وفاقی بجٹ 2026: الیکٹرک گاڑیوں پر رعایت برقرار، ٹیکس میں تبدیلیاں

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا۔ الیکٹرک موٹرسائیکل، رکشوں، گاڑیوں اور بس پر موجود رعایت برقرار رکھنے کےdecision ساتھ ساتھ درآمدی الیکٹرک ٹرکوں پر سیلز ٹیکس میں ایک فیصد کی کمیاعلامیage کردی گئی۔ خاص قسم کی گاڑیوں پر ایف ای ڈی عائد ہوگا۔ بجٹ کا مجموعی حجم 18 ہزار 771 ارب روپے رہا، سود اور پینشن پر اہم马斯كاریں کیے گئے۔ دفاع، سبسڈی، سول حکومت کے اخراجات اور ایمرجنسی Fond鲜花的تخمینے شامل ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 1050 ارب اور ایف بی آر ٹیکس ہهدف 15264 ارب روپے ہیں۔ سپر ٹیکس میں کمی اور بی آئی ایس پی میں تاریخی اضافے کی اعلانیاہیں۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے الیکٹرک موٹرسائیکل، رکشوں، گاڑیوں اور بس پر موجود رعایت کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے درآمدی الیکٹرک ٹرکوں پر سیلز ٹیکس کی شرح میں ایک فیصد کمی کی نشاندہی کی۔ 2 ہزار سے 3 ہزار سی سی کے درجے کے تمام پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں پر ایف ای ڈی عائد ہوگا جبکہ 2 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی الیکٹرک گاڑیوں پر بھی ایف ای ڈی لاگو ہوگا۔ بجٹ کے مطابق مجموعی حجم 18 ہزار 771 ارب روپے رہا۔ سود کی ادائیگی پر 8 ہزار 54 ارب روپے مختص کیے گئے جبکہ پینشن پر مجموعی طور پر 1169 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ اس میں milٹری پینشن پر 822 ارب اور سول پینشن پر 272 ارب روپے مختص کیے گئے۔ دفاع کے لیے 3 ہزار ارب روپے اور سبسڈی کے لیے 1091 ارب روپے مختص کیے گئے۔ سول حکومت کے اخراجات کا تخمینہ 1071 ارب روپے رہا اور ایمرجنسی صورتحال کے لیے 430 ارب روپے مختص کیے گئے۔ جاری اخراجات کی مجموعی مقدار 17 ہزار 495 ارب روپے ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1050 ارب روپے رہا جبکہ ایف بی آر کا ٹیکس وصولی کا ہدف 15 ہزار 264 ارب روپے رکھا گیا۔ بجٹ میں سپر ٹیکس کی شرح میں کمی اور بی آئی ایس پی میں تاریخی اضافے کی بھی نشاندہی کی گئی.
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے الیکٹرک موٹرسائیکل، رکشوں، گاڑیوں اور بس پر موجود رعایت کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے درآمدی الیکٹرک ٹرکوں پر سیلز ٹیکس کی شرح میں ایک فیصد کمی کی نشاندہی کی۔ 2 ہزار سے 3 ہزار سی سی کے درجے کے تمام پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں پر ایف ای ڈی عائد ہوگا جبکہ 2 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی الیکٹرک گاڑیوں پر بھی ایف ای ڈی لاگو ہوگا۔ بجٹ کے مطابق مجموعی حجم 18 ہزار 771 ارب روپے رہا۔ سود کی ادائیگی پر 8 ہزار 54 ارب روپے مختص کیے گئے جبکہ پینشن پر مجموعی طور پر 1169 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ اس میں milٹری پینشن پر 822 ارب اور سول پینشن پر 272 ارب روپے مختص کیے گئے۔ دفاع کے لیے 3 ہزار ارب روپے اور سبسڈی کے لیے 1091 ارب روپے مختص کیے گئے۔ سول حکومت کے اخراجات کا تخمینہ 1071 ارب روپے رہا اور ایمرجنسی صورتحال کے لیے 430 ارب روپے مختص کیے گئے۔ جاری اخراجات کی مجموعی مقدار 17 ہزار 495 ارب روپے ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1050 ارب روپے رہا جبکہ ایف بی آر کا ٹیکس وصولی کا ہدف 15 ہزار 264 ارب روپے رکھا گیا۔ بجٹ میں سپر ٹیکس کی شرح میں کمی اور بی آئی ایس پی میں تاریخی اضافے کی بھی نشاندہی کی گئی
وفاقی بجٹ 2026 الیکٹرک گاڑیوں پر رعایت سیلز ٹیکس میں کمی ایف ای ڈی عائد سپر ٹیکس بی آئی ایس پی پینشن Borçları دفاع کے اخراجات سبسڈی
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
وفاقی حکومت نے ایف بی آر کے لیے 15,000 ارب روپے کا ٹیکس ہ goal تجویز کیا، بجٹ میں کلائیڈٹ لیوی میں اضافے کا اعلانوفاقی حکومت نے مالی سال 2026-27 کے لیے ٹیکس کلیکشن ہ 목】
Read more »
پاکستان کا بجٹ 2026-27 آج پیش کیا جائے گااسلام آباد : پاکستان کا بجٹ 2026-27 آج پیش کیا جائے گا، جس میں کچھ ریلیف کی تجاویز شامل ہیں، وہیں بھاری ٹیکس اہداف بھی رکھے گئے ہیں۔
Read more »
Pakistan Army wins top honours at International Pace Sticking Competition 2026Pakistan Army’s PMA team won the International Pace Sticking Competition 2026 at Sandhurst, UK, securing the Overall Team Trophy, Best Pace Sticker and Best Driver awards.
Read more »
پاکستان آرمی کی بین الاقوامی پیس سٹکنگ مقابلہ 2026 میں شاندار کامیابیپاکستان ملٹری اکیڈمی کی ٹیم نے برطانیہ میں منعقدہ بین الاقوامی پیس سٹکنگ مقابلہ 2026 میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے تمام بڑے اعزازات اپنے نام کر لیے۔
Read more »
Privatization process completes as president approves PIA (Conversion) (Repeal) BillPresident Asif Ali Zardari signs PIA Conversion Repeal Bill 2026, completing all legal requirements for the privatization process of PIACL.
Read more »
Govt employees plan protest outside Parliament todayGovernment employees have announced to stage a protest in front of the Parliament House on the occasion of the presentation of the federal budget 2026-27 in
Read more »