وفاقی آئینی عدالت نے پہلے سال میں 9 ہزار مقدمات کا فیصلہ کر دیا
وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کے مطابق پہلے سال میں 9 ہزار مقدمات حل ہوئے جبکہ سپریم کورٹ سے 24 ہزار کیسز منتقل کیے گئے۔
وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے واضح کیا ہے کہ ان کی عدالت کا بنیادی مقصد مقدمات کو فوری طریقے سے سننا اور ان کا فیصلہ جاری کرنا ہے تاکہ عوام کو بروقت انصاف مل سکے۔ انہوں نے یہ اہم اطلاع ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دی جہاں عدالتی معیارات اور کارکردگی پر غور کیا گیا۔
چیف جسٹس امین الدین خان نے بتایا کہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے بعد سپریم کورٹ سے 24 ہزار مقدمات کی منتقلی عمل میں لی گئی۔ اس انتظامی اقدام کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے ججوں کو اب عام شہریوں اور سائلین کے مقدمات کو سننے کے لیے زیادہ وقت دستیاب ہو گیا ہے۔Also readکورونا کے مزید 432کیسز رپورٹ 15 اموات
9 ہزار مقدمات کا فیصلہ اور عدالتی کارکردگی
وفاقی آئینی عدالت نے اپنے قیام کے پہلے سال کے دوران کل 9 ہزار مقدمات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس امین الدین خان کے مطابق عدالت میں بنیادی طور پر آئینی نوعیت کے مقدمات زیر سماعت آتے ہیں جن کے حوالے سے تیزی سے فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔
چیف جسٹس امین الدین خان نے اپنے خطاب میں یہ بات بھی واضح کی کہ مقدمات کو سالہا سالوں تک زیر التوا رکھنے کے بجائے بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ان کا اہم ہدف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالتی کارروائیوں میں تاخیر کو ختم کر کے شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے۔
عدالتی معیارات کو عالمی سطح پر لانے کی کوشش
وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کا عدالتی معیار عالمی معیار کے برابر لایا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جلد از جلد فیصلے سنائیے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور عدلیہ کی شفافیت اور efficiency میں اضافہ ہو۔
اس حوالے سے یہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے کہ آئینی نوعیت کے مقدمات میں پیچیدہ قانونی پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی فیصلہ سازی میں تیزی لائی جا رہی ہے تاکہ ماضی میں ہونے والی لمبی تاخیر کا خاتمہ ہو سکے۔
آئینی نوعیت کے مقدمات اور مستقبل کی راہ
وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل اس وقت کی گئی تھی جب آئینی اور حکومتی فیصلوں کے خلاف دائر درخواستوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ 24 ہزار مقدمات کی منتقلی سے اب سپریم کورٹ پر بنیادی دباؤ کم ہوا ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں انجام دے سکتی ہے۔
چیف جسٹس امین الدین خان کے مطابق آئین کے تحفظ اور شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت دینا ہی ان کی عدالت کا اصل مشن ہے۔ وہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ آئندہ بھی 9 ہزار مقدمات جیسی کارکردگی برقرار رہے گی تاکہ عدل کی فراہمی میں کوئی کمی نہ آئے۔
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