وفاقی بیوروکریسی میں تقرریاں، تبادلے اور ترقیاں: تفصیلی نوٹیفکیشن جاری

کابینہ ڈویژن نے وفاقی بیوروکریسی میں اہم تقرریوں، تبادلوں اور ترقیوں کے احکامات جاری کردیے ہیں۔ گریڈ 18 کے پانچ افسران کو ایکٹنگ چارج پر گریڈ 19 میں ترقی دی گئی ہے اور انہیں پنجاب حکومت میں جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
وفاقی بیوروکریسی میں تقرریوں، تبادلوں اور ترقیوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے ان تقرریوں کے احکامات جاری کیے ہیں۔ زیر انتظار زکا اللہ خٹک کو سینئر جوائنٹ سیکرٹری انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ڈویژن تعینات کیا گیا ہے۔ جبکہ جوائنٹ سیکرٹری انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ڈویژن، امجد علی گل کو ان کے بنیادی محکمہ، آڈیٹر جنرل آف پاکستان ، میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 18 کے پانچ افسران کو ایکٹنگ چارج کی بنیاد پر گریڈ 19 میں
ترقی دینے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ یہ افسران جو پنجاب حکومت میں تعینات تھے، اب ایکٹنگ چارج پر گریڈ 19 میں ترقی پا گئے ہیں۔ ان میں مدثر احمد شاہ، عذبا عظیم، عبدالرؤف مہر، محمد موسیٰ علی بخاری اور عمر لیاقت رندھاوا شامل ہیں۔ ان افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پنجاب حکومت کے ماتحت اپنی خدمات جاری رکھیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ان احکامات کے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کردیے ہیں۔ یہ تبدیلیاں اور ترقیاں وفاقی حکومت کے انتظامی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے وسیع تر حکومتی اقدامات کا حصہ ہیں۔ ایسے اقدامات بیوروکریسی میں میرٹ اور کارکردگی کو فروغ دینے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق، یہ تقرریاں اور ترقیاں حکومتی پالیسیوں کے نفاذ کو یقینی بنانے اور مختلف وزارتوں و ڈویژنوں میں اہل اور تجربہ کار افسران کی تعیناتی کے مقصد سے کی گئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حکومتی مشینری کو مزید فعال بنایا جائے اور عوامی خدمات کی فراہمی میں تیزی لائی جائے۔ ان افسران کی ترقی اور تبادلوں سے ان کے تجربے اور مہارت کو بروئے کار لانے میں مدد ملے گی، جس سے حکومتی اداروں کی کارکردگی میں بہتری متوقع ہے۔ یہ اقدام بیوروکریسی میں ایک تسلسل برقرار رکھنے اور فیصلہ سازی کے عمل کو موثر بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں ایکٹنگ چارج پر ترقی پانے والے افسران اب مزید ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور حکومتی امور کی انجام دہی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ان تقرریوں کے باعث حکومتی اداروں میں نئی توانائی آنے کا امکان ہے۔ امید ہے کہ یہ تبدیلیاں حکومتی کام کاج میں مزید بہتری لائیں گی اور عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ یہ عمل حکومتی نظام میں شفافیت اور احتساب کو بھی فروغ دیتا ہے
وفاقی بیوروکریسی تقرریاں تبادلے ترقیاں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس
