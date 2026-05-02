ون کنسٹیٹوشن معاملہ: سی ڈی اے نے غیر رسمی بستیوں کے خلاف کارروائیاں معطل کر دیں

وزیراعظم شہباز شریف کی مداخلت کے بعد سی ڈی اے نے اسلام آباد میں غیر رسمی بستیوں کے خلاف کارروائیاں معطل کر دیں، جس کی وجہ ’ون کنسٹیٹوشن‘ اسکائی اسکریپر معاملے پر وسیع پیمانے پر تنقید تھی۔
اسلام آباد : دارالحکومت کی ترقیاتی اتھارٹی ( سی ڈی اے ) نے ’ ون کنسٹیٹوشن ‘ اسکائی اسکریپر معاملے پر حکومت کی کارروائی پر وسیع پیمانے پر تنقید کے بعد اسلام آباد میں غیر رسمی بستیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب سی ڈی اے کے افسران، پولیس کے ہمراہ، کورٹ کے حکم کی تعمیل میں کنسٹیٹوشن ایوینیو پر واقع جڑواں ٹاور عمارت سے رہائشیوں کو نکالنے پہنچے۔ تاہم، وزیراعظم شہباز شریف کی مداخلت کے بعد آپریشن کو اچانک روک دیا گیا، جنہوں نے حکام کو کارروائی روکنے اور رہائشیوں کی تشویشوں کو سننے کے بعد معاملے کی جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ اس اقدام نے سوشل میڈیا پر شدید ردعمل ظاہر کیا، جہاں بہت سے لوگوں نے قانون کی عملداری میں ظاہری تضاد پر سوال اٹھائے۔ ناقدین نے نشاندہی کی کہ جب حکام نے بری امام اور سئید پور جیسے علاقوں میں کم آمدنی والے مکاموں کو فعال طور پر نشانہ بنایا، تو وہ ایک نمایاں عمارت کے سلسلے میں پیچھے ہٹ گئے۔ اس عمارت کے مکین بااثر افراد سے منسلک تھے۔ شدید ردعمل کے درمیان، وزیر داخلہ محسن نقوی نے مبینہ طور پر افسران کو ہدایت کی کہ ’ ون کنسٹیٹوشن ‘ کیس کے حل ہونے تک کوئی بھی مزید زمین بازیابی آپریشن نہ ہو۔ ان ہدایات کے بعد، سی ڈی اے نے دارالحکومت میں تمام تر ایسی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ سی ڈی اے کے اندر کے افسران نے بڑھتی ہوئی تنقید کو تسلیم کیا۔ کچھ نے اعتراف کیا کہ قانون کی عملداری غیر مستقل دکھائی دیتی ہے، خاص طور پر اس بات کی رپورٹیں دی گئیں کہ متنازع عمارت میں کچھ اپارٹمنٹس کے پاس مکمل ملکیت کے ریکارڈ نہیں تھے۔ ایک اہلکار نے ریمارکس دیے کہ غریب برادریوں کے خلاف کارروائی کرنا جبکہ بااثر رہائشیوں کے ساتھ تصادم سے بچنا اتھارٹی کی ساکھ کو کمزور کرتا ہے۔ اس سے پہلے، وزیراعظم نے پہلے ہی اسلام آباد انتظامیہ اور سی ڈی اے کو کوئی بھی کارروائی کرنے سے روکنے کی ہدایت کی تھی۔ ایک کمیٹی کو تمام متاثرہ پارٹیوں سے مشورہ کرنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ جمع کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف سی ڈی اے کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتا ہے بلکہ ملک میں قانون کی حکمرانی اور مساوات کے اصول پر بھی گہری بحث کو جنم دیتا ہے۔ ایک طرف جہاں غریب اور کمزور طبقات کے لوگوں کو قانون کی سخت گرفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں دوسری طرف بااثر افراد اور بڑی عمارتوں کے مالکان کے لیے قانون نرم رویہ اختیار کرتا نظر آتا ہے۔ اس تضاد نے عام عوام میں شدید مایوسی اور غصے کا باعث بنا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس معاملے پر شدید بحث ہو رہی ہے، جہاں لوگ وزیراعظم کے فیصلے کو سراہنے کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے کی جانب سے کی جانے والی نااہلی اور تضاد پر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وزیراعظم نے اس معاملے میں مداخلت کرکے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سی ڈی اے کو اپنی کارکردگی میں بہتری لانے اور قانون کی عملداری کو یکساں بنانے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے نے یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، جس میں سیاسی مداخلت، اثر و رسوخ اور وسائل کی عدم مساوات جیسے عوامل شامل ہیں۔ اس صورتحال میں، وزیراعظم کی جانب سے کمیٹی تشکیل دینا ایک مثبت پیش رفت ہے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کمیٹی اپنی رپورٹ میں کیا سفارشات پیش کرتی ہے اور حکومت ان سفارشات پر کس طرح عمل درآمد کرتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ سی ڈی اے اپنی کارروائیوں میں شفافیت اور جوابدہی کا مظاہرہ کرے اور قانون کی عملداری کو یکساں بنائے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکے۔ اس معاملے سے یہ سبق ملتا ہے کہ قانون کی حکمرانی میں مساوات اور انصاف کا ہونا ضروری ہے، اور کسی بھی صورت میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس معاملے پر فوری نوٹس لے کر اور کمیٹی تشکیل دے کر اپنی ذمہ داری کا احساس ظاہر کیا ہے، لیکن اب یہ حکومت پر ہے کہ وہ اس معاملے کو جلد از جلد حل کرے اور عوام کو انصاف فراہم کرے۔ اس کے علاوہ، سی ڈی اے کو مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے اپنی پالیسیاں اور طریقہ کار میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ ایک یاد دہانی ہے کہ قانون کی حکمرانی کو مضبوط کرنا اور مساوات اور انصاف کو فروغ دینا ایک مسلسل عمل ہے، جس میں تمام متعلقہ اداروں اور افراد کو فعال طور پر حصہ لینا ہوگا.
