ون کنسٹیٹیوشن اسکینڈل: جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد وزیراعظم نے فیصلہ کیا
ون کنسٹیٹیوشن اسکینڈل میں جے آئی ٹی نے عبدالحفیظ شیخ کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا، کابینہ نے رپورٹ اپروو کر لی اور سی ڈی اے عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔
جے آئی ٹی کی رپورٹ جس میں ون کنسٹیٹیوشن اسکینڈل کے مکمل تفصیلات موجود تھیں، وزیراعظم کو پیش کی گئی اور اس پر وفاقی کابینہ نے غور کیا۔ کابینہ نے تحقیقاتی رپورٹ کو سرکاری سطح پر منظور کیا اور اس کے مطابق قانونی اور انتظامی کارروائیوں کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا۔ اس فیصلے کے بعد سکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین کارروائی کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔
ماسٹر مائنڈز اور ملوث اداروں کی تفصیلات
جے آئی ٹی کی رپورٹ میں واضح طور پر عبدالحفیظ شیخ کو اس اسکینڈل کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ نے سی ڈی اے کے افسران کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ تیار کیا جس میں قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سابق چیئرمین سی ڈی اے کامران لاشاری، فیصل اعوان اور اظہر چوہدری کو بھی اس سازش میں ملوث قرار دیا گیا ہے۔Also readپاکستان کا مقامی ایئر ٹو ایئر میزائل فاز کامیاب تجربے سے لیس
اس کے علاوہ بریگیڈیئر نصرت اللہ اور مرحوم رائے نواز کھرل کو بھی اس جائیداد کے غیر قانونی ہونے میں ملوث پایا گیا ہے۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ زمین صرف ہوٹل بنانے کے لیے ساڑھے تیرہ ایکڑ زمین مختص کی گئی تھی لیکن بعد میں اسے رہائشی اپارٹمنٹس میں تبدیل کر دیا گیا۔
غیر قانونی بیچنے اور دھاندلی کے طریقہ کار
تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ پہلی نیلامی کو سی ڈی اے بورڈ کی منظوری کے بغیر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ پھر ضوابط میں تبدیلی کرکے دوسری بولی جاری کی گئی جس میں قوانین میں خلاف ضابطہ نرمی کی گئی۔ بورڈ کی منظوری کے بغیر ہی اونچائی، کورڈ ایریا اور پارکنگ کی حدوں میں نرمی کی گئی تاکہ ڈویلپر کو فائدہ ہو سکے۔
دوسری بولی جیتنے والا ایک چار رکنی کنسورشیم تھا لیکن لیز ایک ایسی کمپنی کو دی گئی جو اس کنسورشیم میں شامل ہی نہیں تھی۔ جے آئی ٹی نے سوال اٹھایا ہے کہ سی ڈی اے نے جانچ نہیں کی کہ یہ دونوں ادارے آپس میں کیسے منسلک تھے۔ لیز پر دستخط ہونے سے صرف تین دن قبل بینک گارنٹی کی شرط ختم کی گئی جس کا براہ راست فائدہ ڈویلپر کو پہنچا۔
جعلی دستخطوں اور کاغذی کارروائی
تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جوائنٹ وینچر کا معاہدہ 2012 میں سی ڈی اے کے ریکارڈ میں لایا گیا جو کہ اصل ڈیل سے کئی سال بعد کا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کنسورشیم کے دو ارکان کے دستخط جعلی تھے اور ایک گواہ اس تاریخ کو بیرون ملک تھا۔ لیز کی رجسٹریشن سب رجسٹرار کی بجائے رینٹ کنٹرولر سے کروائی گئی جو کہ غیر قانونی کارروائی ہے۔
ون کنسٹیٹیوشن ایونیو کے اپارٹمنٹس غیر قانونی طور پر فروخت کیے گئے جہاں پروجیکٹ کی منظوری سروس اپارٹمنٹس کے حامل فائیو اسٹار ہوٹل کے طور پر دی گئی تھی۔ تاہم 254 اپارٹمنٹس رہائشی یونٹس کے طور پر 99 سال کی ذیلی لیز پر بیچ دیئے گئے۔
آنے والے اقدامات اور قانونی کارروائی
وزیراعظم نے جانچ پڑتال کے لیے مئی میں نیب سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں ایف آئی اے، ایف بی آر، ایس ای سی پی اور خفیہ اداروں کے ارکان شامل تھے۔ جے آئی ٹی نے سفارش کی ہے کہ نیب اپنی تحقیقات تیز کرے اور تین ماہ کے اندر عدالت میں ریفرنس دائر کرے۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ اور بی این پی کو ہر سرکاری پراجیکٹس کے لیے بلیک لسٹ کیا جائے۔ زمین اور عمارتوں کی شفاف طریقے کے ذریعے دوبارہ نیلامی کی جائے گی اور سی ڈی اے کو اصل خریداروں کو ان کی اصل رقم واپس اور سود ادا کرنا ہوگا۔ سی ڈی اے کا سارا ریکارڈ ڈیجیٹل کیا جائے گا اور عمارت میں فوری طور پر آگ سے بچاؤ کا سامان نصب کیا جائے گا۔
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