بی بی سی پینوراما اور ٹائمز کی مشترکہ تحقیقات کے مطابق، کئی خواتین نے ویسٹ ہیم فٹبال کلب کے شریک مالک ڈیوڈ سلیون پر الزام عائد کیا ہے کہ انھوں نے اپنے اثر و رسوخ کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے خواتین کو جنسی تعلقات کے لیے مجبور کیا۔ ان خواتین میں سے زیادہ تر ماڈلز تھیں جنہوں نے سلیون کے اخبارات میں کام کرنے کی کوشش میں تھیں۔ سلیون نے ان الزامات کو جھوٹا اور غیر منصفانہ کہہ کر رد کیا ہے۔
بی بی سی پینوراما اور برطانوی روزنامہ ٹائمز کی مشترکہ تحقیقات نے ایک سنگین معاملے کو روشن کیا ہے: ویسٹ ہیم فٹبال کلب کے شریک مالک اور ارب پتی کاروباری شخصیت ڈیوڈ سلیون پر خواتین کو جنسی استحصال کرنے کے الزاماتtree shaking۔ ان تحقیقات کے مطابق، کئی خواتین نے سلیون پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان کی جنسی استحصال کی کوشش کیں۔ ان خواتین میں سے زیادہ تر وہ تھیں جو اپنی پرiação کی زندگی میں ماڈلنگ کے شعبے میں قدم رکھنے کی کوشش میں تھیں۔ وہ سلیون کے ڈیلی سپورٹ اور سانڈی سپورٹ نامی اخبارات میں کام کرنے کی تلاش میں raz perdure تھیں۔ تحقیقات کے مطابق،سلیون نے ان خواتین کو کاروباری ملاقاتوں کا site پیش کیا اور ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کے ساتhen جنسی تعلقات قائم کریں، ورنہ وہ ان کے کیریئر کو آ گے نہیں بڑھا سکتے۔ اگرچہ سلیون نے تمام الزامات کو مکمل طور پر جھوٹا اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے، لیکن تحقیق میں کئی سنگین واقعات سامنے آئے ہیں جیسا کہ ایک خاتون فلورنس (فرضی نام) کا بیان کہ وہ خود کو سلیون کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے پر مجبور محسوس کرتی تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ سلیون نے انہیں مستقل لڑکیوں کے专栏 میں شامل کرنے کی پیشکش کی، لیکن جب وہ انکار کرنے کی کوشش کیں تو وہ انہیں ایک بیدروom میں لے گئے اور ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا۔FLORENC کا یہ بھی بیان ہے کہ اس وقت کے بالغ ہونے کے باوجود وہ سلیون کے مقابلے میں بہت کمزور محسوس کرتی تھیں اور ان کا خیال تھا کہ اپنا کیریئر بچانے کے لیے انہیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ سلیون نے 1990 کی دہائی میں ایک لڑکی کے ساتھ جنسی تعلق کے بدلے ادائیگی کرنے کا بھی اعتراف کر لیا ہے، جس کی عمر اس کے خیال میں 16 یا 17 سال تھی، جن کا یہ خیال竟然是 کہ اس وقت英 16 سال سے کم عمر افراد کے ساتhexagonigenital关系的合法性问题尚未引起足够关注。سلیون启蒙计划،سلسلہوارGerüchteunnötigBesteigungتزوجgierungs佩帶عسکروینجتsocken palästinensische图片追问ان只要合作道.
بی بی سی پینوراما اور برطانوی روزنامہ ٹائمز کی مشترکہ تحقیقات نے ایک سنگین معاملے کو روشن کیا ہے: ویسٹ ہیم فٹبال کلب کے شریک مالک اور ارب پتی کاروباری شخصیت ڈیوڈ سلیون پر خواتین کو جنسی استحصال کرنے کے الزاماتtree shaking۔ ان تحقیقات کے مطابق، کئی خواتین نے سلیون پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان کی جنسی استحصال کی کوشش کیں۔ ان خواتین میں سے زیادہ تر وہ تھیں جو اپنی پرiação کی زندگی میں ماڈلنگ کے شعبے میں قدم رکھنے کی کوشش میں تھیں۔ وہ سلیون کے ڈیلی سپورٹ اور سانڈی سپورٹ نامی اخبارات میں کام کرنے کی تلاش میں raz perdure تھیں۔ تحقیقات کے مطابق،سلیون نے ان خواتین کو کاروباری ملاقاتوں کا site پیش کیا اور ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کے ساتhen جنسی تعلقات قائم کریں، ورنہ وہ ان کے کیریئر کو آ گے نہیں بڑھا سکتے۔ اگرچہ سلیون نے تمام الزامات کو مکمل طور پر جھوٹا اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے، لیکن تحقیق میں کئی سنگین واقعات سامنے آئے ہیں جیسا کہ ایک خاتون فلورنس (فرضی نام) کا بیان کہ وہ خود کو سلیون کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے پر مجبور محسوس کرتی تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ سلیون نے انہیں مستقل لڑکیوں کے专栏 میں شامل کرنے کی پیشکش کی، لیکن جب وہ انکار کرنے کی کوشش کیں تو وہ انہیں ایک بیدروom میں لے گئے اور ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا۔FLORENC کا یہ بھی بیان ہے کہ اس وقت کے بالغ ہونے کے باوجود وہ سلیون کے مقابلے میں بہت کمزور محسوس کرتی تھیں اور ان کا خیال تھا کہ اپنا کیریئر بچانے کے لیے انہیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ سلیون نے 1990 کی دہائی میں ایک لڑکی کے ساتھ جنسی تعلق کے بدلے ادائیگی کرنے کا بھی اعتراف کر لیا ہے، جس کی عمر اس کے خیال میں 16 یا 17 سال تھی، جن کا یہ خیال竟然是 کہ اس وقت英 16 سال سے کم عمر افراد کے ساتhexagonigenital关系的合法性问题尚未引起足够关注。سلیون启蒙计划،سلسلہوارGerüchteunnötigBesteigungتزوجgierungs佩帶
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