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وفاقی حکومت آئندہ بجٹ میں محدود ریلیف پیکیج پر غور کررہی

پاکستان News

وفاقی حکومت آئندہ بجٹ میں محدود ریلیف پیکیج پر غور کررہی
وفاقی حکومتآئندہ بجٹمحدد ریلیف پیکیج
📆06/06/2026 9:47 pm
📰ExpressNewsPK
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وفاقی حکومت آئندہ بجٹ میں وسیع پیمانے پر ٹیکس ریلیف دینے کے بجائے محدودریلیف پیکیج پر غور کررہی ہے، تاکہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) پروگرام کی شرائط پر عملدرآمد بھی جاری رکھا جا سکے۔

وفاقی حکومت آئندہ بجٹ میں وسیع پیمانے پر ٹیکس ریلیف دینے کے بجائے محدودریلیف پیکیج پر غورکررہی ہے، تاکہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) پروگرام کی شرائط پر عملدرآمد بھی جاری رکھاجاسکے۔حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکس ریلیف سے متعلق مختلف تجاویز وزیراعظم کو پیش کردی گئی ہیں، حتمی فیصلہ ان کی منظوری اور آئی ایم ایف سے مشاورت کے بعد کیاجائیگا۔ وزارت خزانہ 10 جون سے قبل مجوزہ اقدامات پر آئی ایم ایف کی رائے حاصل کریگی، تنخواہ دارطبقے کیلیے زیر غورتجاویزمیں ماہانہ 2لاکھ سے3 لاکھ روپے آمدن رکھنے والوں کیلیے انکم ٹیکس کی شرح میں کمی شامل ہے۔ مجوزہ منصوبے کے مطابق تقریباً 5 لاکھ 50 ہزار ٹیکس دہندگان کو ریلیف مل سکتاہے، 2 لاکھ 67 ہزارروپے تک ماہانہ آمدن پر ٹیکس شرح میں 4 فیصد اور تین لاکھ 41 ہزار روپے تک آمدن پر 5 فیصدکمی کی تجویزدی گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت اعلیٰ آمدن والے ملازمین کیلیے بھی ریلیف پر غورکررہی ہے،موجودہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس شرح کے اطلاق کی حد بڑھانے اور ایک نئی ٹیکس سلیب متعارف کرانے کی تجاویز زیرغور ہیں، تاکہ 35 فیصد انکم ٹیکس صرف زیادہ آمدن والوں پر لاگو ہو۔دوسری جانب حکومت موبائل فونز پر عائد بھاری ٹیکسوں میں کمی کے امکان کا بھی جائزہ لے رہی ہے، تاہم ذرائع کاکہناہے کہ اس حوالے سے ریلیف کے امکانات محدود ہیں۔ اس وقت درآمدی موبائل فونز پر مختلف محصولات اورسیلز ٹیکس ملاکرمجموعی ٹیکس بوجھ 55 فیصد سے بھی زیادہ ہے۔ کاروباری شعبے کیلیے 15 فیصد ڈیویڈنڈ انکم ٹیکس ختم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے،جس سے کمپنیوں کو بڑاریلیف مل سکتاہے، تاہم اس اقدام سے قومی خزانے کو تقریباً 90 سے 100 ارب روپے کامالی اثر پڑنے کاامکان ہے،اسی طرح برآمدکنندگان پر عائد ایک فیصد ایڈوانس انکم ٹیکس ختم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت رئیل اسٹیٹ سیکٹرکوکسی بڑے ریلیف دینے کے موڈمیں نہیں،جبکہ ہائبرڈگاڑیوں پر سیلزٹیکس بڑھانے کی تجویز پر بھی غورجاری ہے۔ اس کے علاوہ کاغذ، اسٹیشنری اور سگریٹ مصنوعات پر ٹیکس سے متعلق متعدد تجاویز زیر غور ہیں، حکومت آئندہ چندروز میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد تجاویز پرحتمی فیصلہ کریگی۔مالی سال 26 کے پہلے 10 ماہ میں پاکستان ی فری لانسرز کی برآمدی آمدن 95 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئیآل پاکستان انجمن تاجران، مرکزی تنظیم تاجران کا حکومت کی فکسڈ ٹیکس اسکیم کا خیرمقدم خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.

