وفاقی بجٹ پیش: ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 7 فیصد اضافت

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں 18 ہزار 771 ارب روپے کے وفاقی بجٹ پیش کیا۔بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 7 فی BigDecimalاضافہ، دفاع اور سبسڈی کے لیے بڑے اخراجات، اور ٹیکس وصولی کا ہ污染物 думрکھا گیا ہے۔ویب ڈیسک کے مطابق بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے صوبوں سے تعاون کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے اعلان کیا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 7 فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے۔یہ فیصلہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں قبل ہی کی منظوری دیا گیا تھا۔بجٹ دستاویز کے مطابق، وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 18 ہزار 771 ارب روپے ہوگا۔ سود کی ادائیگی پر 8 ہزار 54 ارب روپے مختص کرنے اور پینشن پر مجموعی طور پر 1169 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ ہے، جس میں ملٹری پینشن پر 822 ارب روپے اور سول پینشن پر 272 ارب روپے شامل ہیں۔دفاع کے لیے 3 ہزار ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ ہے، جبکہ سبسڈی کے لیے 1091 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔سول حکومت پر اخراجات کا تخمینہ 1071 ارب روپے ہے، اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 430 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔مجموعی طور پر جاری اخراجات 17 ہزار 495 ارب روپے تک پہنچتے ہیں۔وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1050 ارب روپے ہوگا، جبکہ ایف بی آر کا ٹیکس وصولی کا ہدف 15 ہزار 264 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ویب ڈیسک کے مطابق، بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے صوبوں کی طرف سے اضافی اخراجات کا議論 ہو رہا ہے۔اسی دوران کراچی میں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی واقع ہوئی، جس میں فیڈرل بی ایریا میں کیش وین سے 30 کروڑ روپے لوٹ لیے گئے۔خبری.
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے اعلان کیا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 7 فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے۔یہ فیصلہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں قبل ہی کی منظوری دیا گیا تھا۔بجٹ دستاویز کے مطابق، وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 18 ہزار 771 ارب روپے ہوگا۔سود کی ادائیگی پر 8 ہزار 54 ارب روپے مختص کرنے اور پینشن پر مجموعی طور پر 1169 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ ہے، جس میں ملٹری پینشن پر 822 ارب روپے اور سول پینشن پر 272 ارب روپے شامل ہیں۔دفاع کے لیے 3 ہزار ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ ہے، جبکہ سبسڈی کے لیے 1091 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔سول حکومت پر اخراجات کا تخمینہ 1071 ارب روپے ہے، اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 430 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔مجموعی طور پر جاری اخراجات 17 ہزار 495 ارب روپے تک پہنچتے ہیں۔وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1050 ارب روپے ہوگا، جبکہ ایف بی آر کا ٹیکس وصولی کا ہدف 15 ہزار 264 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ویب ڈیسک کے مطابق، بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے صوبوں کی طرف سے اضافی اخراجات کا議論 ہو رہا ہے۔اسی دوران کراچی میں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی واقع ہوئی، جس میں فیڈرل بی ایریا میں کیش وین سے 30 کروڑ روپے لوٹ لیے گئے۔خبری
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