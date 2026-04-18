ویرات کوہلی کے ایک انسٹاگرام لائیک نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کردیا، جرمن انفلوئنسر کا ردعمل سامنے آگیا

بھارتی کرکٹ کے سپر اسٹار ویرات کوہلی نے جرمن انفلوئنسر لزلیز کی ایک پوسٹ کو لائیک کیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی۔ کوہلی کے اس لائیک نے مداحوں اور مختلف پلیٹ فارمز پر قیاس آرائیوں کو جنم دیا، جس پر بعد میں جرمن انفلوئنسر نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے۔
بھارت کے سابق کپتان اور کرکٹ کے عظیم کھلاڑی ویرات کوہلی ایک بار پھر انسٹاگرام پر اپنی ایک مخصوص سرگرمی کی وجہ سے خبروں کی زینت بن گئے ہیں۔ اس بار ان کا چرچہ ایک جرمن انفلوئنسر لزلیز کی پوسٹ کو لائیک کرنے کی وجہ سے ہے۔
یہ پوسٹ دراصل بھارتی فوٹوگرافر ادویت ویدیا کی جانب سے شیئر کی گئی تھی جس میں وہ خود اور جرمن انفلوئنسر لزلیز موجود تھے۔ اس تصویر میں کوہلی کا لائیک فوری طور پر سوشل میڈیا صارفین کی نظر میں آگیا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ویرات کوہلی بظاہر لزلیز کو فالو نہیں کرتے۔ اس غیر متوقع لائیک نے جہاں مداحوں میں تجسس پیدا کیا وہیں قیاس آرائیوں اور دلچسپ تبصروں کا بازار بھی گرم کر دیا۔
اس معاملے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ ویرات کوہلی نے یہ لائیک بہت مختصر وقت کے لیے لگایا اور فوری طور پر اسے ہٹا بھی دیا۔ اگرچہ یہ لائیک زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا، لیکن سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلنے والے اسکرین شاٹس نے اس خبر کو آگ کی طرح پھیلا دیا۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس واقعے کے حوالے سے میمز کا تبادلہ شروع ہوگیا اور صارفین نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا۔ خود فوٹوگرافر ادویت ویدیا نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ویرات کوہلی کے لائیک کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس پورے واقعے کا موازنہ 2025 میں ہونے والے ایک ایسے ہی معاملے سے کیا جا رہا ہے، جب ویرات کوہلی کے اکاؤنٹ کی جانب سے اداکارہ و انفلوئنسر اونیت کور کی پوسٹ کو لائیک کرنے کی خبر سامنے آئی تھی۔ اس وقت بھی کوہلی نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک الگورتھم کی غلطی تھی اور اس کے پیچھے کوئی خاص ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے مداحوں سے غیر ضروری قیاس آرائیاں نہ کرنے کی اپیل کی تھی۔
اس تازہ ترین واقعے پر جرمن انفلوئنسر لزلیز نے بھی اپنا ردعمل ظاہر کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے ساتھ خصوصی گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر انہیں ویرات کوہلی کا لائیک ملنے پر خوشی ہوئی تھی، لیکن جب یہ معاملہ اتنی تیزی سے وائرل ہوا تو وہ اس پر قدرے غیر آرام دہ محسوس کرنے لگیں۔ لزلیز نے یہ بھی بتایا کہ جب ویرات کوہلی نے بعد میں اس لائیک کو ہٹا دیا تو انہیں کوہلی کے لیے برا لگا، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ خبر اتنی بڑی کیسے بن گئی۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ لوگ اس قسم کی چیزوں کو کس طرح نوٹس کرتے ہیں اور اسے خبر بنا دیتے ہیں۔ تاہم، انہوں نے ویرات کوہلی کا شکریہ ادا کیا اور ان کی سپورٹ کو سراہا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ شاید ویرات کوہلی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی مداح ہیں۔ یہ واقعہ ایک بار پھر سوشل میڈیا کی طاقت اور کسی بھی چھوٹی سی بات کو کس طرح وائرل کیا جاسکتا ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔
خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی اس خبر کے مطابق، یہ معاملہ کرکٹ کے مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین کے درمیان کافی چرچا کا موضوع بنا رہا۔ ویرات کوہلی کی جانب سے کسی انفلوئنسر کی پوسٹ کو لائیک کرنا، خاص طور پر جب وہ اسے فالو نہ کرتے ہوں، ہمیشہ ہی تجسس کا باعث بنتا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ویرات کوہلی کی جانب سے کی جانے والی کوئی بھی سرگرمی، چاہے وہ کرکٹ کے میدان میں ہو یا سوشل میڈیا پر، فوراً توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ اس معاملے میں جرمن انفلوئنسر لزلیز کے بیان نے مزید تناظر فراہم کیا اور یہ واضح کیا کہ ان کا اس واقعے پر کیا موقف تھا۔
اس طرح کے واقعات سوشل میڈیا کے دور میں عام ہو گئے ہیں، جہاں ایک کلک یا ایک لائیک بھی خبر بن سکتا ہے۔ ویرات کوہلی جیسے عالمی شہرت کے حامل شخص کی جانب سے کی جانے والی معمولی سی غلطی یا اتفاق بھی بڑے پیمانے پر توجہ سمیٹ لیتا ہے۔ اس پورے معاملے میں، ویرات کوہلی کے ابتدائی ردعمل اور بعد میں جرمن انفلوئنسر لزلیز کے بیان نے اس خبر کو مزید دلچسپ بنا دیا ہے۔ یہ واقعہ کرکٹ سے ہٹ کر بھی بین الاقوامی میڈیا اور سوشل میڈیا صارفین کے لیے ایک خبر بن گیا۔
یاد رہے کہ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔
