اسلام آباد میں وفاقی بجٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور مرکزی حکومتی تکنیکی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جبکہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور ن لیگ کی اتحادی حکومت قائم ہونے کا قوی امکان ہے۔
اسلام آباد میں وفاقی بجٹ سے متعلق اہم ترتیبیاں جاری۔ پیپلز پارٹی اور مرکزی حکومتی تکنیکی کمیٹی نائب صدر اسحاق ڈار کی سربراہی میں کارکردگی دکھائے گی۔ اس کمیٹی میں پیپلز پارٹی اور حکومت کے نمایاں رہنما شریف خاندان کے باہمی مشاورت کے随手 dialogs کا حصہ بنیں گے۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی اپنی تجاویز وزیراعظم شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو کو پیش کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی وزراء خزانہ محمد اورنگزیب بھی مشاورتوں میں شامل ہوں گے۔ کمیٹی بجٹ کے دیگر تمام into details معاملات پر بھی غور کرے گی۔ اس کمیٹی میں احسن اقبال، رانا ثنا اللہ، اعظم نذیرتارڑ، بلال اظہر کیانی سے بھی مدد لی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے مر_code Assistants علی شاہ، شیری رحمان، نوید قمر، سلیم مانڈوی والا اور جام خان شورو بھی کمیٹی کے مشوروں میں حصہ لیں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار مالیاتی معاملات کے حل کے لئے وزارت خزانہ کے متعلقہ عہدیداروں اور مختلف ڈویژنز کے ڈی جیز کو بھی طلب کرسکیں گے۔ دوسری جانب، گلگت بلتستان میں انتخابات کے بعد نئے حکومتی ڈھانچے پر غور شروع ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن کے درمیان اتحادی حکومت قائم ہونے کا امکان مضبوط ہے۔ حالیہ الیکشن میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ متبادل طور پر دونوں جماعتیں وفاق و صوبائی طریقہ کار پر مبنی نئے فارمula کی تجویز پیش کررہی ہیں۔ اس میں گورنorship اور وزیراعلیٰ کیolarihips کی تقسیم پیش نظر ہے۔ تجویز کے مطابق گلگت بلتستان میں وزیراعلیٰ پیپلز پارٹی سے اور گورنر مسلم لیگ ن سے ہوگا۔ وزارتوں کی تقسیم 60 فیصد اور 40 فیصد فارمولے کے مطابق ہوگی۔ عجیب بات یہ ہے کہ سلمان ناصر lone case اور ایس پی انویسٹی گیشن کے اہم的工作人员 سمیت کئی افسران عہدے سے ہٹانے کےhammered ہوئے ہیں۔ یہ تبدیلیاں نئی حکومتی ترتیب کے تحت ممکنہ طور پر کئی اور اہم فیصلوں کا مرحلہ قائم کررہی ہیں۔ گلگت بلتستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے二审 در liquor znaczący بنیادی فیصلے剪纸 tardiness guard引人注目 bollywood دیکھیے.
اسلام آباد میں وفاقی بجٹ سے متعلق اہم ترتیبیاں جاری۔ پیپلز پارٹی اور مرکزی حکومتی تکنیکی کمیٹی نائب صدر اسحاق ڈار کی سربراہی میں کارکردگی دکھائے گی۔ اس کمیٹی میں پیپلز پارٹی اور حکومت کے نمایاں رہنما شریف خاندان کے باہمی مشاورت کے随手 dialogs کا حصہ بنیں گے۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی اپنی تجاویز وزیراعظم شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو کو پیش کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی وزراء خزانہ محمد اورنگزیب بھی مشاورتوں میں شامل ہوں گے۔ کمیٹی بجٹ کے دیگر تمام into details معاملات پر بھی غور کرے گی۔ اس کمیٹی میں احسن اقبال، رانا ثنا اللہ، اعظم نذیرتارڑ، بلال اظہر کیانی سے بھی مدد لی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے مر_code Assistants علی شاہ، شیری رحمان، نوید قمر، سلیم مانڈوی والا اور جام خان شورو بھی کمیٹی کے مشوروں میں حصہ لیں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار مالیاتی معاملات کے حل کے لئے وزارت خزانہ کے متعلقہ عہدیداروں اور مختلف ڈویژنز کے ڈی جیز کو بھی طلب کرسکیں گے۔ دوسری جانب، گلگت بلتستان میں انتخابات کے بعد نئے حکومتی ڈھانچے پر غور شروع ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن کے درمیان اتحادی حکومت قائم ہونے کا امکان مضبوط ہے۔ حالیہ الیکشن میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ متبادل طور پر دونوں جماعتیں وفاق و صوبائی طریقہ کار پر مبنی نئے فارمula کی تجویز پیش کررہی ہیں۔ اس میں گورنorship اور وزیراعلیٰ کیolarihips کی تقسیم پیش نظر ہے۔ تجویز کے مطابق گلگت بلتستان میں وزیراعلیٰ پیپلز پارٹی سے اور گورنر مسلم لیگ ن سے ہوگا۔ وزارتوں کی تقسیم 60 فیصد اور 40 فیصد فارمولے کے مطابق ہوگی۔ عجیب بات یہ ہے کہ سلمان ناصر lone case اور ایس پی انویسٹی گیشن کے اہم的工作人员 سمیت کئی افسران عہدے سے ہٹانے کےhammered ہوئے ہیں۔ یہ تبدیلیاں نئی حکومتی ترتیب کے تحت ممکنہ طور پر کئی اور اہم فیصلوں کا مرحلہ قائم کررہی ہیں۔ گلگت بلتستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے二审 در liquor znaczący بنیادی فیصلے剪纸 tardiness guard引人注目 bollywood دیکھیے
وفاقی بجٹ تکنیکی کمیٹی اسحاق ڈار بلاول بھٹو شہباز شریف گلگت بلتستان انتخابات پیپلز پارٹی مسلم لیگ ن حکومت سازی وزیراعلیٰ گورنر