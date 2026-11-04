وفاقی کابینہ نے نئے اسکنوں اور 10 روپے کے سکے کی منظوری دے دی
وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی اجلاس میں نئے اسکنوں کے ڈیزائن اور 10 روپے کے سکے متعارف کرانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقدہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان کے کرنسی نوٹس کے نئے ڈیزائنز کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ اس اہم فیصلے کے تحت موجودہ نوٹس کے متبادل کے طور پر ایک نیا 10 روپے کا سکہ متعارف کرایا جائے گا۔ اس اقدام کو مالیاتی اداروں کی سفارشات اور طویل مشاورت کے بعد حتمی منظوری دی گئی ہے۔
نئے اسکنوں کی منظوری اور سیکیورٹی
مالیات کے وزارت کی جانب سے دی گئی سفارش پر عمل کرتے ہوئے کابینہ نے نئے بینک نوٹس کے ڈیزائنز کو منظور کیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ نئے ڈیزائنز کی تیاری میں ملک بھر سے فنکاروں اور ڈیزائنرز سے تجاویز موصول ہوئی تھیں۔ ان تجاویز کی تیز رفتار جانچ بچاؤ کے بعد حتمی ڈیزائنز کا انتخاب کیا گیا ہے۔ نئے اسکنوں میں جدید ترین سیکیورٹی فیچرز شامل کیے جائیں گے تاکہ جعل سازی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یہ فیصلہ معاشی استحکام اور کرنسی کی وقار کو برقرار رکھنے کی کوشش کا حصہ ہے۔Also readOil companies register 10pc increase in petroleum products sales
نئے ڈیزائنز کی تیاری کا عمل
وزیراعظم نے جس کابینہ کمیٹی کا قیام عمل میں لایا تھا، اس نے متعلقہ تمام اسٹیک ہولڈرز سے تفصیلی مشاورت کی۔ اس عمل میں پالیسی سازوں، ماہرین مالیات اور فزیکی سیکورٹی کے ماہرین کا نمایاں کردار رہا۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ نئے نوٹس بنانے کے لیے جدید مواد کا استعمال کیا جائے گا۔ اس نئے مواد کا مقصد نوٹس کی پائیداری اور ان کی زندگی کو طویل بنانا ہے۔ موجودہ نوٹس جلدی خراب ہو جاتے ہیں جس سے ان کی استعمال کی مدت کم ہو جاتی ہے۔
10 روپے کا سکہ متعارف کرایا جائے گا
کابینہ نے ایک اور اہم فیصلہ کرتے ہوئے 10 روپے کے نوٹس کو ختم کرنے اور اس کی جگہ سکے متعارف کرانے کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کا مقصد نوٹس کی پائیداری کو بڑھانا اور حکومتی اخراجات میں کمی لانے کے علاوہ عوام کو بھی سہولت فراہم کرنا ہے۔ سکے نوٹس کے مقابلے میں زیادہ عرصہ تک استعمال ہو سکتے ہیں اور ان کی صفائی رکھنا آسان ہوتا ہے۔ یہ اقدام بینکوں اور خازنوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔
حکام کی جانب سے وضاحت اور مستقبل کے اقدامات
پرائیم منسٹرز آفس کے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ تمام اقدامات معیشت کو بہتر بنانے اور نفاذ کے بہتر نظام کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ وزارتِ خزانہ کے بیانات میں واضح کیا گیا ہے کہ نئے ڈیزائنز میں قومی ورثے اور ترقیاتی کارناموں کی عکاسی کی جائے گی۔ عوام کو اس تبدیلی سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے مختلف مہمات چلائی جائیں گی۔ نئے سکے اور نوٹس کے متعارف کرائے جانے کے شیڈول کا اعلان آئندہ روزوں میں کیا جائے گا۔
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