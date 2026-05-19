وفاقی وزیر احد چیمہ اور اے آئی آئی بی کی صدر زو جیایی کے درمیان ترقیاتی منصوبوں پر اہم ملاقات

وفاقی وزیر اقتصادی امور احد چیمہ نے اے آئی آئی بی کی صدر سے ملاقات میں بین الاقوامی مالی معاونت کو قومی ترجیحات سے ہم آہنگ کرنے، ریلوے اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے اور نجی شعبے کے تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔
وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احد چیمہ نے ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ( اے آئی آئی بی ) کی صدر زو جیایی کے ساتھ ایک انتہائی اہم اور جامع ملاقات کی جس کا بنیادی مقصد پاکستان کے ترقیاتی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنا اور بیرونی سرمایہ کاری کو قومی ترجیحات کے مطابق ڈھالنا تھا۔ اس ملاقات کے دوران وفاقی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ جن بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے تعاون حاصل کر رہا ہے، ان کے تمام منصوبوں کو وفاقی حکومت کے طے شدہ اہداف اور ترجیحات کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے۔ انہوں نے صدر زو جیایی کو ان کے عہدے پر تقرری پر مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ ان کی قیادت میں پاکستان اور اے آئی آئی بی کے درمیان موجودہ تعلقات مزید گہرے ہوں گے اور شراکت داری کے نئے افق mở ہوں گے۔ اے آئی آئی بی کی صدر نے پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بینک کے لیے ایک تزویراتی طور پر اہم شراکت دار ہے اور بینک کا مجموعی پورٹ فولیو تقریباً ساڑھے تین ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ بینک پاکستان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے پاکستان کی آئندہ تین سے پانچ سال کی ترقیاتی ترجیحات کے بارے میں تفصیلی معلومات طلب کیں تاکہ مستقبل میں فراہم کی جانے والی مالی معاونت کو قومی ضروریات کے مطابق ترتیب دیا جا سکے۔ ملاقات کے دوران بنیادی ڈھانچے کی بہتری پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا جس میں وفاقی وزیر احد چیمہ نے واضح کیا کہ حکومت کا مرکز توجہ اب ایسے منصوبے ہوں گے جن کے نتائج فوری اور واضح ہوں اور جو معیشت پر مثبت اثرات مرتب کریں۔ انہوں نے پاکستان ریلوے کے نظام میں موجود وسیع امکانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر فریٹ موومنٹ اور لاجسٹکس کے نظام کو جدید خطوط پر بحال کیا جائے تو اس سے نہ صرف نقل و حمل کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا بلکہ ملک کی مجموعی اقتصادی پیداواری صلاحیت بھی مضبوط ہوگی۔ انہوں نے خاص طور پر مین لائن ون (ML-1) ریلوے منصوبے، نیشنل ہائی وے این فائیو کے دوسرے مرحلے اور بجلی کی ترسیل و تقسیم کے نظام کی جدید کاری جیسے انقلابی منصوبوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ان منصوبوں کی بروقت تکمیل پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ انہوں نے اے آئی آئی بی کے جاری 1.
387 ارب ڈالر کے پورٹ فولیو کی تعریف کی اور بینک کی جانب سے توانائی، ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی کے شعبوں میں ادا کی جانے والی خدمات پر شکریہ ادا کیا۔ ایک نئی حکمت عملی کے تحت وفاقی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت آئندہ چند سالوں کے دوران محدود مگر انتہائی مؤثر اور نتیجہ خیز منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہے تاکہ وسائل کا ضیاع نہ ہو اور ترقیاتی اثرات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ انہوں نے صدر زو جیایی کو تجویز دی کہ اے آئی آئی بی اب صرف خودمختار مالی معاونت تک محدود نہ رہے بلکہ غیر خودمختار شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرے تاکہ نجی شعبے کے ساتھ تعاون کو فروغ ملے اور ترقیاتی اشتراک کا دائرہ وسیع ہو سکے۔ انہوں نے خاص طور پر زرعی شعبے میں نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی تاکہ ویلیو چینز کو مضبوط کیا جا سکے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ مزید برآں، انہوں نے پاکستان میں اے آئی آئی بی کے ایک مستقل دفتر کے قیام کی ضرورت پر زور دیا تاکہ رابطہ کاری کے عمل کو تیز کیا جا سکے اور منصوبوں کی نگرانی اور عملدرآمد میں آسانی ہو۔ احد چیمہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت تزویراتی شراکت داریوں کے ذریعے ایک پائیدار اور مستحکم معاشی نظام کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی تاکہ پاکستان عالمی معاشی نقشے پر اپنی جگہ مضبوط کر سکے
