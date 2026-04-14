ویب سیریز ’چڑییا‘: ازدواجی عصمت دری اور رضامندی کے موضوع پر بحث

حال ہی میں ریلیز ہونے والی ویب سیریز ’چڑییا‘ نے انڈیا میں ازدواجی عصمت دری جیسے حساس موضوع پر بحث چھیڑ دی ہے۔ سیریز میں ایک شادی شدہ جوڑے کی کہانی دکھائی گئی ہے، جس میں شوہر کی جانب سے بیوی کے ساتھ نامناسب رویے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سیریز نے سوشل میڈیا پر رضامندی اور خواتین کے حقوق سے متعلق ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔
حال ہی میں ریلیز ہونے والی ایک ویب سیریز نے انڈیا میں ایک نہایت سنگین سماجی مسئلے کی طرف عوام کی توجہ دوبارہ مبذول کرائی ہے، ایک ایسا مسئلہ جسے ملک میں اب تک باضابطہ جرم قرار نہیں دیا گیا۔ ’ چڑییا ‘ کے عنوان سے یہ سیریز جیو ہاٹ سٹار پر ریلیز ہوئی ہے اور مختصر وقت میں ہی لاکھوں بار دیکھی جا چکی ہے۔ گذشتہ کچھ مہینوں میں یہ پلیٹ فارم کی مقبول ترین ہندی سیریز میں سے ایک بن گئی ہے۔
میڈیا ناقدین اس بات کو سراہ رہے ہیں کہ سیریز نے ایک ایسے موضوع کو منظرِ عام پر لایا ہے جو معاشرے میں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس نے سوشل میڈیا پر رضامندی اور خواتین کے خلاف رویوں سے متعلق بحث چھیڑ دی ہے۔ تاہم، کچھ لوگوں نے اسے ’مرد مخالف‘ قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے ’شادی جیسے تصور‘ کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔
سیریز میں پرسنہا بشٹ نے پوجا کا کردار ادا کیا ہے، جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے نامناسب رویے سے دوچار ہوتی ہیں۔ کمليش کا کردار دیویا دتہ نے ادا کیا ہے۔ کمليش ایک متوسط طبقے کی گھریلو خاتون ہیں جو سمجھتی ہیں کہ عورتوں کی جگہ گھر اور باورچی خانے تک محدود ہونی چاہیے۔ پوجا، جن کا کردار پرسنہا بشٹ نے کیا ہے، ایک پڑھی لکھی، آگاہی رکھنے والی اور برابری پر یقین رکھنے والی خاتون دکھائی گئی ہیں۔
دونوں کرداروں کی دنیا اس وقت ٹکراتی ہے جب پوجا کی شادی کمليش کے دیور ارون سے ہوتی ہے، جسے کمليش نے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ ارون بظاہر ایک مثالی شوہر دکھائی دیتے ہیں، لیکن شادی کی پہلی ہی رات پوجا کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں اور اسے ارون کے رویے سے شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ جب پوجا اس نامناسب اور جارحانہ برتاؤ پر احتجاج کرتی ہیں، تو ارون انھیں کہتا ہے کہ ’میں نے صرف وہ لیا ہے جو میرا حق تھا۔‘ وہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ انڈیا میں شادی شدہ جوڑوں کے درمیان اس نوعیت کے معاملات کو جرم نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اس کے خلاف کوئی مخصوص قانون موجود نہیں۔
دویا دتہ کا کہنا ہے کہ یہ سیریز رضامندی کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ خاص کر شادی جیسے رشتے میں جو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ’ازدواجی عصمت دری کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر وہ عورت جسے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سمجھتی ہے کہ یہ صرف اس کی کہانی ہے۔ اسے ڈر ہے کہ اگر اس نے بات کی تو اس کی بدنامی ہو جائے گی اور اس کا گھر ٹوٹ جائے گا۔‘
سیریز میں جب ایک زخمی اور پریشان پوجا اپنے علاج کے بارے میں بات کرتی ہیں تو انھیں ان کے اپنے گھر والوں نے ’سمجھوتہ‘ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ انھیں بتایا جاتا ہے کہ سچ بولنے سے صرف بدنامی ہوگی۔ لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، ان کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے اور وہ سچائی کے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں، چاہے اس کا مطلب اس کے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہو۔ آخر کار، وہ پوجا کی حمایت کرتی ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق انڈیا میں تقریباً 60 فیصد مرد اپنی بیویوں کے ساتھ جسمانی یا جنسی تشدد کرتے ہیں۔’چڑییا‘ میں خواتین کے خلاف تشدد اور رضامندی کے مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس سیریز کے ذریعے، پروڈیوسرز نے ایک اہم سماجی مسئلے پر توجہ مبذول کروائی ہے، جو اکثر معاشرے میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ سیریز کی کہانی ایک ایسی عورت کے گرد گھومتی ہے جو اپنے شوہر کی جانب سے نامناسب رویے کا شکار ہوتی ہے۔ یہ سیریز اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ ہندوستان میں ازدواجی عصمت دری کو اب بھی جرم قرار نہیں دیا گیا ہے۔
سیریز میں، پوجا، جو ایک پڑھی لکھی اور باخبر خاتون ہے، شادی کے بعد اپنے شوہر کے رویے سے حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس مسئلے پر آواز اٹھانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ معاشرے میں خواتین کو اکثر خاموش رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ہونے والے تشدد کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔
دیویا دتہ نے اس سیریز میں ایک ایسی خاتون کا کردار ادا کیا ہے جو خواتین کے روایتی کرداروں پر یقین رکھتی ہے۔ تاہم، کہانی کے دوران، وہ پوجا کی جدوجہد کو سمجھتی ہے اور اس کی حمایت کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ سیریز نہ صرف ازدواجی عصمت دری کے مسئلے پر روشنی ڈالتی ہے بلکہ خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کی آواز کو بلند کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیتی ہے۔ سیریز میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ خواتین کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کس طرح سماجی دباؤ اور خاندانی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
مجموعی طور پر، 'چڑییا' ایک اہم سیریز ہے جو خواتین کے خلاف تشدد اور رضامندی کے مسائل پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ سیریز معاشرے میں تبدیلی لانے اور خواتین کو بااختیار بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ سیریز کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام اس طرح کے اہم مسائل پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اس سیریز نے ایک اہم موضوع پر توجہ مبذول کروائی ہے جو طویل عرصے سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ سیریز کی کہانی ایک ایسی عورت کے گرد گھومتی ہے جو ازدواجی عصمت دری کا شکار ہوتی ہے۔ یہ سیریز ان خواتین کے لیے ایک آواز ہے جو خاموش ہیں اور جن کی آواز سنی نہیں جاتی۔ سیریز کا مقصد لوگوں کو ان مسائل کے بارے میں آگاہ کرنا ہے جو معاشرے میں موجود ہیں اور جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
ویب سیریز چڑییا ازدواجی عصمت دری رضامندی خواتین کے حقوق انڈیا سماجی مسئلہ جیو ہاٹ سٹار دیویا دتہ پرسنہا بشٹ