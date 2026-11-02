وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں اور نظرثانی کے اصول واضح کر دیے
وفاقی آئینی عدالت نے واضح کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے رہنمائی لے سکتی ہے مگر ان کی پابند نہیں، اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اجازت کی درخواست کے اصول بھی بیان کیے۔
وفاقی آئینی عدالت نے اپنے اختیارات کی حدود اور ان قانونی اصولوں کی وضاحت کی ہے جن پر وہ اپیلوں اور نظرثانی درخواست وں پر غور کرتے ہوئے عمل کرتی ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روزی خان نے سنائے گئے فیصلے میں عدالت نے سپریم کورٹ کے پچھلے فیصلوں کے ساتھ اپنے تعلق اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کی شرائط بیان کیں۔
سپریم کورٹ کے فیصلوں کی قانونی حیثیت
عدالت نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے پچھلے فیصلوں سے رہنمائی لے سکتی ہے، لیکن ان پر عمل کرنے کی پابند نہیں ہے۔ عدالت کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے صرف قائل کرنے والی نظیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
عدالت سپریم کورٹ کی قائم کردہ کسی قانونی نظیر کو اپنا سکتی ہے، بشرطیکہ وہ نظیر قانون اور آئین کے مطابق ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کیس کا فیصلہ کرتے وقت پہلے کی سپریم کورٹ کی تشریحات پر غور کر سکتی ہے۔
اس کے ساتھ ہی عدالت کے پاس یہ اختیار برقرار رہتا ہے کہ وہ جانچے کہ آیا کوئی نظیر زیر سماعت معاملے پر لاگو ہوتی ہے یا نہیں۔ یوں عدالت اپنے فیصلوں میں آزادانہ قانونی جائزہ قائم رکھتی ہے۔
وفاقی آئینی عدالت میں نظرثانی کا دائرہ
عدالت نے واضح کیا کہ نظرثانی درخواست کے ذریعے دلائل دوبارہ کھولنے یا کیس پر دوبارہ بحث کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ نظرثانی کے مرحلے میں عدالت پورے معاملے کی دوبارہ سماعت نہیں کرتی۔
اس کے بجائے عدالت موجودہ ریکارڈ کا جائزہ لیتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کوئی واضح غلطی موجود ہے یا نہیں جو دوبارہ غور کا تقاضا کرتی ہو۔ یہ طریقہ کار عدالتی فیصلوں میں استحکام اور نظم برقرار رکھنے کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔
عدالت نے یہ بھی کہا کہ نظرثانی کا دائرہ صرف ظاہر ہونے والی خامیوں تک محدود رہتا ہے۔ کسی فریق کے پرانے دلائل دہرانا اس عمل کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا۔
ہائی کورٹ فیصلوں کے خلاف اجازت درخواست
عدالت کے مطابق آرٹیکل 199 کے تحت جاری ہونے والے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے اجازت یعنی لیو ٹو اپیل درکار ہے۔ اجازت کی درخواست خود اپیل نہیں ہوتی اور اسے اپیل کا حق کے طور پر تصور نہیں کیا جا سکتا۔
کوئی درخواست اپیل کی حیثیت اس وقت اختیار کرتی ہے جب وفاقی آئینی عدالت اجازت دے دیتی ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ اجازت کی درخواست مسترد ہونے کا مطلب لازمی طور پر یہ نہیں کہ عدالت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کی ہے۔
اجازت کے مرحلے پر عدالت یہ دیکھتی ہے کہ کیس میں قانون کا کوئی سوال شامل ہے یا نہیں، اور کیا انصاف کی سنگین ناکامی روکنے کے لیے مداخلت ضروری ہے۔
اجازت کی درخواستوں پر وجوہات کا معاملہ
عدالت نے کہا کہ اجازت کی درخواست منظور یا مسترد کرتے وقت اسے تفصیلی وجوہات لکھنا لازمی نہیں ہے۔ فیصلے کے مطابق بغیر وجوہات کا حکم، یعنی ایسا حکم جس میں تفصیلی دلائل درج نہ ہوں، اپنے طور پر نظرثانی درخواست کی بنیاد نہیں بن سکتا۔
اس فیصلے سے واضح ہوتا ہے کہ اجازت کا مرحلہ عدالتی عمل میں ابتدائی جانچ کی حیثیت رکھتا ہے۔ عدالت اس مرحلے پر صرف یہ طے کرتی ہے کہ مقدمہ مزید سماعت کا متقاضی ہے یا نہیں۔
یہ وضاحت وکلاء، سائلین اور ہائی کورٹس کے لیے اہم ہے کیونکہ اس سے اپیل اور نظرثانی کے راستوں کی حدود واضح ہوتی ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے ان اصولوں سے مقدمات میں درست طریقہ کار اختیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
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