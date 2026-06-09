وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم پر تنازعہ، بجٹ میں تاخیر برقرار

وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان قابل تقسیم آمدنی کے فارمولے پر اختلافات کی وجہ سے وفاقی بجٹ میں تاخیر ہو رہی ہے۔ مرکز نے صوبوں سے 1200 ارب روپے کے اضافی وسائل مانگے ہیں، لیکن صوبے اپنا آئینی حصہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ مذاکرات جاری ہیں، تاہم بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔
وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم پر تنازعہ وفاقی بجٹ میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ بن کر سامنے آیا ہے، کیونکہ قابل تقسیم آمدنی کے فارمولے پر اختلافات جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق، وفاقی حکومت نے صوبوں سے 1200 ارب روپے کے مالی وسائل کا مطالبہ کیا ہے، لیکن صوبوں نے اپنا حصہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مرکز نئے بجٹ میں صوبوں کو صرف 8200 ارب روپے دینا چاہتا ہے، جبکہ موجودہ انتظام کے تحت صوبوں کا حصہ تقریباً 9400 ارب روپے بنتا ہے، جس سے مذاکرات میں ایک بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے۔ وفاقی حکومت صوبوں سے حاصل ہونے والی کسی بھی اضافی رقم کو دفاع، قومی سلامتی اور عوامی ریلیف کے اقدامات پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ مرکز نے پنجاب سے 650 ارب روپے اور سندھ سے 300 ارب روپے کے اضافی وسائل کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا سے 180 ارب روپے اور بلوچستان سے 110 ارب روپے مانگے گئے ہیں۔ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں کسی بھی تبدیلی کے لیے قانون سازی یا صوبوں کی رضامندی درکار ہے۔ یہ مسئلہ حساس ہے کیونکہ صوبے وفاقی وسائل میں اپنا آئینی حصہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے سندھ کے ترقیاتی بجٹ میں 50 ارب روپے سے اضافہ کر کے 62 ارب روپے کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب مرکز اور صوبوں کے درمیان وسیع تر وسائل کی تقسیم کے فارمولے پر مذاکرات جاری ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ وفاقی بجٹ ممکنہ طور پر 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اجلاس بلانے کے لیے ایک سمری بھیجی گئی ہے، جس میں قومی اسمبلی کا اجلاس 10 جون کو شام 5 بجے اور سینیٹ کا اجلاس 10 جون کو شام 4 بجے تجویز کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ذرائع نے انکشاف کیا تھا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم پر بات چیت تعطل کا شکار ہے، کیونکہ صوبے اپنے حصے میں کمی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پنجاب اور سندھ نے واضح کیا ہے کہ وہ وفاق کے مطالبے پر اضافی فنڈز فراہم نہیں کریں گے، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھی اسی موقف پر ہیں۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ یہ تنازعہ بجٹ میں مزید تاخیر کا سبب بن سکتا ہے، جس سے ملکی معیشت پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کا مؤقف ہے کہ صوبوں کو دیے جانے والے وسائل میں کمی ناگزیر ہے، کیونکہ مرکز کو دفاعی اور سیکورٹی اخراجات پورے کرنے کے لیے اضافی رقم درکار ہے۔ دوسری طرف صوبائی حکومتوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح کے پروگراموں کو جاری رکھنے کے لیے موجودہ فنڈنگ پر اصرار کرتی ہیں۔ اس صورتحال میں وفاقی بجٹ کی پیش کش میں تاخیر یقینی نظر آتی ہے، جب تک دونوں فریقوں کے درمیان کوئی سمجھوتہ نہیں ہو جاتا.
وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم پر تنازعہ وفاقی بجٹ میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ بن کر سامنے آیا ہے، کیونکہ قابل تقسیم آمدنی کے فارمولے پر اختلافات جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق، وفاقی حکومت نے صوبوں سے 1200 ارب روپے کے مالی وسائل کا مطالبہ کیا ہے، لیکن صوبوں نے اپنا حصہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مرکز نئے بجٹ میں صوبوں کو صرف 8200 ارب روپے دینا چاہتا ہے، جبکہ موجودہ انتظام کے تحت صوبوں کا حصہ تقریباً 9400 ارب روپے بنتا ہے، جس سے مذاکرات میں ایک بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے۔ وفاقی حکومت صوبوں سے حاصل ہونے والی کسی بھی اضافی رقم کو دفاع، قومی سلامتی اور عوامی ریلیف کے اقدامات پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ مرکز نے پنجاب سے 650 ارب روپے اور سندھ سے 300 ارب روپے کے اضافی وسائل کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا سے 180 ارب روپے اور بلوچستان سے 110 ارب روپے مانگے گئے ہیں۔ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں کسی بھی تبدیلی کے لیے قانون سازی یا صوبوں کی رضامندی درکار ہے۔ یہ مسئلہ حساس ہے کیونکہ صوبے وفاقی وسائل میں اپنا آئینی حصہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے سندھ کے ترقیاتی بجٹ میں 50 ارب روپے سے اضافہ کر کے 62 ارب روپے کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب مرکز اور صوبوں کے درمیان وسیع تر وسائل کی تقسیم کے فارمولے پر مذاکرات جاری ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ وفاقی بجٹ ممکنہ طور پر 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اجلاس بلانے کے لیے ایک سمری بھیجی گئی ہے، جس میں قومی اسمبلی کا اجلاس 10 جون کو شام 5 بجے اور سینیٹ کا اجلاس 10 جون کو شام 4 بجے تجویز کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ذرائع نے انکشاف کیا تھا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم پر بات چیت تعطل کا شکار ہے، کیونکہ صوبے اپنے حصے میں کمی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پنجاب اور سندھ نے واضح کیا ہے کہ وہ وفاق کے مطالبے پر اضافی فنڈز فراہم نہیں کریں گے، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھی اسی موقف پر ہیں۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ یہ تنازعہ بجٹ میں مزید تاخیر کا سبب بن سکتا ہے، جس سے ملکی معیشت پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کا مؤقف ہے کہ صوبوں کو دیے جانے والے وسائل میں کمی ناگزیر ہے، کیونکہ مرکز کو دفاعی اور سیکورٹی اخراجات پورے کرنے کے لیے اضافی رقم درکار ہے۔ دوسری طرف صوبائی حکومتوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح کے پروگراموں کو جاری رکھنے کے لیے موجودہ فنڈنگ پر اصرار کرتی ہیں۔ اس صورتحال میں وفاقی بجٹ کی پیش کش میں تاخیر یقینی نظر آتی ہے، جب تک دونوں فریقوں کے درمیان کوئی سمجھوتہ نہیں ہو جاتا
وسائل کی تقسیم وفاقی بجٹ صوبے قومی مالیاتی کمیشن مذاکرات
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