وفاقی حکومت آئندہ بجٹ میں وسیع پیمانے پر ٹیکس ریلیف دینے کے بجائے محدودریلیف پیکیج پر غورکررہی ہے، تاکہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) پروگرام کی شرائط پر عملدرآمد بھی جاری رکھاجاسکے۔حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکس ریلیف سے متعلق مختلف تجاویز وزیراعظم کو پیش کردی گئی ہیں، حتمی فیصلہ ان کی منظوری اور آئی ایم ایف سے مشاورت کے بعد کیاجائیگا۔ وزارت خزانہ 10 جون سے قبل مجوزہ اقدامات پر آئی ایم ایف کی رائے حاصل کریگی، تنخواہ دارطبقے کیلیے زیر غورتجاویزمیں ماہانہ 2لاکھ سے3 لاکھ روپے آمدن رکھنے والوں کیلیے انکم ٹیکس کی شرح میں کمی شامل ہے۔ مجوزہ منصوبے کے مطابق تقریباً 5 لاکھ 50 ہزار ٹیکس دہندگان کو ریلیف مل سکتاہے، 2 لاکھ 67 ہزارروپے تک ماہانہ آمدن پر ٹیکس شرح میں 4 فیصد اور تین لاکھ 41 ہزار روپے تک آمدن پر 5 فیصدکمی کی تجویزدی گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت اعلیٰ آمدن والے ملازمین کیلیے بھی ریلیف پر غورکررہی ہے،موجودہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس شرح کے اطلاق کی حد بڑھانے اور ایک نئی ٹیکس سلیب متعارف کرانے کی تجاویز زیرغور ہیں، تاکہ 35 فیصد انکم ٹیکس صرف زیادہ آمدن والوں پر لاگو ہو۔دوسری جانب حکومت موبائل فونز پر عائد بھاری ٹیکسوں میں کمی کے امکان کا بھی جائزہ لے رہی ہے، تاہم ذرائع کاکہناہے کہ اس حوالے سے ریلیف کے امکانات محدود ہیں۔ اس وقت درآمدی موبائل فونز پر مختلف محصولات اورسیلز ٹیکس ملاکرمجموعی ٹیکس بوجھ 55 فیصد سے بھی زیادہ ہے۔ کاروباری شعبے کیلیے 15 فیصد ڈیویڈنڈانکم ٹیکس ختم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے،جس سے کمپنیوں کو بڑاریلیف مل سکتاہے، تاہم اس اقدام سے قومی خزانے کو تقریباً 90 سے 100 ارب روپے کامالی اثر پڑنے کاامکان ہے،اسی طرح برآمدکنندگان پر عائد ایک فیصد ایڈوانس انکم ٹیکس ختم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت رئیل اسٹیٹ سیکٹرکوکسی بڑے ریلیف دینے کے موڈمیں نہیں،جبکہ ہائبرڈگاڑیوں پر سیلزٹیکس بڑھانے کی تجویز پر بھی غورجاری ہے۔ اس کے علاوہ کاغذ، اسٹیشنری اور سگریٹ مصنوعات پر ٹیکس سے متعلق متعدد تجاویز زیر غور ہیں، حکومت آئندہ چندروز میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد تجاویز پرحتمی فیصلہ کریگی۔مالی سال 26 کے پہلے 10 ماہ میں پاکستانی فری لانسرز کی برآمدی آمدن 95 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئیآل پاکستان انجمن تاجران، مرکزی تنظیم تاجران کا حکومت کی فکسڈ ٹیکس اسکیم کا خیرمقدم خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں

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