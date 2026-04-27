وفاقی عدالت عالی نے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پر حکومت کی اختیار بحال کر دی

وفاقی عدالت عالی نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حکومت کو شہریوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا اختیار واپس دے دیا ہے۔ اس فیصلے سے غیر قانونی امیگریشن کو روکنے میں مدد ملے گی۔
وفاقی عدالت عالی (ایف سی سی) نے پاسپورٹ اور امیگریشن کے قواعد کی منسوخی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حکومت کی شہریوں کو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کی اختیار بحال کر دی ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، عدالت نے پیر کے روز لاہور ہائی کورٹ (ایل ایچ سی) کے سابقہ فیصلے کو معطل کر دیا اور حکومت کی اپیل پر سماعت منظور کر لی۔ عدالت کے حکم کے تحت، حکومت کی پاسپورٹ غیر فعال کرنے کی طاقت بھی بحال ہو گئی ہے۔ عدالتی کارروائی کے دوران، جسٹس رضوی نے پوچھا کہ کیا یہ معاملہ ملک چھوڑنے والے غیر قانون ی راستوں سے جانے والے افراد سے متعلق ہے۔ جواب میں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ فرحان علی نام کا ایک شہری غیر قانون ی طور پر ایران گیا تھا اور بعد میں اسے واپس بھیج دیا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ غیر قانون ی فعل کی وجہ سے شہری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس فہرست میں نام کے اندراج اور پاسپورٹ کی غیر فعال کرنے کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا۔ جسٹس رضوی نے پھر پوچھا کہ کیا اس فرد نے خود سفر کرنے کا ارادہ کیا تھا یا دوسروں سے پیسے لے کر انہیں اٹلی بھیجنے کے لیے بھیجا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ بھی پوچھا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے اب تک کیا تفتیش کی ہے۔ انہوں نے مزید بیان کیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے پہلے پاسپورٹ اور امیگریشن فریم ورک کے قواعد 3 اور 10 کو کالعدم قرار دیا تھا۔ یہ فیصلہ حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا کیونکہ اس سے شہریوں کے بیرون ملک سفر پر کنٹرول رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب عدالت عالی کے فیصلے کے بعد حکومت کو دوبارہ یہ اختیار مل گئی ہے کہ وہ ان افراد کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر سکے جو ملک سے غیر قانون ی طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں یا جن کے خلاف قانون کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ اس فیصلے سے ملک میں غیر قانون ی امیگریشن کو روکنے میں مدد ملے گی اور قومی سلامتی کو بھی تقویت ملے گی۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ یہ اختیار منصفانہ طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے اور کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جانی چاہیے۔ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ (پی سی ایل) ایک ایسا نظام ہے جو حکومت کو ان افراد کی شناخت اور ان کے بیرون ملک سفر کو روکنے کی اجازت دیتا ہے جن پر قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے یا جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس لسٹ میں شامل افراد کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں ملک چھوڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ حکومت اس لسٹ کو اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ موجودہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابقہ فیصلے نے حکومت کی اس صلاحیت کو محدود کر دیا تھا، جس کی وجہ سے غیر قانون ی امیگریشن میں اضافہ ہوا تھا۔ عدالت عالی کا یہ فیصلہ ایک اہم پیش رفت ہے جو حکومت کو ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور غیر قانون ی امیگریشن کو روکنے میں مدد کرے گا۔ یہ فیصلہ شہریوں کے حقوق اور قومی سلامتی کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس اختیار کا استعمال کرتے وقت تمام قانون ی تقاضوں کی تعمیل کرے اور کسی بھی شہری کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک نہ کرے۔ اس فیصلے کے بعد، حکومت کی جانب سے پاسپورٹ اور امیگریشن کے قواعد کی مزید وضاحت اور اصلاحات کی توقع کی جا رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ نظام مؤثر اور منصفانہ ہے۔ یہ فیصلہ قانون ی ماہرین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے درمیان بحث کا موضوع بھی بن گیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس اختیار کا استعمال انتہائی احتیاط سے کرنا چاہیے.
وفاقی عدالت عالی (ایف سی سی) نے پاسپورٹ اور امیگریشن کے قواعد کی منسوخی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حکومت کی شہریوں کو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کی اختیار بحال کر دی ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، عدالت نے پیر کے روز لاہور ہائی کورٹ (ایل ایچ سی) کے سابقہ فیصلے کو معطل کر دیا اور حکومت کی اپیل پر سماعت منظور کر لی۔ عدالت کے حکم کے تحت، حکومت کی پاسپورٹ غیر فعال کرنے کی طاقت بھی بحال ہو گئی ہے۔ عدالتی کارروائی کے دوران، جسٹس رضوی نے پوچھا کہ کیا یہ معاملہ ملک چھوڑنے والے غیر قانونی راستوں سے جانے والے افراد سے متعلق ہے۔ جواب میں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ فرحان علی نام کا ایک شہری غیر قانونی طور پر ایران گیا تھا اور بعد میں اسے واپس بھیج دیا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ غیر قانونی فعل کی وجہ سے شہری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس فہرست میں نام کے اندراج اور پاسپورٹ کی غیر فعال کرنے کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا۔ جسٹس رضوی نے پھر پوچھا کہ کیا اس فرد نے خود سفر کرنے کا ارادہ کیا تھا یا دوسروں سے پیسے لے کر انہیں اٹلی بھیجنے کے لیے بھیجا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ بھی پوچھا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے اب تک کیا تفتیش کی ہے۔ انہوں نے مزید بیان کیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے پہلے پاسپورٹ اور امیگریشن فریم ورک کے قواعد 3 اور 10 کو کالعدم قرار دیا تھا۔ یہ فیصلہ حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا کیونکہ اس سے شہریوں کے بیرون ملک سفر پر کنٹرول رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب عدالت عالی کے فیصلے کے بعد حکومت کو دوبارہ یہ اختیار مل گئی ہے کہ وہ ان افراد کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر سکے جو ملک سے غیر قانونی طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں یا جن کے خلاف قانون کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ اس فیصلے سے ملک میں غیر قانونی امیگریشن کو روکنے میں مدد ملے گی اور قومی سلامتی کو بھی تقویت ملے گی۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ یہ اختیار منصفانہ طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے اور کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جانی چاہیے۔ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ (پی سی ایل) ایک ایسا نظام ہے جو حکومت کو ان افراد کی شناخت اور ان کے بیرون ملک سفر کو روکنے کی اجازت دیتا ہے جن پر قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے یا جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس لسٹ میں شامل افراد کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں ملک چھوڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ حکومت اس لسٹ کو اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ موجودہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابقہ فیصلے نے حکومت کی اس صلاحیت کو محدود کر دیا تھا، جس کی وجہ سے غیر قانونی امیگریشن میں اضافہ ہوا تھا۔ عدالت عالی کا یہ فیصلہ ایک اہم پیش رفت ہے جو حکومت کو ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور غیر قانونی امیگریشن کو روکنے میں مدد کرے گا۔ یہ فیصلہ شہریوں کے حقوق اور قومی سلامتی کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس اختیار کا استعمال کرتے وقت تمام قانونی تقاضوں کی تعمیل کرے اور کسی بھی شہری کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک نہ کرے۔ اس فیصلے کے بعد، حکومت کی جانب سے پاسپورٹ اور امیگریشن کے قواعد کی مزید وضاحت اور اصلاحات کی توقع کی جا رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ نظام مؤثر اور منصفانہ ہے۔ یہ فیصلہ قانونی ماہرین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے درمیان بحث کا موضوع بھی بن گیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس اختیار کا استعمال انتہائی احتیاط سے کرنا چاہیے
