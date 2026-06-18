وفاقی وزیر لیغری نے محرم کے دوران برق کی تسلی بخش فراہمی کا یقین دلایا، پنجاب میں سیکشن 144 کا اعلان

وفاقی حکومت نے محرم کے دوران ملک بھر میں بغیر کسی رکاوٹ کے برق کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ پنجاب ہوم ڈیپارٹمنٹ نے سخت سیکیورٹی کے upbeat کے طور پر صوبے بھر میں سیکشن 144 کا اعلان کیا ہے۔
وفاقی وزیر لیغری نے محرم کے دوران برق کی تسلی بخش فراہمی کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں، اسuresا ہائی الیرٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد: وفاقی حکومت نے تمام برق تقسیم کرنے والی کمپنیوں کو سلسلہ وار محرم کے دوران خاص طور پر اسلامی مہینے کے 9 ہفتہ اور 10 ہفتہ کے دنوں پر زور دے کر ملک بھر میں بغیر کسی رکاوٹ کے برق کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ وفاقی توانائی وزیر سردار اویس احمد خان لیغری کی رہنمائی میں، تمام برق تقسیم کرنے والی کمپنیوں کو جامع آپریشنل طریقہ کار تقسیم دیے گئے ہیں تاکہ اس عرصے میں مسلسل برق کی دستیابی اور بڑھتی ہوئی Fanvigilance کو برقرار رکھا جا سکے۔ وزیر لیغری نے مذہبی تقریبات اور جنازے کے دوران قابل اعتماد برق کی اہمیت پر زور دیا اور ہیئرٹیوں کو ایسے کوئی مشکلات پیدا کرنے والے آутائج سے بچنے کے لیے تمام ضروری احتیاطی歌剧 کرنے کا ہدایت کیا۔ اسی جانب، پنجاب ہوم ڈیپارٹمنٹ نے محرم کے دوران سخت سیکیورٹی تیاریوں کے حصے کے طور پر 17 جون سے 26 جون تک صوبے بھر میں سیکشن 144 کا اعلام کیا ہے۔ اس میں عوام کے contrôled پر ہتھیار اور دھماکے خیز مواد کی نمائش پر مکمل پابندی کے ساتھ ساتھ مذہبی فرقہ وار تنازعات کو بھڑکانے والے نفرت انگیز تقریر اور نعروں پر پابندی شامل ہے۔ مزید سیکیورٹی اقدامات میں جنازوں کے راستوں کے ساتھ ساتھ چھت پر ٹرینچ کنڈی پٹی کے Pemex کو محدود کرنا اور ان画 موتیوں کے راستوں کے علاوہ عمارتوں کے چھتوں پتھروں، اینٹوں، بوتلوں یا دیگر خطرناک سامان کی ذخیرہ کرنے پر پابندی شامل ہے۔ نیز اس مدت میں有名 گاڑیوں پر سوار بیٹھنے پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس سے پولیس عملہ ہی مستثنی ہے۔ زیادہ تر پابندیاں محرم کے آغاز سے لاگو ہوں گی، جبکہ有名 گاڑیوں پر سوار بیٹھنے کی پابندی مہینے کے نویں روز سے شروع ہوگی، تاکہ مذہبی عہدے کے دوران حفاظت اور سیکیورٹی یقینی بنائی جا سکے.
وفاقی وزیر لیغری نے محرم کے دوران برق کی تسلی بخش فراہمی کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں، اسuresا ہائی الیرٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد: وفاقی حکومت نے تمام برق تقسیم کرنے والی کمپنیوں کو سلسلہ وار محرم کے دوران خاص طور پر اسلامی مہینے کے 9 ہفتہ اور 10 ہفتہ کے دنوں پر زور دے کر ملک بھر میں بغیر کسی رکاوٹ کے برق کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ وفاقی توانائی وزیر سردار اویس احمد خان لیغری کی رہنمائی میں، تمام برق تقسیم کرنے والی کمپنیوں کو جامع آپریشنل طریقہ کار تقسیم دیے گئے ہیں تاکہ اس عرصے میں مسلسل برق کی دستیابی اور بڑھتی ہوئی Fanvigilance کو برقرار رکھا جا سکے۔ وزیر لیغری نے مذہبی تقریبات اور جنازے کے دوران قابل اعتماد برق کی اہمیت پر زور دیا اور ہیئرٹیوں کو ایسے کوئی مشکلات پیدا کرنے والے آутائج سے بچنے کے لیے تمام ضروری احتیاطی歌剧 کرنے کا ہدایت کیا۔ اسی جانب، پنجاب ہوم ڈیپارٹمنٹ نے محرم کے دوران سخت سیکیورٹی تیاریوں کے حصے کے طور پر 17 جون سے 26 جون تک صوبے بھر میں سیکشن 144 کا اعلام کیا ہے۔ اس میں عوام کے contrôled پر ہتھیار اور دھماکے خیز مواد کی نمائش پر مکمل پابندی کے ساتھ ساتھ مذہبی فرقہ وار تنازعات کو بھڑکانے والے نفرت انگیز تقریر اور نعروں پر پابندی شامل ہے۔ مزید سیکیورٹی اقدامات میں جنازوں کے راستوں کے ساتھ ساتھ چھت پر ٹرینچ کنڈی پٹی کے Pemex کو محدود کرنا اور ان画 موتیوں کے راستوں کے علاوہ عمارتوں کے چھتوں پتھروں، اینٹوں، بوتلوں یا دیگر خطرناک سامان کی ذخیرہ کرنے پر پابندی شامل ہے۔ نیز اس مدت میں有名 گاڑیوں پر سوار بیٹھنے پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس سے پولیس عملہ ہی مستثنی ہے۔ زیادہ تر پابندیاں محرم کے آغاز سے لاگو ہوں گی، جبکہ有名 گاڑیوں پر سوار بیٹھنے کی پابندی مہینے کے نویں روز سے شروع ہوگی، تاکہ مذہبی عہدے کے دوران حفاظت اور سیکیورٹی یقینی بنائی جا سکے
محرم برق فراہمی سیکشن 144 پنجاب سیکیورٹی وزیر لیغری
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