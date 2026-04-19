ویرات کوہلی کی انسٹاگرام لائیک پر جرمن انفلوئنسر کا ردعمل؛ قیاس آرائیاں اور وضاحتیں

بھارتی کرکٹ اسٹار ویرات کوہلی کی جانب سے ایک جرمن انفلوئنسر کی پوسٹ کو لائیک کرنے کا معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس کے بعد انفلوئنسر لزلیز نے اپنا موقف واضح کیا ہے۔
بھارتی کرکٹ کے سابق کپتان اور دنیا بھر میں کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے ویرات کوہلی ایک بار پھر انسٹاگرام پر ایک تصویر لائیک کرنے کے باعث سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گئے ہیں۔ اس بار ان کی یہ حرکت ایک جرمن انفلوئنسر لزلیز کی پوسٹ سے متعلق ہے، جس میں بھارتی فوٹوگرافر ادویت ویدیا کو بھی ٹیگ کیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ویرات کوہلی اس جرمن انفلوئنسر کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ فوری طور پر توجہ کا مرکز بن گیا اور چند ہی لمحوں میں اس کے اسکرین شاٹس سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئے۔
رپورٹس کے مطابق، کوہلی نے جرمن انفلوئنسر کی پوسٹ کو بہت مختصر وقت کے لیے لائیک کیا تھا، جسے بعد میں فوری طور پر ہٹا دیا گیا۔ اگرچہ یہ لائیک زیادہ دیر برقرار نہیں رہی، لیکن اس کے اسکرین شاٹس نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر قیاس آرائیوں اور دلچسپ میمز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس پورے واقعے کو کرکٹ کی دنیا میں ایک اہم شخصیت کی جانب سے غیر متوقع ردعمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ فوٹوگرافر ادویت ویدیا نے خود اس معاملے پر ردعمل دیتے ہوئے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ویرات کوہلی کی لائیک کا اسکرین شاٹ شیئر کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس لائیک کو اپنی پوسٹ کے لیے ایک اعزاز قرار دیا۔
اس واقعے کی مماثلت 2025 میں پیش آنے والے ایک ایسے ہی معاملے سے کی جا رہی ہے، جب ویرات کوہلی کے اکاؤنٹ کی جانب سے اداکارہ و انفلوئنسر اونیت کور کی ایک پوسٹ کو لائیک کرنے کی خبر سامنے آئی تھی۔ اس وقت بھی کوہلی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک الگورتھم کی غلطی تھی اور اس کے پیچھے کوئی ارادہ کارفرما نہیں تھا۔ انہوں نے مداحوں سے اپیل کی تھی کہ وہ غیر ضروری قیاس آرائیاں کرنے سے گریز کریں۔
دوسری جانب، اس معاملے پر جرمن انفلوئنسر لزلیز نے بھارتی میڈیا سے خصوصی گفتگو میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ شروع میں وہ ویرات کوہلی کی طرف سے اپنی پوسٹ کو لائیک کیے جانے پر کافی خوش ہوئی تھیں، لیکن بعد میں انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ معاملہ اتنی تیزی سے وائرل ہو گیا ہے تو وہ کچھ غیر آرام دہ محسوس کرنے لگیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب بعد میں ویرات کوہلی نے اس لائیک کو ہٹا دیا تو انہیں ان کے لیے برا لگا، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ اتنی بڑی خبر کیسے بن گئی۔ لزلیز نے حیرت کا اظہار کیا کہ لوگوں نے اس چھوٹی سی چیز کو کیسے نوٹس کیا اور اسے خبر کا نام دے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ویرات کوہلی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کی اس حمایت پر شکر گزار ہیں اور ان کے کام کو سراہتی ہیں۔
اس واقعے نے ایک بار پھر سوشل میڈیا کے اس پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ کس طرح ایک معمولی سی چیز بھی فوری طور پر دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بن سکتی ہے اور کس طرح مشہور شخصیات کے ہر قدم کو مداحوں اور میڈیا کی نظر رہتی ہے۔ ویرات کوہلی کے انسٹاگرام ایکٹیویٹی نے ثابت کیا کہ ان کا ہر عمل، چاہے وہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، ہمیشہ خبروں میں رہتا ہے اور ان کے مداحوں کی جانب سے اس پر گہری نظر رکھی جاتی ہے۔ یہ واقعہ کرکٹ کی دنیا سے ہٹ کر بھی سوشل میڈیا کے اثرات اور مشہور شخصیات کی زندگیوں پر اس کے اثرات پر روشنی ڈالتا ہے۔
