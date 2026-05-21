وفاقی حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان ٹیکس فیصلوں پر اتفاق، مزید سرنگری کے لیے 1100 ارب روپے کے اقدامات+ نئے ٹیکسز لگانے کا وعدہ

وفاقی حکومت اور عالمی مالیاتی ادارے (آئی ایم ایف) کے درمیان بڑے پیمانے پر ٹیکس فیصلوں پر اتفاق ہوگیا ہے، جس سے پاکستان کو 1100 ارب روپے کے اضافی ٹیکس آمدنی کی امید ہے۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر نے 370 ارب روپے جبکہ صوبوں نے 430 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات اور نئے ٹیکسز لگانے پر یقین دہائی دے دی ہے۔ نئے ٹیکس شامل سولر پینلز پر سیلز ٹیکس بڑھا کر 18 فیصد کرنے کا مطالبہ ہے، الیکٹرک وہیکلز پر سیلز ٹیکس 18 فیصد سے بڑھا کر کیا جائے گا جبکہ پٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی ڈھائی روپے سے بڑھا کر 5 روپے فی لٹر بڑھایا جائے گا اور لیوی کا ہدف 1730 ارب روپے رکھا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کو اضافی 430 ارب روپے ریونیو جمع کرنے کا ہدف دیا ہے، جس کے لیے پاکستان کو تقریباً 2000 ارب روپے سرپلس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے ایف بی آر کے لیے آئندہ مالی سال 15264 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف مقرر کیا ہے، دسمبر 2026 تک ایف بی آر کا ششماہی ہدف 7022 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال ٹیکس آڈٹ سے 95 ارب روپے اضافی آمدن اور اسپیشل اکنامک زونز کیلیے نئے ٹیکس چھوٹ نہ دینے کی سفارش کی۔ آئی ایم ایف نے بھی گیس اور بجلی نرخوں کا سال میں دو مرتبہ جائزہ لینے کی شرط برقرار رکھی ہے۔
اسلام آباد (21 مئی 2026): وفاقی حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے (آئی ایم ایف) کو بجٹ 27-2026 میں نئے ٹیکسز لگانے کی یقین دہانی کروا دی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات مکمل ہوگئے جس کے بعد عالمی مالیاتی ادارے کا مشن واپس واشنگٹن روانہ ہوگیا، دونوں کے درمیان وفاقی اور صوبائی سطح پر 1100 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات اور نئے ٹیکز لگانے پر اتفاق ہوا۔ وفاقی حکومت نے آئندہ بجٹ میں 370 ارب روپے جبکہ صوبوں نے 430 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات اور نئے ٹیکسز لگانے کی یقین دہائی کروائی، بیشتر نکات پر اتفاق ہو چکا ہے چند نکات پر مزید ڈیٹا شیئرنگ کی جانی ہے.
