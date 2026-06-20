وفاقی حکومت نے غیر تصویبی لازمی اخراجات کے لیے 407 کھرب 41 ارب روپے مختص کر دیے

قومی اسمبلی میں پیش کردہ دستاویزات کے مطابق، وفاقی حکومت نے مالی سال کے لیے ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی اور سود کی ادائیگی پر سب سے زیادہ رقم مختص کی ہے۔ عدلیہ، پارلیمنٹ، الیکشن کمیشن اور دیگر بنیادی اداروں کے لیے بھی مخصوص فنڈز کا اعلان کیا گیا ہے، جس کی مجموعی تعداد 407 کھرب 41 اarp سے زائد ہے۔
وفاقی حکومت نے مالی سال کے لیے غیر تصویبی لازمی اخراجات کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی ہیں۔ ان اخراجات میں مجموعی طور پر 407 کھرب 41 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے۔ سب سے بڑی رقم کا حصہ ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی اصل رقم اور ان پر سود کی ادائیگی کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ ملکی قرضوں کی اصل رقم کی ادائیگی کے لیے 259 کھرب 92 ارب 20 کروڑ روپے اور سود کی ادائیگی پر 69 کھرب 82 ارب روپے مختص کیے گئے۔ غیر ملکی قرضوں کی اصل رقم کی ادائیگی کے لیے 58 کھرب 36 ارب روپے اور سود پر 10 کھرب 71 ارب 39 کروڑ روپے مختص کیے گئے جبکہ قلیل مدتی بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی ایک کھرب 30 ارب روپے سے زائد رقم رکھی گئی۔ عدلیہ اور انتخابی امور سمیت دیگر بنیادی اداروں کی بجٹی ضروریات بھی مد نظر رکھی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کو 7 ارب 44 کروڑ روپے، وفاقی آئینی عدالت کو 6 ارب 4 کروڑ روپے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2 ارب 36 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے زیرِ انتظام انتخابات کے لیے 10 اarb 57 کروڑ 75 لاکھ روپے کی رقم رکھی گئی۔ پارلیمنٹ کے دو ایوانوں قومی اسمبلی اور سینیٹ کو کِرائے گئے فنڈز کے طور پر متبادل 7 ارب 96 کروڑ روپے اور 6 ارب 42 کروڑ روپے مہیّا کیے گئے۔ آڈٹ، رقابت اور متفرق اخراجات کے لیے بھی مختصEstimated ہوئیں۔ آڈٹ ارجنائزیشنز کے لیے 9 ارب 82 کروڑ روپے، وفاقی محتسب کے لیے 2 ارب 12 کروڑ 35 لاکھ روپے اور ٹیکس محتسب کے لیے 64 کروڑ 55 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ گرانٹس اور دیگرadmin اخراجات کی مد میں 57 ارب روپے رکھے گئے۔ علاوہ ازیں صدرِ مملکت کے دفتر کے ملازمین کے اکاؤنٹس اور دیگر administrative اخراجات کے لیے بھی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ یہ دستاویزات عام people کو معلومات فراہم کرنے کے لیے qabil-e-tasleem ہیں.
وفاقی حکومت نے مالی سال کے لیے غیر تصویبی لازمی اخراجات کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی ہیں۔ ان اخراجات میں مجموعی طور پر 407 کھرب 41 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے۔ سب سے بڑی رقم کا حصہ ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی اصل رقم اور ان پر سود کی ادائیگی کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ ملکی قرضوں کی اصل رقم کی ادائیگی کے لیے 259 کھرب 92 ارب 20 کروڑ روپے اور سود کی ادائیگی پر 69 کھرب 82 ارب روپے مختص کیے گئے۔ غیر ملکی قرضوں کی اصل رقم کی ادائیگی کے لیے 58 کھرب 36 ارب روپے اور سود پر 10 کھرب 71 ارب 39 کروڑ روپے مختص کیے گئے جبکہ قلیل مدتی بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی ایک کھرب 30 ارب روپے سے زائد رقم رکھی گئی۔ عدلیہ اور انتخابی امور سمیت دیگر بنیادی اداروں کی بجٹی ضروریات بھی مد نظر رکھی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کو 7 ارب 44 کروڑ روپے، وفاقی آئینی عدالت کو 6 ارب 4 کروڑ روپے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2 ارب 36 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے زیرِ انتظام انتخابات کے لیے 10 اarb 57 کروڑ 75 لاکھ روپے کی رقم رکھی گئی۔ پارلیمنٹ کے دو ایوانوں قومی اسمبلی اور سینیٹ کو کِرائے گئے فنڈز کے طور پر متبادل 7 ارب 96 کروڑ روپے اور 6 ارب 42 کروڑ روپے مہیّا کیے گئے۔ آڈٹ، رقابت اور متفرق اخراجات کے لیے بھی مختصEstimated ہوئیں۔ آڈٹ ارجنائزیشنز کے لیے 9 ارب 82 کروڑ روپے، وفاقی محتسب کے لیے 2 ارب 12 کروڑ 35 لاکھ روپے اور ٹیکس محتسب کے لیے 64 کروڑ 55 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ گرانٹس اور دیگرadmin اخراجات کی مد میں 57 ارب روپے رکھے گئے۔ علاوہ ازیں صدرِ مملکت کے دفتر کے ملازمین کے اکاؤنٹس اور دیگر administrative اخراجات کے لیے بھی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ یہ دستاویزات عام people کو معلومات فراہم کرنے کے لیے qabil-e-tasleem ہیں
وفاقی حکومت غیر تصویبی اخراجات ق Stanza اسمبلی ملکی قرضے غیر ملکی قرضے عدلیہ کی ضروریات الیکشن فنڈز پارلیمنٹ بجٹ آڈٹ ادارے 制苏 Aliases
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UNICEF: Afghanistan ke 8.8 million bachay teen climate hazards ka ek saath samna kar rahay hainUNICEF ke naye report mein kaha gaya hai ke Afghanistan mein climate change ke karan 41% bachay severe risks mein hain, food crisis aur basic services ki kami unhe aur kamzor kar rahi hai.
Read more »