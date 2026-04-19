ویرات کوہلی کا جرمن انفلوئنسر کی پوسٹ کو لائیک، سوشل میڈیا پر چرچا

بھارتی کرکٹ اسٹار ویرات کوہلی کی جانب سے ایک جرمن انفلوئنسر کی انسٹاگرام پوسٹ کو لائیک کرنے کا معاملہ سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ یہ لائیک اس لیے بھی نمایاں ہوئی کیونکہ ویرات کوہلی اس انفلوئنسر کو فالو نہیں کرتے۔
بھارتی کرکٹ کے سابق کپتان اور سپر اسٹار ویرات کوہلی ایک بار پھر انسٹاگرام پر اپنی ایک سرگرمی کے باعث خبروں کی زینت بن گئے ہیں۔ اس بار وجہ ان کی جانب سے ایک جرمن انفلوئنسر لزلیز کی تصویروں پر مبنی ایک پوسٹ کو لائیک کرنا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ویرات کوہلی اس انفلوئنسر کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ فوری طور پر سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گیا اور اس کے اسکرین شاٹس تیزی سے وائرل ہو گئے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق، ویرات کوہلی نے یہ لائیک محض ایک مختصر وقت کے لیے کیا اور پھر اسے فوری طور پر ہٹا دیا۔ اگرچہ یہ لائیک زیادہ دیر برقرار نہیں رہی، لیکن اس کے وائرل ہونے والے اسکرین شاٹس نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر قیاس آرائیوں اور میمز کا بازار گرم کر دیا۔ اس معاملے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جس تصویر کو ویرات کوہلی نے لائیک کیا، اس میں بھارتی فوٹوگرافر ادویت ویدیا کو بھی ٹیگ کیا گیا تھا۔
فوٹوگرافر ادویت ویدیا نے خود اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ویرات کوہلی کے اس لائیک کا اسکرین شاٹ شیئر کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ واقعہ 2025 میں پیش آنے والے ایک ایسے ہی معاملے کی یاد دلاتا ہے، جب ویرات کوہلی کے اکاؤنٹ کی جانب سے اداکارہ و انفلوئنسر اونیت کور کی ایک پوسٹ کو لائیک کرنے کی خبر سامنے آئی تھی۔
اس وقت ویرات کوہلی نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا تھا کہ اپنی فیڈ صاف کرتے ہوئے غالباً الگورتھم نے غلطی سے ایک انٹریکشن رجسٹر کر لیا تھا اور اس کے پیچھے کوئی ارادی عمل نہیں تھا۔ انہوں نے مداحوں سے غیر ضروری قیاس آرائیاں نہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ دوسری جانب، جرمن انفلوئنسر لزلیز نے اس معاملے پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ شروع میں انہیں ویرات کوہلی کا لائیک پا کر خوشی ہوئی، لیکن بعد میں اس بات پر غیر آرام دہ محسوس کیا کہ یہ معاملہ اتنی تیزی سے وائرل ہو گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ جب ویرات کوہلی نے اس لائیک کو ہٹا دیا تو انہیں ان کے لیے برا لگا، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ اتنی بڑی خبر کیسے بن گئی۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ لوگوں نے اس چھوٹے سے واقعے کو کس طرح نوٹس کیا اور اسے خبر بنا دیا۔ اگرچہ ان کا ایسا کوئی ارادی مقصد نہیں تھا، لیکن پھر بھی لزلیز نے ویرات کوہلی کی سپورٹ کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔
یہ واقعہ سوشل میڈیا کی طاقت اور وائرل ہونے والی خبروں کی رفتار کا ایک اور ثبوت ہے۔
ویرات کوہلی انسٹاگرام لزلیز اد ویت ویدیا سوشل میڈیا