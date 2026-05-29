وزیراعظم شہباز شریف کے زیرِ انتظام فیول کی قیمتوں میں 22 روپے فی لیٹر کمی کا فیصلہ، جو عوامی بھلائی کو مزید مضبوط کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔
پاسپورٹ کے لیے معیشت کی اہم تبدیلیاں عوام کو بہت بڑا ریلیف دی رہی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی حکومت نے عید کے تیسرے دن، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں گھٹوتی کا فیصلہ کر کے عوام کے بھار کو ہلکا کیا۔ یہ اقدام اسی وعدے پر مبنی ہے جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جب گنجائش پیدا ہو گی تو عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ ایڈوانس اعلان میں بتایا گیا کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 22 روپے کمی اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں بھی 22 روپے کمی کی گئی ہے۔ اس طرح عوام کو روزمرہ کی اہم ضرورت میں مؤثر رہنمائی اور مالی بچت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے وفاقی حکومت نے ایک اور قدم اٹھایا تھا جس کے تحت پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ ساتھ عوامی ٹرانسپورٹ سیل، گڈز ٹرانسپورٹ، موٹر سائیکل اور رکشہ چلانے والے افراد کو فیول پر بقایا سبسڈی فراہم کی گئی۔ اس سلسلے میں بتایا گیا کہ عام تیل کے عالمی بحران کے باوجود حکومت نے ملک میں 130 روپے سے زائد کی سبسڈی دے کر قیمتوں میں اضافہ روکنے کے اقدامات کیے۔ فی الحال نئی قیمتیں مقرر ہو گئیں: پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 381 روپے 78 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 380 روپے 78 پیسے ہو گئی ہے۔ فی الحال یہ قیمتیں پیٹرول یم ڈویژن کی جانب سے حکومتی نوٹیفکیشن کے زیر عمل نہیں ہں، مگر عوام کو فی الحال اس کا فائدہ حاصل ہے۔ یہ ریلیف انتظامی کارکردگی کا مظہر ہے اور تجارتی و عوامی معاشی نظام پر گہرے اثرات مرتب کردہ ہے۔ شفافیت اور وقت پر اقدامات کے لیے سرگرم رہ کر پاکستان کو عالمی منڈی میں موجود بیرونی قیمتوں کی تقاضوں کے باوجود عوامی خصوصی روٹی و پیٹرول کی فراہمی میں بہترین کارکردگی دکھائی گئی ہے۔ اس طرح کے پیغاموں کا تعلق حکومتی بېگهٔ کرات کے ساتھ ہو کر عوامی خدمت میں واضح ترقی کی نشان دہی کرتا ہے۔ عوامکی حمایت اور عوامی رائے کے لیے نیا انتباہ یہ ہے کہ حکومت کی اس حکمت عملی سے مزید ریلیف حاصل کرنے کی باری آ سکتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ عوامی تعاون اور واضح انداز میں عوامی سلامیے کے بغیر یہ کارروائی کو جاری رکھنا مشکل ہوگا۔ حکومت وفاقی سطح پر مسلسل عوامی بھلائی کے لیے مبذول رہتی ہے اور اس طرح کے اقدامات عوام کے مسائل کے لحاظ سے مؤثر ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقی اصلاح و تبدیلی کا حصہ بنے گا.
