویز ہے۔ بجٹ تجاویز کے مطابق، حکومت آئندہ مالی سال میں 32.8 بلین ڈالر کی برآمدات اور 70 بلین ڈالر کی درآمدات کا ہدف رکھتی ہے۔ مقامی فری لانسرز پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنے اور برآمد کنندگان پر عائد ایک فیصد ایڈوانس انکم ٹیکس ختم کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ بجٹ میں پراپرٹی کے شعبے کو مراعات دینے کا بھی امکان ہے جس میں پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس میں کمی کی جائے گی۔ مالی سال 2026-27 کے لیے مجوزہ پبلک سیکٹر ڈویلپمنٹ پروگرام (PSDP) 1 ٹریلین روپے ہونے کی توقع ہے، جو حکومت کے بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی اخراجات پر زور کی عکاسی کرتی ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کو جمعہ کو حاصل ہونے والے وفاقی بجٹ دستاویزات کے مطابق، بنیادی ڈھانچے سے متعلق منصوبوں کے لیے 602.5 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ صوبوں اور خصوصی علاقوں کے لیے حکومت نے 233.39 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کو 89 ارب روپے ملنے کی توقع ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت نے سماجی شعبے کے اقدامات کے لیے 180.6 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ دستاویزات میں آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور دیگر خصوصی علاقوں کے لیے 89 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے تاکہ ترقیاتی سرگرمیوں اور عوامی خدمات کو فروغ دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ، سماجی شعبے کے لیے 180.6 ارب روپے، توانائی کے شعبے کے لیے 116 ارب روپے، آبی وسائل کے لیے 103 ارب روپے، بجلی ڈویژن کے لیے 88 ارب روپے، تعلیم کے لیے 75 ارب روپے، داخلہ وزارت کے لیے 21 ارب روپے، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سائنس منصوبوں کے لیے 41 ارب روپے اور صحت کے لیے 22 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سی پیک کے نئے منصوبوں کے لیے ایک ارب روپے مختص کیے گئے ہیں
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