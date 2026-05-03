ون کنسٹیٹوشن ایوینیو انخلاء کیس: ابصار عالم کی محسن نقوی پر سخت تنقید، سیاسی بحران پیداہوگیا

سینئر صحافی ابصار عالم نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پر ون کنسٹیٹوشن ایوینیو کے انخلاء آپریشن پر کھری تنقید کی ہے، جس سے ملک میں سیاسی بحران پیداہوگیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مداخلت کرتے ہوئے انخلاء کے عمل کو معطل کردیا ہے۔
اسلام آباد : سینئر صحافی ابصار عالم کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پر ایک متنازع انخلاء آپریشن پر کھری تنقید کے بعد ملک میں سیاسی ہلچل مچ گئی ہے۔ یہ تنازع اسلام آباد کے ون کنسٹیٹوشن ایوینیو میں اسلام آباد پولیس اور رینجرز کی جانب سے رات گئے کیے گئے انخلاء آپریشن کے ساتھ شروع ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی عدالت کے احکامات پر کی گئی جو لیز کے تنازعات اور ملکیت کے مسائل سے متعلق تھے۔ تاہم، رہائشیوں، جن میں سفارتکار اور بیرون ملک مقیم پاکستانی شامل تھے، کو عمارت خالی کرنے کے لیے بہت کم وقت دیا گیا، جس کی وجہ سے اس اچانک اور سخت رویے پر شدید ردعمل ہوا۔ یہ صورتحال جلد ہی بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن گئی، خاص طور پر یورپی ممالک کے سفارتی حلقوں نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ غیر ملکی شہریوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا گیا اور اس سے پاکستان کی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ مقام کے طور پر شہرت کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ابصار عالم ، جو کہتے ہیں کہ وہ اس عمارت میں جائیداد کے مالک ہیں، نے سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے براہ راست محسن نقوی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایک واضح تبصرے میں وزیر کے اختیار پر سوال اٹھایا اور پوچھا کہ کیا ملک کسی فرد کی صوابدیدی رائے پر چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ ریاستی اداروں کا غلط استعمال کیا گیا اور اس آپریشن سے پاکستان کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ عالم نے قانونی عمل کے حوالے سے بھی خدشات اٹھائے، دعویٰ کیا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے تحریری قانونی ہدایات کے بجائے زبانی احکامات پر عمل کر رہے تھے۔ اس فوری قانونی تنازعے سے ہٹ کر، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ گہرے تناؤ کی عکاسی کرتا ہے۔ کچھ مبصرین اسے قیمتی جائیداد اور سیاسی اثر و رسوخ پرCompeting interests کے درمیان ایک جدوجہد کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس واقعے نے اس قیاس آرائی کو ہوا دی ہے کہ معاملہ سادہ انفاذ سے آگے بڑھ کر ادارے کی رقابت کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی تنقید کے جواب میں، وزیراعظم شہباز شریف نے مداخلت کی اور انخلاء کے عمل کو عارضی طور پر معطل کر دیا۔ ایک جائزہ کمیٹی قائم کی گئی ہے تاکہ اس مسئلے کا جائزہ لیا جا سکے اور رہائشیوں کی جانب سے اٹھائے گئے گلاؤ کو دور کیا جا سکے۔ اس تنازعے کا مرکز ون کنسٹیٹوشن ایوینیو پروجیکٹ سے متعلق دیرینہ مسائل ہیں، جن میں مبینہ لیز کی خلاف ورزیاں اور واجب الادا رقوم شامل ہیں۔ حکام کارروائی کو قانونی طور پر درست قرار دیتے ہیں، جبکہ متاثرہ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ان پر ڈویلپرز اور ریگولیٹرز کے درمیان تنازعات کی وجہ سے ناانصافی کی جا رہی ہے۔ ابصار عالم اور محسن نقوی کے درمیان تصادم نے پہلے سے ہی پیچیدہ صورتحال میں ایک تیزی سے سیاسی رخ پیدا کر دیا ہے۔ تحقیقات کے جاری رہنے کے ساتھ، یہ کیس زیر بحث رہنے کی امید ہے، جو پاکستان میں حکمرانی، شفافیت اور سرمایہ کاری کے اعتماد کے بارے میں بڑے سوالات اٹھائے گا۔ اس معاملے کی پیچیدگیوں کے علاوہ، لاہور میں پی ایس ایل فائنل کے قریب لبرٹی پارک کے قریب ایک خصوصی پارکنگ منصوبہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد فائنل دیکھنے آنے والے شائقین کے لیے پارکنگ کی سہولت کو یقینی بنانا ہے۔ ٹریفک کے مسائل سے بچنے اور شائقین کو بغیر کسی پریشانی کے میچ دیکھنے کے قابل بنانے کے لیے مختلف پارکنگ ایریاز متعین کیے گئے ہیں۔ حکام نے شائقین سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف مخصوص پارکنگ ایریاز میں ہی اپنی گاڑیاں پارک کریں اور ٹریفک قوانین کا احترام کریں۔ یہ اقدام پی ایس ایل کے فائنل کو کامیاب بنانے اور شائقین کے لیے ایک خوشگوار تجربہ یقینی بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس معاملے میں، وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ فائنل کے دوران امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے اور شائقین کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل پاکستان کے لیے ایک اہم واقعہ ہے اور اس کی کامیابی سے ملک کی مثبت تصویر کو فروغ ملے گا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے کہا کہ حکومت کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ یہ واقعہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور اداروں کے درمیان تعلقات کے بارے میں اہم سوالات اٹھاتا ہے۔ کیا ریاست کے ادارے کسی فرد کی خواہش پر عمل کر سکتے ہیں؟
کیا سفارتکاروں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے؟ کیا انخلاء آپریشن قانونی طور پر جائز تھا یا یہ محض انتقامی کارروائی تھی؟
ان سوالات کے جواب تلاش کرنا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس معاملے پر تحقیقات کا حکم دیا ہے اور امید ہے کہ تحقیقات کے نتیجے میں حقائق سامنے آئیں گے اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ تاہم، یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت اس معاملے کو شفاف طریقے سے حل کرے اور متاثرہ افراد کو انصاف فراہم کرے۔ اس واقعہ نے پاکستان کی جمہوری عمل اور اداروں کی آزادی پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ کیا پاکستان میں ادارے آزادانہ طور پر کام کر سکتے ہیں یا وہ حکومت کے دباؤ میں ہیں؟ کیا میڈیا کو بغیر کسی خوف کے اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہے؟ ان سوالات کے جوابات پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم ہیں
