وفاقی آئینی عدالت کا کوٹے پر بھرتیوں سے متعلق اہم فیصلہ: ملازمین کی برطرفی اور قانونی حیثیت

وفاقی آئینی عدالت نے دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کی کوٹے پر بھرتیوں کے کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا کہ غلط بھرتیوں کا ذمہ دار ادارہ ہے، تاہم مخصوص کیسز میں برطرفی کے فیصلے برقرار رہیں گے۔
وفاقی آئینی عدالت نے حال ہی میں دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کے لیے مختص کوٹے پر بھرتیوں کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور کلیدی فیصلہ سنایا ہے۔ اس کیس کی بنیاد محکمہ زراعت کی جانب سے کی جانے والی ان بھرتیوں پر تھی جنہیں بعد ازاں غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا۔ اس مخصوص مقدمے میں کلرک سمیعہ نذیر نے عدالت سے رجوع کیا تھا جنہیں محکمہ زراعت نے خلافِ قانون بھرتی کیے جانے کے بنیادوں پر اپنی ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔ سمیعہ نذیر کی جانب سے دائر کی گئی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے تمام شواہد اور قانونی نکات کا تفصیلی جائزہ لیا، تاہم بالآخر ان کی اپیل کو خارج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ کیس اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس نے سرکاری اداروں میں بھرتیوں کے طریقہ کار اور ان کے قانونی نتائج پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ کس طرح انتظامی غلطیاں ملازمین کے مستقبل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ عدالت میں جاری سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے انتہائی مدلل انداز میں اپنا مؤقف پیش کیا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے سابقہ فیصلوں میں واضح طور پر یہ طے کیا ہے کہ کسی بھی نئے فیصلے یا پالیسی کی تبدیلی سے پہلے کی گئی بھرتیاں برقرار رہنی چاہئیں اور انہیں ماضی کی انتظامی غلطیوں کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید دلیل دی کہ ان کی موکلہ پنجاب میں کوٹہ سسٹم کے مکمل طور پر ختم ہونے سے پہلے ہی بھرتی ہو چکی تھیں، لہٰذا ان کی ملازمت کو قانونی تحفظ حاصل ہے اور انہیں عہدے سے ہٹانا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ دوسری جانب، ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل پنجاب نے حکومت کا موقف پیش کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کا مذکورہ فیصلہ سمیعہ نذیر کے کیس کے حقائق پر لاگو نہیں ہوتا کیونکہ اس بھرتی میں بنیادی قانونی تقاضوں کو نظر انداز کیا گیا تھا اور یہ عمل شروع سے ہی خلافِ قانون تھا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے اس کیس کی سماعت کے دوران ایک انتہائی اہم قانونی نکتہ اٹھایا۔ انہوں نے قرار دیا کہ بھرتیوں کے عمل میں ہونے والی غلطیاں یا خلافِ قانون اقدامات متعلقہ اداروں کی انتظامی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر کسی ملازم کی بھرتی غیر قانونی طریقے سے ہوئی ہے تو اس میں اس ملازم کا کوئی ذاتی قصور نہیں ہے بلکہ یہ اس ادارے کی ذمہ داری تھی کہ وہ بھرتی کے عمل کو شفاف اور قانونی بنائے۔ عدالت نے یہ تاریخی نظریہ پیش کیا کہ ملازمین نے جس عرصے میں اپنی خدمات سرانجام دی ہیں، اس مدت کی تنخواہیں اور دیگر مراعات کسی صورت واپس نہیں لی جا سکتیں، کیونکہ ملازم نے اپنی محنت اور وقت اس ادارے کو دیا ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ ان ملازمین کے لیے ایک بڑی ریلیف ہے جو انتظامی غلطیوں کی وجہ سے مالی نقصان کا سامنا کر سکتے تھے اور اب ان کے مالی حقوق محفوظ ہیں۔ اس فیصلے کے اثرات مستقبل کی بھرتیوں اور موجودہ ملازمین پر گہرے پڑ سکتے ہیں۔ عدالت نے سندھ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ کس طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں کوٹہ سسٹم کو ختم کیا گیا تاکہ میرٹ کی بالادستی قائم ہو سکے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ریاست اب ان نظاموں کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں سفارش یا مخصوص کوٹوں کے بجائے خالص قابلیت کو ترجیح دی جائے۔ تاہم، عدالت نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انتظامیہ کی غلطی کی سزا ملازم کو نہیں ملنی چاہیے، اگرچہ اس کیس میں برطرفی کا فیصلہ برقرار رکھا گیا لیکن مالی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ سرکاری اداروں کو بھرتی کے عمل میں انتہائی احتیاط برتنی چاہیے تاکہ بعد میں قانونی پیچیدگیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کسی بے گناہ کا کیریئر متاثر نہ ہو۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وفاقی آئینی عدالت کا یہ فیصلہ ایک متوازن نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ ایک طرف جہاں قانون کی بالادستی کو برقرار رکھتے ہوئے غیر قانونی بھرتیوں کو تسلیم نہیں کیا گیا، وہیں دوسری طرف انسانی ہمدردی اور انصاف کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ملازم کے مالی حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ یہ فیصلہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عدالتیں اب صرف قانون کی لفظی تعبیر تک محدود نہیں ہیں بلکہ وہ اس بات پر بھی غور کرتی ہیں کہ کس کی غلطی سے نقصان ہوا ہے۔ سمیعہ نذیر کی اپیل کے خارج ہونے سے یہ واضح ہو گیا کہ قانونی طور پر غلط بھرتیوں کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن خدمات کے بدلے دی گئی تنخواہ کا حق ناقابلِ واپسی ہے، جو کہ لیبر قوانین اور انسانی حقوق کے مطابق ایک درست قدم ہے تاکہ ملازم کی بنیادی ضروریات متاثر نہ ہوں.
