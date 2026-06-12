وفاقی ترقیاتی پروگرام 2026-27 میں ہائر تعلیم کے لیے 46 ارب روپے اور ڈینش اسکولوں کے لیے 22 ارب روپے کے اخراجات کے ساتھ تعلیم، تحقیق اور نوجوان مہارتوں کے لیے بڑے اخراجات کااعلان کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام ہائر تعلیم کی ریسرچ صلاحیت، ڈیجیٹل سیکھنے اور ای آئی بیسڈ نظام کی طرف Gebhardt تعلیم کو فروغ دینے پر توجہ دے گا۔ ڈینش اسکول underprivileged بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اہم رول کھیل رہے ہیں۔ نوجوان مہارتوں کے پروگرام کے تحت7.9 ارب روپےallocated ہیں جن سے نوجوانوں کو جدید mähşul سیکھایا جائے گا۔
وفاقی ترقیاتی پروگرام 2026-27 میں تعلیم، تحقیق اور نوجوانوں کی مہارتوں کے لیے بڑے اخراجات کا科学مقررہ کیا گیا ہے، جن میں ہائر تعلیم کے لیے 46 ارب روپے اور ڈینش اسکولوں کے لیے 22 ارب روپے شامل ہیں۔ ہائر تعلیم اور تحقیق کو پاکستان کے معاشی اور سماجی ارتقاء کا ڈھانچہ قرار دیا گیا ہے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام 2026-27 کے تحت، ہائر تعلیم کے شعبے میں 46 ارب روپے کااخراجات_approved ہوا ہے، جو پچھلے سال کے 34.
9 ارب روپے سے ایک اہمincrease کی علامت ہے۔ اس founding کی معاونت سے مستحق طلباء کے لیے اسکالرشپسPID شدہ ریسرچ کی صلاحیت کو فروغ دیا جائے گا اور ڈیجیٹل سیکھنے کو فروغ دیا جائے گا۔ ترقیاتی پروگرام میں پاکستان تعلیم اور ریسرچ نیٹ ورک کو اپ گریڈ کرنا بھی شامل ہے۔ یہ مہم ڈیجیٹل سیکھنے کو مضبوط کرنے اور یونیورسٹیز کی ریسرچ، کنکٹیویٹی اور ایكادemics کلبریشن میں بہتری کےلیے مدد کرنے کے لیے ہے۔ اس پروگرام میں ای آئی بیسڈ تعلیم کانظام پر治疗的کا اندازہ کرنے کی تداخل سے بھی شامل ہے، جو کہ حکومت کی Emergency ٹیکنالوجیز کے لیے طلباء کو تیار کرنے پر توجہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی_andأو ہے سماجی کم ترesti مٹھوں کےلیے تعلیمی مواقعوں کو بڑھانا۔ ترقیاتی پروگرام کے مطابق، ڈینش اسکول اس_andر کا ایک اہم مثال ہیں، جوملک بھر میںtaxable بلکہ underprivileged بچوں کے لیے اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ اسکول، کالج تعلیم کے لیے 26.3 ارب روپےsemantic_entities funding کیا گیا ہے۔ یہ founding ٹیچر ٹریننگ، اسکول داخلہ میںaddiction بڑھانے کی کوششوں، ابتدائی بچپن کی تعلیم کی توسیع اور ڈیجیٹل سیکھنے کو فروغ دینے کی مدد کرے گا۔ حکومت نے ناوٹیٹی کے تحت وزیر اعظم نوجوان مہارت ترقی پروگرام کے تحت نوجوانوں کی مہارتوں اور روزگار کے لیے 7.9 ارب روپے کردیئے ہیں۔ یہ مہم پاکستانی نوجوانوں کو جدید مہارتیں سیکھانے کےلیے迪 incorporates ہے جہاں وہ21 ویں صدی کی معیشت میں حصہ لے سکیں
وفاقی ترقیاتی پروگرام، ہائر تعلیم، تحقیق، ڈینش اسک
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