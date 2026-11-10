وفاقی وزیر عطاللہ ترار کا اینکر ربیعہ احسن قتل کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ
اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطاللہ ترار نے نیوز اینکر ربیعہ احسن کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندان کو انصاف کی یقین دہانی کروائی۔ پولیس نے ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے جبکہ خاندان نے مقدمہ واپس نہ لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔
اطلاعات اور نشریات کے وفاقی وزیر عطاللہ ترار نے نیوز اینکر ربیعہ احسن کے قتل پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کی شفاف اور جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر نے پیر کے روز ایک بیان میں اس المناک واقعے کی سختی سے مذمت کی ہے اور یقین دہانی کروائی ہے کہ اس مقدمے کے تمام پہلوؤں کا بغیر کسی خارجہ دباؤ کے جائزہ لیا جائے گا تاکہ متاثرہ خاندان کو انصاف مل سکے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے مقوم درج کر لیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ وزیر نے وضاحت کی کہ ربیعہ احسن نے گھریلو تشدد کا سامنا کرنے کی بات کی تھی اور اس حقیقت کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات میں کس قسم کے مظالم کا شکار رہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اس معاملے میں مکمل کردار ادا کرے گی اور قانون کے نفاذ کو یقینی بنائے گی۔ پچھلے ہفتے راولپنڈی میں واقع ان کے گھر پر ہونے والے اس سنگین واقعے میں نامور اینکر پرسن ربیعہ احسن کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے ابتدائی طور پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ گولی چلنا ایک اتفاقی واقعہ تھا اور خاندان کے افراد موسم کے مطابق کپڑے صاف کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے بغیر لائسنس کے ہتھیار تھام لیا جس سے فائرنگ ہو گئی۔ تاہم، پولیس نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے قتل کا مقدمہ درج کر لیا اور ملزم کو چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے تاکہ مزید تفتیز کی جا سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کے تمام سیاق و سباق کا جائزہ لے رہی ہے اور شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔ ربیعہ احسن کے بھائی خرم احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کے خاندان نے ملزم کے خلاف مقدمہ واپس نہیں لیا ہے اور نہ ہی انہوں نے ملزم کو معاف کیا ہے۔ وہ ابھی بھی تحقیقاتی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا خاندان اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ قانون کو اپنا فعل کرنے دیا جائے۔ خاندان کا ماننا ہے کہ صرف شفاف تحقیقات ہی اس المیے کا حتمی سچ سامنے لا سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات نے بھی اپنی جانب سے یقین دہانی کی ہے کہ پولیس اور حکومت کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات میں کوئی رخنہ نہیں آئے گا اور متاثرہ خاندان کو انصاف ملنا یقینی ہو گا۔ یہ معاملہ پورے ملک میں غم و غصے کا باعث بنا ہے اور میڈیا کمیونٹی کی جانب سے بھی اس قسم کے تشدد کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔.
اطلاعات اور نشریات کے وفاقی وزیر عطاللہ ترار نے نیوز اینکر ربیعہ احسن کے قتل پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کی شفاف اور جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر نے پیر کے روز ایک بیان میں اس المناک واقعے کی سختی سے مذمت کی ہے اور یقین دہانی کروائی ہے کہ اس مقدمے کے تمام پہلوؤں کا بغیر کسی خارجہ دباؤ کے جائزہ لیا جائے گا تاکہ متاثرہ خاندان کو انصاف مل سکے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے مقوم درج کر لیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ وزیر نے وضاحت کی کہ ربیعہ احسن نے گھریلو تشدد کا سامنا کرنے کی بات کی تھی اور اس حقیقت کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات میں کس قسم کے مظالم کا شکار رہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اس معاملے میں مکمل کردار ادا کرے گی اور قانون کے نفاذ کو یقینی بنائے گی۔ پچھلے ہفتے راولپنڈی میں واقع ان کے گھر پر ہونے والے اس سنگین واقعے میں نامور اینکر پرسن ربیعہ احسن کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے ابتدائی طور پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ گولی چلنا ایک اتفاقی واقعہ تھا اور خاندان کے افراد موسم کے مطابق کپڑے صاف کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے بغیر لائسنس کے ہتھیار تھام لیا جس سے فائرنگ ہو گئی۔ تاہم، پولیس نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے قتل کا مقدمہ درج کر لیا اور ملزم کو چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے تاکہ مزید تفتیز کی جا سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کے تمام سیاق و سباق کا جائزہ لے رہی ہے اور شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔ ربیعہ احسن کے بھائی خرم احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کے خاندان نے ملزم کے خلاف مقدمہ واپس نہیں لیا ہے اور نہ ہی انہوں نے ملزم کو معاف کیا ہے۔ وہ ابھی بھی تحقیقاتی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا خاندان اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ قانون کو اپنا فعل کرنے دیا جائے۔ خاندان کا ماننا ہے کہ صرف شفاف تحقیقات ہی اس المیے کا حتمی سچ سامنے لا سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات نے بھی اپنی جانب سے یقین دہانی کی ہے کہ پولیس اور حکومت کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات میں کوئی رخنہ نہیں آئے گا اور متاثرہ خاندان کو انصاف ملنا یقینی ہو گا۔ یہ معاملہ پورے ملک میں غم و غصے کا باعث بنا ہے اور میڈیا کمیونٹی کی جانب سے بھی اس قسم کے تشدد کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔
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