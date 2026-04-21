وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی ریلوے کو جدید بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت

وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے ریلوے نظام کی کارکردگی بڑھانے، کراچی کینٹ اور روہڑی اسٹیشن کی اپ گریڈیشن اور تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے اہم ہدایات جاری کر دیں۔
وفاقی وزیر برائے ریلوے محمد حنیف عباسی کی زیر صدارت کراچی میں ایک انتہائی اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ریلوے کے مجموعی نظام کی بہتری اور مستقبل کے اہداف کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران وزیر ریلوے نے محکمہ کے اعلیٰ حکام کو سخت ہدایات جاری کیں کہ 30 جون تک تمام مقررہ اہداف کا حصول ہر صورت میں یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال کے بقیہ 70 دنوں میں کارکردگی کو دگنا کرنا ہوگا تاکہ ملکی معیشت میں ریلوے کا کردار مزید مستحکم ہو سکے۔
فریٹ سیکٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ 45 ارب روپے کے مقررہ ہدف میں سے 36 ارب روپے کی آمدنی پہلے ہی حاصل کی جا چکی ہے۔ وزیر ریلوے نے فریٹ آپریشن کو مزید وسعت دینے کے لیے 25 جدید ہوپر ویگنز کو فوری طور پر سسٹم میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہزارہ، غوری اور بدر ایکسپریس جیسی اہم ٹرینوں کے لیے نئی ریکس مئی کے پہلے ہفتے میں شامل کرنے کی ہدایت دی تاکہ مسافروں کو سفری سہولیات کی فراہمی میں کوئی تعطل نہ آئے۔
اجلاس میں تکنیکی امور پر بھی کھل کر بات کی گئی۔ محمد حنیف عباسی نے جی یو 40 لوکوموٹیوز کی ٹریکشن موٹرز کو جلد بحال کرنے اور تاخیر کا شکار پرزہ جات کو ہنگامی بنیادوں پر ایئر کارگو کے ذریعے منگوانے کا حکم دیا۔ وزیر ریلوے نے اس عزم کا اظہار کیا کہ 30 جون سے قبل کراچی ڈویژن کے تمام ریلوے اسٹیشنز کو شمسی توانائی یعنی سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا جس سے بجلی کے اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی۔ ریلوے کے انفراسٹرکچر کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سیف اینڈ اسمارٹ اسٹیشنز اور جدید کنٹرول آفسز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ لاہور اسٹیشن کی طرز پر کراچی کینٹ اسٹیشن کو بھی بین الاقوامی معیار کے مطابق جدید بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ریلوے کوارٹرز میں غیر قانونی سب لیٹنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا اور اس عمل میں ملوث عناصر کو فوری طور پر بلیک لسٹ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ٹرینوں کی وقت کی پابندی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا کیونکہ مسافروں کا اعتماد بحال کرنا اولین ترجیح ہے۔
اپنے دورہ سکھر کے دوران وفاقی وزیر ریلوے نے سکھر چیمبر آف کامرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاجر برادری ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کیے بغیر معاشی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے روہڑی ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چھ ماہ کے اندر اس اسٹیشن کو عالمی معیار کے مطابق تیار کر دیا جائے گا۔ سکھر ایکسپریس کو جدید بوگیوں کے ساتھ فعال کیا گیا ہے تاکہ مسافروں کو آرام دہ سفر میسر آئے۔ وزیر ریلوے نے یقین دلایا کہ سکھر کے تاجروں کے تمام جائز مسائل کو حل کیا جائے گا اور ریلوے کی املاک و پلاٹس کو شفاف طریقے سے آؤٹ سورس کیا جائے گا جس میں چیمبر آف کامرس سے مشاورت کو فوقیت دی جائے گی۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ 31 دسمبر 2026 تک ریلوے کے نظام میں دو بڑی انوویشنز متعارف کرائی جائیں گی جو پاکستان ریلوے کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوں گی۔ ان کا دورہ سکھر تاجر برادری کے لیے امید کی ایک نئی کرن ثابت ہوا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ ان فیصلوں پر عملدرآمد سے ریلوے کی آمدنی اور کارکردگی میں بہتری آئے گی۔
