وفاقی حکومت کے متعدد افسران کے تبادلے اور تعیناتیاں
ایسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جاری کردہ نوٹیفکیشنز کے مطابق پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل سمیت کئی سرکاری افسران کے تبادلے اور ڈیپوٹیشن کے فیصلے کیے گئے ہیں۔
وفاقی حکومت نے مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے کئی افسران کے تبادلوں اور تعیناتیوں کے نوٹیفکیشن جاری کیے ہیں۔ 24NewsHD ٹی وی کی منگل کو دی گئی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلے ایسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جاری کردہ سرکاری نوٹیفکیشنز کے ذریعے کیے گئے ہیں۔ ان نوٹیفکیشنز میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل محمد شاہد ڈیو کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے ان متعدد فیصلوں کا تعلق مختلف اداروں کے افسران سے ہے۔
ایسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے نوٹیفکیشنز کی تفصیل
ایسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے نوٹیفکیشنز کے مطابق پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل محمد شاہد ڈیو کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ان کی خدمات مزید تعیناتی کے لیے ایسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس بھیج دی گئی ہیں۔ اسی طرح سول سروسز اکیڈمی لاہور میں ایڈیشنل ڈائریکٹر (فنانس) کے عہدے پر تعینات سامیہ مستنصر کا بھی تبادلہ کیا گیا ہے۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
سامیہ مستنصر کی خدمات واپس آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے دفتر کو سونپ دی گئی ہیں۔ اس فیصلے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی اصل تعیناتی کا ادارہ اب ان کی خدمات دوبارہ حاصل کرے گا۔ نوٹیفکیشن میں یہ تفصیل بھی شامل ہے کہ تبادلے کے نتیجے میں ان کی ذمہ داریاں کس دفتر کے سپرد ہوں گی۔
متعلقہ محکموں میں افسران کی واپسی
گریڈ 19 کے انلینڈ ریونیو سروس کے افسر محمد آصف کا تبادلہ کیا گیا ہے، جو اس سے پہلے پنجاب ریونیو اتھارٹی میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کی خدمات واپس ان کے اصل محکمے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کو بھیج دی گئی ہیں۔ یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ محمد آصف اب وفاقی ادارے میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔
دوسرے فیصلے میں لیکچرر فیضان علی امداد کی خدمات سندھ کالج ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ڈیپوٹیشن پر وفاقی ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن اسلام آباد کے سپرد کی گئی ہیں۔ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ خدمات ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر دی گئی ہیں، اور اس کا مقصد وفاقی تعلیمی ادارے کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔
ڈیپوٹیشن میں توسیع اور آئندہ انتظامی اقدامات
خیبر پختونخوا حکومت کی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ثابین ہارون کی ڈیپوٹیشن میں توسیع کر دی گئی ہے۔ وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس اسلام آباد میں ویمن میڈیکل آفیسر کے طور پر مزید دو سال تک خدمات انجام دیں گی۔ اس فیصلے سے اسلام آباد میں صحت کی سہولیات فراہم کرنے والے دفتر کو اسی عہدے پر تجربہ کار افسر کی خدمات برقرار رکھنے کا موقع ملے گا۔
یہ تمام نوٹیفکیشن مختلف محکموں اور صوبوں سے متعلق افسران کی تعیناتیوں سے جڑے ہیں۔ ذریعے کے مطابق ان فیصلوں کے بعد متعلقہ دفاتر کو نئے انتظامات اور ذمہ داریوں کی تقسیم کے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ذرائع نے اس بارے میں کوئی اضافی تفصیل فراہم نہیں کی کہ ان تبادلوں کے بعد کون سے نئے اقدامات کیے جائیں گے۔ ان نوٹیفکیشنز کی تفصیلات سرکاری ریکارڈ میں موجود رہیں گی۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics