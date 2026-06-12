مالیاتی وزیر محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں مالیاتی بجٹ 2026-27 پیش کرتے ہوئے مزدوروں کے لیے آمدنی ٹیکس میں ریلیف کااعلان کیا ہے۔ چار آمدنی کے سلبوں میں مارجنل ٹیکس شرحیں کم کی گئی ہیں اور مزدور طبقے پر سurcharge ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
وفاقی حکومت نے مالیاتی بل 2026 کے تحت مزدوروں کو آمدنی ٹیکس ریلیف پیش کیا ہے، چار آمدنی کے سلبوں میں مارجنل ٹیکس شرح یں کم کرنے اور مزدور طبقے پر سurcharge ختم کرنے کا制片 proposal پیش کیا گیا ہے۔ مالیاتی وزیر محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں مالیاتی بجٹ 2026 -27 کے حوالے سے اس pedagogی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نہ صرف سرکاری بلکہ نجی مزدوروں کی مشکلات سے آگاہ ہے۔ تجویز کی گئی تبدیلیوں کے تحت، سالانہ Salary Rs2.
2 ملین سے Rs3.2 ملین کے درمیان آمدنی والے مزدوروں کی مارجنل ٹیکس شرح 23 فیصد سے کم کر کے 20 فیصد کردی گئی ہے۔ اس سلاب کے لیے تجویز کردہ ٹیکس Rs116,000 plus 20 فیصد amount Rs2.2 ملین سے زیادہ کا ہوگا۔ سالانہ Salary Rs3.2 ملین سے Rs4.1 ملین کے درمیان آمدنی کے لیے، مارجنل ٹیکس شرح 30 فیصد سے کم کر کے 25 فیصد کر دی گئی ہے۔ تجویز کردہ ٹیکس Rs316,000 plus 25 فیصد amount Rs3.2 ملین سے زیادہ کا ہوگا۔ نوٹ: یہ کیلکولیٹر 2026-27 کے بجٹ کے لیے پیش کردہ مزدوری ٹیکس شرحوں پر مبنی ہے۔ مالیاتی بل کی تصدیق اور ذاتی ایڈجسٹمنٹ کے بعد حتمی ذمہ داری مختلف ہو سکتی ہے۔ سالانہ Salary Rs4.1 ملین سے Rs5.6 ملین کے درمیان آمدنی والے مزدوروں کی مارجنل شرح 35 فیصد سے کم کر کے 29 فیصد کر دی گئی ہے۔ تجویز کردہ ٹیکس Rs541,000 plus 29 فیصد amount Rs4.1 ملین سے زیادہ کا ہوگا۔ سالانہ Salary Rs5.6 ملین سے Rs7 ملین کے درمیان آمدنی والے مزدوروں کی مارجنل شرح 35 فیصد سے کم کر کے 32 فیصد کردی گئی ہے۔ تجویز کردہ ٹیکس Rs976,000 plus 32 فیصد amount Rs5.6 ملین سے زیادہ کا ہوگا۔ حکومت نے مزدور طبقے پر surcharge ختم کرنے کا بھی طریقہ کار پیش کیا ہے، جو کسی approximate ہیں اور اعلیٰ آمدنی والے مزدوروں کو اضافی رلیف فراہم کرنے کی توقع ہے۔ رلیف پیکیج حلب کے باوجود ہے کہ اس میںggy بجٹ کی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس میں سرکاری نوکری داروں اورپنشن یافتگان کے لیے 7 فیciplinary اضافی تنخواہ اورپنشن اورahl income groups پرZEIT施加 کے ذریعے دباؤ کم کرنے کا مقصود ہے۔ ٹیکس ماہرین نےویں demand کیا کہ سب سے زیادہ رلیفmiddle اورupper middle income brackets کے مزدور افراد کو mahsusoigation ہوگا، خاص طور پر وہ peopledex Rs3.2 ملین سے Rs5.6 ملین سالانہ آمدنی رکھتے ہیں، جہاں مارجنل ٹیکس شرحوں میں زیادہ dramatic کمی کی گئی ہے۔ تجویز شدہ تبدیلیاںاب پارلیمنٹ میںfinancial bill کے حصے کے طور پرsearch成龙 ہوں گی، اس کے بعد اگلے مالیاتی سال میںwork کے لئےapproved ہوں گی
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