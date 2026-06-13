وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر 5 فیصد رُکُود ٹیکس کی تجویز پیش کی

مالیاتی قانون 2026 کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے حاصل ہونے والی آمدنی پر پانچ فیصد رُکُود ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز شدہ ہے۔ یہ ٹیکس رہائشی اور غیر رہائشی دونوں پر لاگو ہوگا اور کم از کم ٹیکس ذمہ داری کے طور پر شمار کیا جائے گا۔
اسلام آباد (دنیا نیوز)‑ وفاقی حکومت نے مالیاتی قانون 2026 کے تحت سوشل میڈیا انفلوئنسر ز کی آمدنی پر پانچ فیصد رُکُود ٹیکس لگانے کا مسودہ پیش کیا ہے۔ اس قانون کے مطابق بینکوں اور غیر بینک مالیاتی اداروں کو لازمی طور پر اس ٹیکس کی کٹوتی کرنا ہوگی جب بھی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے کہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک سے حاصل ہونے والی ادائیگیاں کسی اکاؤنٹ میں جمع ہوں یا اس سے نکلیں۔ اس بل میں سوشل میڈیا انفلوئنسر کی تعریف کسی بھی فرد یا ادارے کے طور پر کی گئی ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے آمدن پیدا کرتا ہے۔ اس ٹیکس کے دائرے میں ملکی رقوم کی منتقلی، کھاتے کے اندر ادائیگیاں اور ڈیجیٹل مواد کی تخلیق سے منسلک براہِ راست کریڈٹ شامل ہیں۔ مقترحہ نظام کے تحت رہائشی افراد جو فعال ٹیکس دہندہ ہیں، انہیں اپنی سوشل میڈیا آمدن پر 5 فیصد رُکُود ٹیکس دینا ہوگا۔ غیر رہائشی افراد اور ادارے جو اسی طرح کی آمدن حاصل کرتے ہیں، انہیں بھی وہی شرح لاگو ہوگی۔ مالیاتی قانون واضح کرتا ہے کہ یہ رُکُود ٹیکس رہائشی ٹیکس دہندگان کے لیے کم از کم ٹیکس ذمہ داری کے طور پر شمار کیا جائے گا۔ غیر رہائشیوں کے لیے جن کے پاس پاکستان میں مستقل ادارہ نہیں ہے، کٹوتی شدہ رقم کو حتمی ٹیکس کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ یہ پیشکش مالی سال 2026‑27 کے وفاقی بجٹ کا حصہ ہے جسے وزیر مالیات محمد اورنگزیب نے جمعے کے دن نیشنل اسمبلی میں پیش کیا۔ کل بجٹ کا تخمینہ 18.
771 ٹریلین روپے رکھا گیا ہے جس میں سے 8.054 ٹریلین روپے قرضہ جات کی ادائیگی کے لیے، 3 ٹریلین روپے دفاعی اخراجات کے لیے اور 1 ٹریلین روپے وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے مخصوص ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وفاقی بجٹ 2026‑27 میں چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کے لیے فکسڈ ٹیکس نظام متعارف کرانے کی بھی تجویز شامل کی گئی ہے
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