ویان ملڈر ٹیسٹ کرکٹ میں منفرد ریکارڈ بنانے والے پہلے کھلاڑی
جنوبی افریقہ کے آل راؤنڈر ویان ملڈر نے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ایسا سنگ میل عبور کیا ہے جو اس سے قبل کسی اور کھلاڑی کے نام نہیں ہے، جس میں ٹرپل سنچری اور ہر اننگز میں سات وکٹیں شامل ہیں۔
جنوبی افریقہ کے نامور آل راؤنڈر ویان ملڈر نے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ایک ایسا منفرد اور غیر معمولی اعزاز اپنے نام کر لیا ہے جو اس سے قبل کسی بھی کھلاڑی کا خواب نہیں تھا۔ ملڈر ٹیسٹ کرکٹ کی طویل اور باعزت تاریخ کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے ایک ہی ٹیسٹ میچ میں ٹرپل سنچری مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہی اننگز میں سات وکٹیں بھی حاصل کیں۔
ویان ملڈر کا تاریخی کارنامہ اور میچ کی تفصیلات
ویان ملڈر نے بنگلادیش کے خلاف جاری اس ٹیسٹ میچ میں بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنی شاندار گیند بازی سے حریف ٹیم کی بیٹنگ لائن کو مکمل طور پر تباہ کرتے ہوئے سات وکٹیں حاصل کیں۔ اس تاریخی کارنامے نے ملڈر کو کرکٹ عالم میں ایک الگ ہی شناخت دلائی ہے۔Also readکھلوے آرمی ش리와 किम की दक्षिण कोरिया के ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद हैरानी
اس سے قبل کرکٹ کی تاریخ میں دو ہی کھلاڑی ایسے کارنامے انجام دے چکے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ میچ میں ٹرپل سنچری بنائی ہے اور ایک اننگز میں چھ وکٹیں بھی لیں۔ ان دو کھلاڑیوں میں ویسٹ انڈیز کی اسطوری کے نام جانے جانے والے لیجنڈری آل راؤنڈر گیری سوبرز اور آسٹریلیا کے سابق مہاتما مائیکل کلارک شامل ہیں۔ ویان ملڈر اب ان دو عظیم کھلاڑیوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔
ذاتی قربانیوں اور ٹیم کی ترجیح پر ملڈر کا موقف
ویان ملڈر کی یہ کامیابی صرف کھیل کی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں بلکہ ان کی مضبوط ارادے اور ٹیم کے لیے ذاتی قربانیوں کا بھی احسن نمونہ ہے۔ تقریباً ڈیڑھ سال قبل جب انہیں برائن لارا کے 400 رنز کے عالمی ریکارڈ کو توڑنے کا موقع ملا تھا، تو انہوں نے اسے اپنے ذاتی ریکارڈ کے لیے استعمال کرنے کے بجائے کپتان سے اننگز ڈکلیئر کرنے کی درخواست کی تھی۔
ملڈر نے اپنی اس کارروائی کی وضاحت کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ ان کے لیے ذاتی ریکارڈز کے مقابلے میں ٹیم کی کامیابی اور جیت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زندگی کے بڑے موڑ، خاص طور پر اپنے والد کے انتقال اور بیٹی کی پیدائش نے ان کا نقطہ نظر تبدیل کر دیا ہے اور انہوں نے زندگی میں زیادہ اہم پہلوؤں کو سمجھا ہے۔
کوچ کا اعتماد اور ٹریننٹی ٹیسٹ کی اہمیت
جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ شکری کونراڈ نے ویان ملڈر کی اس ناقابل تسخیر کارکردگی پر سراہا۔ شکری کونراڈ نے ہمیشہ ملڈر کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہیں عالمی سطح پر دنیا کا بہترین آل راؤنڈر قرار دیا۔ جنوبی افریقہ کو اس ٹریننٹی ٹیسٹ میں 10 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ملڈر کی انفرادی شاندار کارکردگی نے اس شکست کے پس منظر میں بھی ایک روشن مستقبل کا اشارہ کیا ہے۔
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