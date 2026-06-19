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وفاقی حکومت نے کفایت شعاری کے اقدامات ختم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا

سیاست News

وفاقی حکومت نے کفایت شعاری کے اقدامات ختم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا
کفایت شعاریکابینہ ڈویژننوٹیفکیشن
📆19/06/2026 7:23 pm
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کابینہ ڈویژن نے ایندھن بچت اور کفایت شعاری کے متعدد اقدامات ختم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا جس میں جمعہ کی چھٹی ختم کرنا اور سرکاری گاڑیوں کو مکمل پیٹرول کی سہولت دینا شامل ہے۔ تاہم بازاروں کے اوقات کار میں تبدیلی نہیں کی گئی۔

وفاقی حکومت نے کفایت شعاری کے اقدامات ختم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق ایندھن بچت اور کفایت شعاری کے متعدد اقدامات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس میں جمعہ کی چھٹی ختم کرنا، سرکاری گاڑیوں کو مکمل پیٹرول کی سہولت دینا اور 60 فیصد سرکاری گاڑیاں بند کرنے کے اقدام کو واپس لینا شامل ہے۔ تاہم بازاروں کے اوقات کار میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور دکانیں، مارکیٹس، شاپنگ مالز اور بازار رات 9 بجے بند ہوں گے جبکہ شادی ہالز اور تقریبات کے مراکز رات 10 بجے بند کیے جائیں گے۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ 3 اور 10 جون سے نافذ بازار بند کرنے کے حوالے سے اوقات کار برقرار رہیں گے۔ اس کے علاوہ فارمیسیاں، اسپتال، کلینکس، لیبارٹریز، بیکری، تندور، دودھ کی دکانیں اوقات کار کی پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔ پیٹرول اور سی این جی پمپس، الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز بھی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ جم، اسپورٹس سہولت، آئی ٹی کمپنیز اور کال سینٹرز بھی اوقات کار کی پابندی سے مستثنیٰ رہیں گے۔ واضح رہے کہ 9 مارچ 2026 سے پہلے نافذ دیگر کفایت شعاری اقدامات بدستور برقرار رہیں گے۔ اس نوٹیفکیشن کے بعد سرکاری اداروں میں ایندھن کی بچت کے اقدامات ختم ہو گئے ہیں اور سرکاری افسران کو مکمل پیٹرول کی سہولت ملے گی۔ تاہم شہریوں کو اب بھی مارکیٹوں کے مقررہ اوقات کار پر عمل کرنا ہوگا۔ کابینہ ڈویژن کے مطابق یہ فیصلہ معاشی حالات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب عوام میں اس فیصلے پر ملے جلے ردعمل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کچھ افراد نے اسے ریلیف قرار دیا جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں اس طرح کے اقدامات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا.

وفاقی حکومت نے کفایت شعاری کے اقدامات ختم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق ایندھن بچت اور کفایت شعاری کے متعدد اقدامات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس میں جمعہ کی چھٹی ختم کرنا، سرکاری گاڑیوں کو مکمل پیٹرول کی سہولت دینا اور 60 فیصد سرکاری گاڑیاں بند کرنے کے اقدام کو واپس لینا شامل ہے۔ تاہم بازاروں کے اوقات کار میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور دکانیں، مارکیٹس، شاپنگ مالز اور بازار رات 9 بجے بند ہوں گے جبکہ شادی ہالز اور تقریبات کے مراکز رات 10 بجے بند کیے جائیں گے۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ 3 اور 10 جون سے نافذ بازار بند کرنے کے حوالے سے اوقات کار برقرار رہیں گے۔ اس کے علاوہ فارمیسیاں، اسپتال، کلینکس، لیبارٹریز، بیکری، تندور، دودھ کی دکانیں اوقات کار کی پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔ پیٹرول اور سی این جی پمپس، الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز بھی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ جم، اسپورٹس سہولت، آئی ٹی کمپنیز اور کال سینٹرز بھی اوقات کار کی پابندی سے مستثنیٰ رہیں گے۔ واضح رہے کہ 9 مارچ 2026 سے پہلے نافذ دیگر کفایت شعاری اقدامات بدستور برقرار رہیں گے۔ اس نوٹیفکیشن کے بعد سرکاری اداروں میں ایندھن کی بچت کے اقدامات ختم ہو گئے ہیں اور سرکاری افسران کو مکمل پیٹرول کی سہولت ملے گی۔ تاہم شہریوں کو اب بھی مارکیٹوں کے مقررہ اوقات کار پر عمل کرنا ہوگا۔ کابینہ ڈویژن کے مطابق یہ فیصلہ معاشی حالات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب عوام میں اس فیصلے پر ملے جلے ردعمل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کچھ افراد نے اسے ریلیف قرار دیا جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں اس طرح کے اقدامات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا

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کفایت شعاری کابینہ ڈویژن نوٹیفکیشن ایندھن بچت اوقات کار

 

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