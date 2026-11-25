ون پاسورڈ پر سائبر حملے میں صارفین کا ڈیٹا چوری، پاس ورڈ محفوظ
ون پاسورڈ پر ہونے والے سائبر حملے میں صارفین کے نام اور ای میل ڈیٹا چوری ہو گیا، جبکہ انکرپٹڈ پاس ورڈز محفوظ رہے۔ کمپنی نے محفوظ رہنے کی ہدایت کی ہے۔
مشہور پاس ورڈ مینجمنٹ سروس ' ون پاسورڈ' پر کیے گئے سنگین سائبر حملے میں چند صارفین کے ذاتی اور اکاؤنٹ سے متعلق ڈیٹا کو ہیکرز نے چوری کر لیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے جاری کردہ اطلاعات کے مطابق، اس واقعے میں صارفین کے پاس ورڈز محفوظ رکھنے والے انکرپٹڈ والٹس تک ہیکرز کی طرف سے کوئی بھی غیر مجاز رسائی حاصل نہیں کی گئی۔ کمپنی کے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ حملہ آوروں نے کمپنی کے اندرونی نظام میں نقصان دہ کوڈ داخل کرکے صارفین کے انتظامی ریکارڈز کے ایک حصے کو ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا۔
گٹ ہب اکاؤنٹ کی ہیکنگ کا طریقہ کار
ون پاسورڈ کی جانب سے بدھ کو جاری کردہ بیان میں تفصیلات بتائی گئیں کہ 19 نومبر کو کمپنی کے ایک ملازم کے گٹ ہب اکاؤنٹ پر غیر مجاز کنٹرول کے واضح شواہد سامنے آنے کے بعد فوری تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ حملہ آوروں نے انہی ہیک شدہ اکاؤنٹس کا استعمال کرتے ہوئے کمپنی کے بیک اینڈ سرورز میں داخل ہو کر نقصان دہ کوڈ شامل کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ صارفین کے انتظامی ریکارڈز تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔Also readٹرump نے چین، یورپی یونین سمیت 14 تجارتی شراکت داروں پر نئے ٹیرف تجویز کر دیے
اسی دوران ہیکرز نے نجی سورس کوڈ کی کاپیاں بھی حاصل کیں اور سافٹ ویئر کی تیاری و اجرا کے نظام تک رسائی حاصل کر لی۔ کمپنی نے تصدیق کی ہے کہ اس نظام میں موجود اسناد کو تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ مستقبل کے ممکنہ حملوں کو روکا جا سکے۔ یہ اقدام کمپنی کی جانب سے سیکورٹی کے معیارات کو بہتر بنانے اور نظام کو مزید محفوظ بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
صارفین کی حفاظت اور سیکورٹی اقدامات
کمپنی کے مطابق سائبر حملے کے نتیجے میں چوری ہونے والے ڈیٹا میں صارفین کے نام، ای میل پتے اور اکاؤنٹ سے متعلق معلومات شامل ہیں، لیکن انکرپٹڈ والٹس محفوظ ہیں۔ اس صورت حال میں کمپنی نے صارفین کو سختی سے خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس سے متعلق غیر متوقع ای میلز، پیغامات یا فون کالز کے حوالے سے انتہائی محتاط رہیں۔
واضح کیا گیا ہے کہ چوری شدہ معلومات کا استعمال ہیکرز کی طرف سے فشنگ حملوں یا دھوکا دہی کے مقاصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے صارفین کو چاہیے کہ وہ کسی بھی غیر جانبدار یا مشکوک رابطے پر کان نہ دھریں اور اپنے ذاتی معلومات کو محفوظ رکھنے کے لیے اضافی احتیاطی تدابیر اپنائیں۔
حقیقی اثرات اور مستقبل کے اقدامات
اس سائبر حملے کا براہ راست اثر کمپنی کے صارفین اور ان کے ذاتی ڈیٹا کی سیکورٹی پر پڑا ہے، خاص طور پر ان لوگوں پر جن کا ڈیٹا چوری ہوا ہے۔ کمپنی نے فوری طور پر سیکورٹی کے پروٹوکولز کو سخت کیا ہے اور متاثرہ نظاموں کو درست کرنے کے لیے ٹیمیں مصروف عمل ہیں۔ مستقبل میں صارفین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مزید تکنیکی اصلاحات کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔
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