وقفۂ حمل پر مذہبی رہنماؤں کا اتفاق، مشترکہ اعلامیہ پر دستخط
پاپولیشن کونسل اور یو این ایف پی کے مشاورتی مکالمے میں علماء، ماہرین صحت اور پالیسی سازوں نے کہا کہ وقفۂ حمل ماؤں اور بچوں کی جان بچاتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔
پاپولیشن کونسل نے یو این ایف پی کے تعاون سے ایک اعلیٰ سطحی مشاورتی مکالمے کا انعقاد کیا، جس میں نامور مذہبی علماء، روحانی رہنما، ماہرین صحت اور پالیسی ساز شریک ہوئے۔ اس نشست میں خاندانی بہبود، زچہ و بچہ صحت ، ذمہ دارانہ والدین کے کردار اور وقفۂ حمل کے موضوعات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ شرکاء نے واضح کیا کہ وقفۂ حمل ایک صحت عامہ کی مداخلت ہے جو ماؤں اور بچوں کی حفاظت کرتی ہے اور خاندانوں و معاشروں کو مضبوط بناتی ہے۔
پاپولیشن کونسل پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر علی محمد میر نے خیر مقدمی کلمات میں زچہ و بچہ صحت کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مذہبی قیادت کی شمولیت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ہر 37 منٹ میں ایک ماں اپنی جان گنوا دیتی ہے، اور خواتین کی صحت و وقار کا تحفظ اجتماعی سماجی و اخلاقی ذمہ داری ہے۔Also readMark McGuinn, Country Singer-Songwriter, Dies at 58
وقفۂ حمل کی اہمیت اور اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگی
مکالمے میں یہ بات واضح کی گئی کہ وقفۂ حمل ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کی حمایت اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ شرکاء نے مذہبی رہنماؤں سے درخواست کی کہ وہ اس پیغام کو ملک بھر کی کمیونٹیز تک پہنچائیں۔
مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماؤں اور بچوں کی حفاظت مذہبی اور انسانی ذمہ داریوں کا حصہ ہے، اور علماء کو یہ پیغام مساجد، کمیونٹیز اور گھروں تک لے جانا ہوگا۔
مذہبی قیادت، پالیسی سازوں اور ماہرین کے مؤقف
کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پاکستان کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے کہا کہ بچے اللہ کی امانت ہیں اور ان کی پرورش و بہبود میں والدین دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ خاندانی بہبود اور بچوں کی فلاح اسلامی رہنمائی اور درست فہم کے ذریعے حاصل کی جانی چاہیے۔
سوسائٹی آف آبسٹیٹریشنز اینڈ گائناکولوجسٹس آف پاکستان یعنی سوگپ کی سرپرست برگیڈیئر (ریٹائرڈ) ڈاکٹر میمونہ مشتاق نے کلیدی پیشکش میں قریبی حمل کے زچہ و بچہ صحت پر اثرات اجاگر کیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قابلِ روک ماؤں کی اموات کم کرنے کے لیے بروقت طبی سہولیات اور مناسب غذائیت کے ساتھ وقفۂ حمل نمایاں بہتری لا سکتا ہے۔
یو این ایف پی پاکستان کے پروگرام اینالسٹ ڈاکٹر فرید خان نے مذہبی رہنماؤں اور کمیونٹیز کی شمولیت پر زور دیا تاکہ زچہ و بچہ صحت کو فروغ دیا جا سکے اور وقفۂ حمل کے بارے میں آگاہی بڑھائی جا سکے۔ وزارت منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات کے چیف (آبادی) شکیل احمد نے مشاورت کی سفارشات کو پالیسی اقدامات میں ڈھالنے کی ضرورت پر زور دیا اور تجویز دی کہ انہیں قومی پاپولیشن کونسل کے زیرِ غور لایا جائے۔
عملی اقدامات، مشترکہ اعلامیہ اور آگے کا لائحہ عمل
مکالمے کے اختتام پر تمام مکاتبِ فکر کے مذہبی رہنماؤں نے وقفۂ حمل کی حمایت میں مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے۔ اس اعلامیے کے ذریعے علماء نے زچہ و بچہ صحت، خواتین کے وقار، ذمہ دارانہ والدین اور صحت مند وقفۂ حمل کو اسلامی اقدار سے ہم آہنگ قرار دیا۔
ڈائریکٹر جنرل مذہبی تعلیم و تربیت ڈاکٹر غلام قمر نے اختتامی کلمات میں مذہبی علماء، پالیسی سازوں اور صحت کے پیشہ ور افراد کے درمیان مسلسل تعاون پر زور دیا، تاکہ زچہ و بچہ کی بہبود بہتر ہو اور مشاورت کی سفارشات عملی اقدامات میں ڈھل سکیں۔ مکالمے کے شرکاء نے مساجد، تعلیمی اداروں اور کمیونٹی آؤٹ ریچ پروگراموں کے ذریعے آگاہی بڑھانے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا۔
Get an alert when there is news on HealthFollow Health