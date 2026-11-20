ویج برگر کی جگہ میٹ برگر فراہم کرنے پر 72 ہزار روپے ادائیگی کا حکم
گروگرام میں ویج برگر کے بجائے میٹ برگر دینے کے معاملے میں صارف عدالت نے فاسٹ فوڈ چین اور آن لائن فوڈ ڈیلیوری کمپنی کو 72 ہزار بھارتی روپے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔
بھارت کی ریاست ہریانہ کے شہر گروگرام میں ایک فیملی کو ویج برگر کے بجائے میٹ برگر فراہم کرنے کے معاملے میں صارف عدالت نے معروف فاسٹ فوڈ چین اور آن لائن فوڈ ڈیلیوری کمپنی کو 72 ہزار بھارتی روپے ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ اپریل 2021 میں پیش آیا تھا، جس کے بعد متاثرہ خاندان نے عدالت سے رجوع کیا۔
عدالت نے شواہد کی بنیاد پر دونوں کمپنیوں کو غفلت کا ذمہ دار قرار دیا۔ فیصلے کے مطابق فاسٹ فوڈ چین اور آن لائن فوڈ ڈیلیوری کمپنی کو متاثرہ صارف کو 50 ہزار روپے ہرجانہ اور 22 ہزار روپے قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ دونوں رقمیں مل کر کل 72 ہزار بھارتی روپے بنتی ہیں۔Also readترک بحری جہاز 'اورچ ریس' کراچی پہنچا، پاکستان میں تیل و گیس کی دریافت کے لیے سیسمک سروے شروع
گروگرام میں ویج برگر کے آرڈر کی تفصیلات
بھارتی میڈیا کے مطابق گروگرام کے ایک شخص نے اپنی اہلیہ کے لیے 4 ویجیٹیرین برگر آرڈر کیے تھے۔ آرڈر پہنچنے پر ان برگروں کی جگہ میٹ برگر فراہم کیے گئے، جس سے ویجیٹیرین خاندان کے لیے کھانے کی تفصیلات کی غلطی سامنے آئی۔
اہلیہ کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث یہ برگر بچوں نے کھا لیے۔ کھانے کے بعد بچوں کو غیر معمولی ذائقہ محسوس ہوا اور ان میں متلی اور الٹی کی شکایت پیدا ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق اسی صورتحال کے بعد خاندان کو معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔
متاثرہ خاندان کا مؤقف اور عدالت کا فیصلہ
متاثرہ شخص نے مؤقف اختیار کیا کہ اس غلطی سے ان کے ویجیٹیریئن خاندان کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے۔ ان کے مطابق اس واقعے کے باعث خاندان کو ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔
صارف عدالت نے متاثرہ شخص کے مؤقف اور پیش کیے گئے شواہد کا جائزہ لیا۔ عدالت نے فاسٹ فوڈ چین اور آن لائن فوڈ ڈیلیوری کمپنی دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، کیونکہ شواہد کے مطابق دونوں کی جانب سے غفلت برتی گئی تھی۔ رپورٹ میں کمپنیوں کے دفاع یا ان کے ردعمل کی تفصیل شامل نہیں کی گئی۔
فیصلے کے صارفین اور فوڈ ڈیلیوری سروسز پر اثرات
اس فیصلے سے واضح ہوتا ہے کہ غلط کھانا فراہم ہونے کی صورت میں صارفین عدالت سے ہرجانے اور قانونی اخراجات کی وصولی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ 72 ہزار روپے کی ادائیگی کا حکم خاص طور پر ان صارفین کے لیے اہم ہے جن کے کھانے کے انتخاب کا تعلق مذہبی یا غذائی پابندیوں سے ہوتا ہے۔
فوڈ ڈیلیوری کمپنیوں کے لیے یہ کیس آرڈر کی درستگی اور کھانے کی تیاری کے نظام کی نگرانی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ صارفین کو بھی آرڈر موصول ہونے کے بعد اس کی اقسام کی جانچ کرنے کی ضرورت کی یاد دہانی ملتی ہے۔ رپورٹ میں اس فیصلے کے بعد کسی اپیل یا آئندہ قانونی کارروائی کا ذکر موجود نہیں ہے۔
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