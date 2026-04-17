ویرات کوہلی کی ایک معمولی سی پسند سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بن گئی

کرکٹر ویرات کوہلی کی جانب سے ایک جرمن انفلوئنسر کی پوسٹ کو لائک کرنے کا عمل سوشل میڈیا پر میمز اور دلچسپ تبصروں کا مرکز بن گیا۔ کوہلی نے جس پوسٹ کو لائک کیا اس میں بھارتی فوٹوگرافر ادویت ویدیا بھی ٹیگ تھے۔ چونکہ کوہلی اس انفلوئنسر کو فالو نہیں کرتے، اس لیے یہ عمل فوری طور پر توجہ کا مرکز بن گیا اور اس کے اسکرین شاٹس تیزی سے وائرل ہو گئے۔
کرکٹ کی دنیا کے سب سے مشہور ناموں میں سے ایک، ویرات کوہلی ، ایک بار پھر اپنے ایک معمولی سے سوشل میڈیا ایکشن کی وجہ سے خبروں کی زینت بن گئے ہیں۔ اس بار ان کی جانب سے کی گئی ایک سادہ سی 'لائک' نے سوشل میڈیا پر دلچسپ میمز اور طنزیہ تبصروں کی ایک نئی لہر دوڑا دی ہے۔ اس معاملے کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ کوہلی نے حال ہی میں جرمن انفلوئنسر لزلیز کی تصاویر پر مبنی ایک پوسٹ کو لائک کیا، جس میں بھارتی فوٹوگرافر ادویت ویدیا کو بھی ٹیگ کیا گیا تھا。
دراصل، اس معمولی سی پوسٹ کے وائرل ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ویرات کوہلی عموماً لزلیز کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ اس غیر متوقع اقدام نے فوری طور پر سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کھینچ لی اور چند ہی لمحوں میں اس لائک کے اسکرین شاٹس تیزی سے گردش کرنے لگے۔ اس صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے، فوٹوگرافر ادویت ویدیا نے خود اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ویرات کوہلی کے اس لائک کا اسکرین شاٹ شیئر کیا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس حرکت سے بظاہر کوہلی کی جانب سے کسی قسم کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش واضح تھی، جو سوشل میڈیا کی دنیا میں اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے۔
اس واقعے نے سوشل میڈیا صارفین کو ایک بار پھر کوہلی کے ماضی کے 'الگورتھم' والے بیانات کی یاد دلا دی، اور وہیں سے طنزیہ تبصروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک صارف نے بڑے طنزیہ انداز میں لکھا کہ 'ایک اور الگورتھم وضاحت آنے والی ہے'، جو کوہلی کی جانب سے اس لائک کی وضاحت کے امکان کی طرف اشارہ تھا۔ دوسرے صارف نے اس صورتحال کو عام بناتے ہوئے کہا کہ 'یہ صرف الگورتھم کی غلطی ہوتی ہے، ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے'، گویا وہ کوہلی کو اس 'غلطی' سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس معاملے میں ایک اور دلچسپ موڑ اس وقت آیا جب بھارتی کرکٹر یوزویندر چاہل نے بھی لزلیز کی تصویر پر کمنٹ کرتے ہوئے ذومعنی انداز میں 'کھوپڑی کے اموجی کے ساتھ الگورتھم' لکھا۔ ان کے اس کمنٹ سے یہ تاثر ملا کہ وہ بھی کوہلی کے اس اقدام کو مزاح کے طور پر لے رہے ہیں اور شاید اس کے پیچھے موجود 'الگورتھم' کے فلسفے سے واقف ہیں۔
یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ویرات کوہلی کے کسی سوشل میڈیا ایکشن نے اس قسم کی توجہ حاصل کی ہو۔ اس سے قبل 2025 میں بھی وہ ایک بھارتی اداکارہ اونیت کور کی پوسٹ کو لائک کرنے کے معاملے پر وضاحت دے چکے ہیں۔ ان کا یہ پرانا واقعہ بھی سوشل میڈیا پر کافی چرچا کا باعث بنا تھا اور اس بار بھی صورتحال کچھ ویسی ہی تھی۔ ان تمام واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ویرات کوہلی کی سوشل میڈیا پر موجودگی، خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، ہمیشہ خبروں اور بحث و مباحثے کا مرکز بن جاتی ہے۔ ان کے مداح اور ناقدین دونوں ہی ان کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے چھوٹے سے چھوٹے اقدام کو بھی گہرائی سے جانچتے ہیں۔
یہ واقعہ صرف سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک معمولی سی سرگرمی تھی، لیکن اس نے ایک بار پھر کوہلی کی شہرت اور ان کے اثر و رسوخ کو ظاہر کیا
