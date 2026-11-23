وٹس ایپ کے سیکیورٹی نقص: نیشنل سی ای آر ٹی کی نوٹس اور فوری اپ ڈیٹ کی ہدایات
پاکستان کے نیشنل سی ای آر ٹی نے وٹس ایپ کے پانچ سنگین سیکیورٹی نقص کی تصدیق کی ہے اور صارفین کو اپ ڈیٹ کرنے اور خودکار ڈاؤنلوڈ بند کرنے کی ہدایت کی ہے۔
پاکستان کا قومی سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم یعنی نیشنل سی ای آر ٹی نے واٹس ایپ کے صارفین کے لیے اہم سائبر سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں پانچ مختلف سیکیورٹی نقص کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس ایڈوائزری کے مطابق، واٹس ایپ کے مختلف ورژنز میں موجود ان کمزوریوں نے صارفین کے ڈیوائسز اور ان کے ذاتی ڈیٹا کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ ان نقصوں کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں فون یا کمپیوٹر پر موجود اسٹور شدہ فائلیں منقسم ہو سکتی ہیں اور واٹس ایپ چیٹ ڈیٹابیس سے معلومات کی محدود رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔
فوری اپ ڈیٹ اور غیر سرکاری ورژن سے پرہیز
نیشنل سی ای آر ٹی نے صارفین کو ہدایت کی ہے کہ وہ واٹس ایپ اور واٹس ایپ بزنس دونوں ایپس کو اپنے موبائل فونز اور کمپیوٹرز پر موجودہ ترین ورژن پر اپ ڈیٹ کر لیں۔ ایڈوائزری میں خاص طور پر زور دیا گیا ہے کہ صارفین کو چاہیے کہ وہ واٹس ایپ کے غیر سرکاری یا ترمیم شدہ ورژنز کا استعمال سختی سے ترک کر دیں کیونکہ ان ماڈیفائیڈ ایپس میں سیکیورٹی کے بڑے پیمانے پر خطرات پائے جاتے ہیں۔ اتھارٹی نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ پرانے ورژنز میں موجود بگس کا استعمال کرتے ہوئے ہیکرز صارفین کے ڈیٹا تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔Also readپاکستان کی سروسز برآمدات پہلی بار دس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں
آٹو ڈاؤنلوڈ فیچر کو ہمیشہ کے لیے بند کریں
سیکیورٹی خطرات کو کم کرنے کے لیے نیشنل سی ای آر ٹی نے واٹس ایپ میں فوٹوز، ویڈیوز، آڈیو فائلز اور ڈاکومنٹس کے خودکار ڈاؤنلوڈ کو بند کرنے کی تلقین کی ہے۔ اینڈرائیڈ اور آئی فون کے دونوں قسم کے صارفین کو خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ واٹس ایپ کی میڈیا سیٹنگز میں جا کر آٹو ڈاؤنلوڈ آپشن کو ہمیشہ کے لیے 'نور' (Never) پر سیٹ کر لیں۔ اس قدم سے یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ بغیر جانے یا تصدیق کے آنے والے ممکنہ طور پر نقصان دہ مواد صارفین کے ڈیوائسز میں خود بخود محفوظ نہیں ہوں گے۔
مشتبہ اکاؤنٹس کی نشاندہی اور رپورٹنگ
اتھارٹی نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ واٹس ایپ پر مشتبہ اکاؤنٹس اور پیغامات کو بلاک کرنے کے ساتھ ساتھ رپورٹ کرنے کی پالیسی کو اپنائیں۔ ایڈوائزری میں وضاحت کی گئی ہے کہ صارفین کو غیر تصدیق شدہ ذرائع سے موصول ہونے والے آرڈر تفصیلات، پروموشنل میسجز یا کسی بھی دیگر مواد کو کھولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نیشنل سی ای آر ٹی کا کہنا ہے کہ اجنبی اکاؤنٹس کے ساتھ تعامل کرتے وقت انتہائی محتاط رہنا ضروری ہے اور غیر معروف بھیجنے والوں کی طرف سے بھیجی گئی کسی بھی فائل یا لنک کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا چاہیے۔
ذاتی معلومات کی حفاظت اور مستقبل کی اقدامات
نیشنل سی ای آر ٹی کی تمام تجاویز کا بنیادی مقصد صارفین کے ڈیوائسز تک نقصان دہ مواد کے رساب کو کم کرنا اور ذاتی معلومات کو ممکنہ سائبر دھمکیوں سے بچانا ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق، صارفین کو چاہیے کہ وہ اپنی سیٹنگز کا معائنہ کریں اور یقینی بنائیں کہ ان کے پاس ایپ کا آخری محفوظ ورژن انسٹال ہے۔ ان اقدامات کو اپنانے سے نہ صرف ڈیٹا کی حفاظت یقینی بنائی جا سکتی ہے بلکہ وٹس ایپ نیٹ ورک کو بدامنی سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔
متاثرہ صارفین کے لیے ہدایات اور احتیاط
متاثرہ صارفین کے لیے نیشنل سی ای آر ٹی نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ وہ اپنے ڈیوائسز پر موجود واٹس ایپ ورژن کی تفصیلات کو چیک کریں اور اگر وہ پرانا ہے تو اسے فوری طور پر اپ ڈیٹ کریں۔ ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ واٹس ایپ کے سیٹنگز میں جا کر میڈیا آپشنز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ آٹو ڈاؤنلوڈ کی سہولت مکمل طور پر غیر فعال ہو جائے۔ یہ اقدامات صارفین کو سنگین سیکیورٹی کمزوریوں کے شکار ہونے سے بچانے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور انہیں فوری طور پر عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔
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