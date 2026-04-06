وفاقی بجٹ پر ماہرین کا زور: ٹیکس نظام میں اصلاحات ناگزیر

ماہرین نے وفاقی بجٹ میں ٹیکس نظام میں فوری اصلاحات کا مطالبہ کیا، غربت کے خاتمے، معاشی نمو، اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جامع اقدامات تجویز کیے
اسلام آباد (اے پی پی) - ماہرین نے قبل از بجٹ پالیسی ڈائیلاگ میں پاکستان کے ٹیکس نظام میں فوری طور پر ساختیاتی اصلاحات کا مطالبہ کیا، اس وارننگ کے ساتھ کہ سست معاشی نمو ، بڑھتی ہوئی افراط زر، اور بیرونی شعبے کے دباؤ کی وجہ سے تقریباً 1.
5 ملین اضافی افراد انتہائی صورتحال میں غربت کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آنے والے وفاقی بجٹ میں اصلاحی مالیاتی اقدامات نہ کیے گئے۔ یہ ڈائیلاگ، جس کا عنوان “ایک منصفانہ، مساوی، وسیع البنیاد ٹیکس نظام کی طرف” تھا، سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ پالیسی انسٹی ٹیوٹ (ایس ڈی پی آئی) نے یہاں پیر کو منعقد کیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے، ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد قیوم سلہری نے کہا کہ پاکستان کے مالیاتی فریم ورک کو مساوی اور ترقی پسند ٹیکسیشن کی طرف ایک فیصلہ کن تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ پائیدار معاشی نمو اور سماجی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پیش رفت وفاقی بجٹ پالیسی سازوں کے لیے ٹیکس بیس کو وسیع کرنے، چھوٹ کو منطقی بنانے اور بالواسطہ ٹیکسیشن پر انحصار کم کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے جو معاشرے کے کم آمدنی والے طبقوں پر غیر متناسب اثر ڈالتا ہے۔ موسمیاتی لچک اور ڈیزاسٹر کی تیاری کو مالیاتی منصوبہ بندی میں ضم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ پیشگی سرمایہ کاری قدرتی آفات کے بعد بحالی کے اخراجات کو نمایاں طور پر کم کرتی ہے۔ ایس ڈی پی آئی کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ساجد امین جاوید نے کہا کہ موجودہ مالی سال کے لیے پاکستان کی جی ڈی پی کی نمو اب 3.3 سے 3.7 فیصد کے درمیان رہنے کی توقع ہے، جو کہ پہلے کے تخمینوں سے کم ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ توانائی کی قیمتوں کے جھٹکے اگلے سال میں ملک کے تیل کی درآمدی بل میں تقریباً 6 بلین ڈالر کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور اگلے مالی سال میں افراط زر 11 سے 13 فیصد کے درمیان بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دباؤ، اگر مناسب پالیسی اقدامات بروقت نہ کیے گئے تو، “1 سے 1.5 ملین اضافی افراد کو غربت کی لکیر سے نیچے” دھکیل سکتے ہیں ایسی انتہائی صورتحال میں۔ ٹیکسیشن کے فریم ورک میں ساختیاتی عدم توازن کو اجاگر کرتے ہوئے، انہوں نے منصفانہ اور موثر ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ٹیکسوں میں اصلاحات لانے پر زور دیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے انکم ٹیکس پالیسی کے چیف آصف رسول نے کہا کہ معیشت کی دستاویزات کو بہتر بنانا محصول کی متحرک کاری کو مضبوط بنانے اور ٹیکسیشن کے نظام میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے اور بہتر نفاذ اور ڈیجیٹلائزیشن کے اقدامات کے ذریعے بالواسطہ ٹیکسیشن پر انحصار کم کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکام کے درمیان مربوط کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ ایس ڈی پی آئی کی ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر شفقات منیر نے قومی بجٹ کی منصوبہ بندی میں موسمیاتی تیاری اور پیشگی اقدامات کو ضم کرنے کا مطالبہ کیا۔ 2022 میں تباہ کن سیلاب کی وجہ سے ہونے والے 30 بلین ڈالر کے نقصانات کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیزاسٹر کی تیاری یا پیشگی اقدامات میں لگائے گئے ہر ڈالر سے ردعمل اور بحالی کے اخراجات میں چار سے سات ڈالر کی بچت ہو سکتی ہے۔ ایس ڈی پی آئی کے توانائی کے ماہر اقتصادیات ڈاکٹر خالد ولید نے نشاندہی کی کہ پاکستان کی بجلی کی پیداوار درآمدی ایندھن کے جھٹکوں کا شکار ہے، اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ 2026 میں تقریباً 13 فیصد بجلی کی پیداوار آر ایل این جی پر انحصار کرنے کی توقع ہے۔ ایس ڈی پی آئی کے ریسرچ فیلو ڈاکٹر عرفان چٹھہ نے بہتر رسائی کے ذریعے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی مالیات اور معقول ٹیکسیشن پالیسیاں۔ انہوں نے کہا کہ ایس ایم ایز روزگار پیدا کرنے اور برآمدی نمو میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن قرض لینے کی اعلیٰ لاگت، بڑھتی ہوئی توانائی کی قیمتوں اور تعمیل کے بوجھ کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہدف پر مبنی مراعات اور آسان طریقہ کار رسمی معیشت میں ایس ایم ایز کی شرکت کو بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ سوال و جواب کے سیشن کے دوران، مقررین نے ملک میں آمدنی کی عدم مساوات کو بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا، اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ آبادی کے اوپری 10 فیصد نے کل آمدنی کا تقریباً 55 سے 60 فیصد کنٹرول کیا اور قومی دولت کا تقریباً 45 فیصد اپنے پاس رکھا، جبکہ سب سے اوپر کے ایک فیصد کی دولت نیچے کے 50 فیصد سے زیادہ تھی۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ آنے والے وفاقی بجٹ میں ٹیکس بیس کو وسیع کرنے، 443 ارب روپے کی چھوٹ کو منطقی بنانے، جائیداد اور دولت پر ٹیکس لگانے، ایس ایم ایز اور برآمد کنندگان کی مدد کرنے، اور پائیدار اور جامع معاشی نمو کو یقینی بنانے کے لیے موسمیاتی لچک کو مالیاتی منصوبہ بندی میں ضم کرنے کو ترجیح دی جائے
ٹیکس بجٹ اصلاحات غربت معاشی نمو